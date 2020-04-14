Лекарство от коронавируса и рассказ заболевшей: всё о ситуации с COVID-19 - онлайн

Напомним, что есть обнадеживающие новости.

В России разработали препарат для лечения коронавируса. Об этом на совещании по ситуации с инфекцией в стране сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.



— Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждём, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где‑то не позднее чем через 10‒12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания, для того, чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний, — отчитался Мурашко.

