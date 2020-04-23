Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионе сейчас действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Все ограничительные меры носят рекомендательный характер. После небольшого карантинного простоя работу возобновили крупные промышленные предприятия и организации сферы бытового сервиса.



— В сложившейся ситуации стараемся соблюсти баланс по обеспечению доходов социально-ориентированного бюджета региона, максимально поддержать предпринимателей, в том числе малый и средний бизнес, и в то же время заботиться о благополучии и здоровье жителей региона, — объяснил Дмитрий Миронов. — Ситуация не позволяет строить далеко идущие планы, правительство принимает решения, исходя из текущей обстановки. На сегодняшний день она контролируемая. Новый день может потребовать новых решений. Мы к этому готовы.



В Ярославской области с начала периода пандемии выявлено 228 случаев COVID-19. Благодаря усилиям врачей выздоровели 18 пациентов, на лечении находятся 209.



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