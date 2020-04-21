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Тема дня +43 заражённых коронавирусом в Ярославской области
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В Ярославской области из 187 заболевших коронавирусом врачи выписали 17 выздоровевших человек

В Ярославской области из 187 заболевших коронавирусом врачи выписали 17 выздоровевших человек

По данным на 21 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 187 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

Каждый день в Ярославской области количество заболевших коронавирусом становится больше

Каждый день в Ярославской области количество заболевших коронавирусом становится больше

Известно, что 17 заболевших COVID-19 в регионе выздоровели и 170 остаются на лечении. Два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, один на кислородной поддержке.

Так&nbsp;выглядит ситуация с коронавирусом в стране на графике

Так выглядит ситуация с коронавирусом в стране на графике

Федеральный оперштаб делится последними данными по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 5642 новых заражения, выздоровели 427 человек (всего с начала пандемии — 3873), скончался 51 человек (всего 456). Таким образом, официально в стране подтверждено 52 763 случая заражения.

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