Власти Ярославской области дали информацию о трех пациентах с коронавирусом в тяжелом состоянии.



— Им всем за 70 лет. Все они сейчас находятся в госпитале ветеранов войн. К аппаратам ИВЛ подключены один мужчина и одна женщина. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще одна женщина находится на кислородной поддержке, — уточнили в оперативном штабе по коронавирусу правительства Ярославской области.



Напомним, за сутки в Ярославской области выявлено 43 новых заболевших COVID-19. Общее количество пациентов с коронавирусом составило 187 человек. В тройке лидеров по количеству случаев — Ярославль с 72 заболевшими, Гаврилов-Ямский район, где 43 заболевших, и Рыбинск, где 18 случаев.

