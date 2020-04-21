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Тема дня +43 заражённых коронавирусом в Ярославской области
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В Ярославской области на 21 апреля трое пациентов в тяжелом состоянии

В Ярославской области на 21 апреля трое пациентов в тяжелом состоянии

Власти Ярославской области дали информацию о трех пациентах с коронавирусом в тяжелом состоянии.

— Им всем за 70 лет. Все они сейчас находятся в госпитале ветеранов войн. К аппаратам ИВЛ подключены один мужчина и одна женщина. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще одна женщина находится на кислородной поддержке, — уточнили в оперативном штабе по коронавирусу правительства Ярославской области.

Напомним, за сутки в Ярославской области выявлено 43 новых заболевших COVID-19. Общее количество пациентов с коронавирусом составило 187 человек. В тройке лидеров по количеству случаев — Ярославль с 72 заболевшими, Гаврилов-Ямский район, где 43 заболевших, и Рыбинск, где 18 случаев.

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коронавируспациенты на ИВЛ в тяжелом состоянии
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