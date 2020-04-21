По данным на 21 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 187 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.
Известно, что 17 заболевших COVID-19 в регионе выздоровели и 170 остаются на лечении. Два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, один на кислородной поддержке.
Федеральный оперштаб делится последними данными по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 5642 новых заражения, выздоровели 427 человек (всего с начала пандемии — 3873), скончался 51 человек (всего 456). Таким образом, официально в стране подтверждено