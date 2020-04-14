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Лекарство от коронавируса и рассказ заболевшей: всё о ситуации с COVID-19 - онлайн

Вся оперативная информация, актуальная на 14 апреля в Ярославской области

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Переболевшая коронавирусом женщина рассказала, как себя чувствовала

Переболевшая коронавирусом женщина рассказала, как себя чувствовала

Доброе утро, друзья! В Ярославской области с каждым днём прибавляется число сомнительных тестов на коронавирус. Надеемся, что это станет весомым аргументом, чтобы оставаться дома. А всю информацию о том, что происходит с коронавирусом в регионе, можно дома, в тепле и безопасности, читать в нашей хронике. Присоединяйтесь к нашей трансляции!

Вера Кузнецова

В любой непонятной ситуации ешь тортик!

Челябинские кондитеры научились выходить из кризиса с позитивом и теперь делают торты в виде туалетной бумаги. В линейку заказов добавились пряники-маски и выпечка с шутками про самоизоляцию.

Ольга Прохорова

В Ярославской области из-за пандемии коронавируса верующие многих конфессий могут молиться только дома, а получать духовную помощь и поддержку только онлайн или по телефону. Мы узнали, куда обращаться православным, католикам, мусульманам и иудеям.

Ольга Прохорова

Напомним, что есть обнадеживающие новости.

В России разработали препарат для лечения коронавируса. Об этом на совещании по ситуации с инфекцией в стране сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждём, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где‑то не позднее чем через 10‒12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания, для того, чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний, — отчитался Мурашко.

Ольга Прохорова

А ещё мы предложили сказать «спасибо» докторам, у которых сейчас ад на работе... И такой нашли отклик! Если вы тоже хотите поблагодарить своего врача — сделайте это под постом в нашей группе «Вконтакте».

Ольга Прохорова

О, сколько боли собрали мы от ярославских родителей, спросив: «Ну как оно, дистанционное обучение?».

Публикуем подборку мнений о домашней учёбе (может вам станет полегче, когда поймёте, что вы не одни так страдаете. Держитесь!)

Ольга Прохорова

С самого утра — коротко о ситуации за сутки:

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