Лекарство от коронавируса и рассказ заболевшей: всё о ситуации с COVID-19 - онлайн

В любой непонятной ситуации ешь тортик!
Челябинские кондитеры научились выходить из кризиса с позитивом и теперь делают торты в виде туалетной бумаги. В линейку заказов добавились пряники-маски и выпечка с шутками про самоизоляцию.
В Ярославской области из-за пандемии коронавируса верующие многих конфессий могут молиться только дома, а получать духовную помощь и поддержку только онлайн или по телефону. Мы узнали, куда обращаться православным, католикам, мусульманам и иудеям.
Напомним, что есть обнадеживающие новости.
В России разработали препарат для лечения коронавируса. Об этом на совещании по ситуации с инфекцией в стране сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
— Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждём, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где‑то не позднее чем через 10‒12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания, для того, чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний, — отчитался Мурашко.
А ещё мы предложили сказать «спасибо» докторам, у которых сейчас ад на работе... И такой нашли отклик! Если вы тоже хотите поблагодарить своего врача — сделайте это под постом в нашей группе «Вконтакте».
О, сколько боли собрали мы от ярославских родителей, спросив: «Ну как оно, дистанционное обучение?».
Публикуем подборку мнений о домашней учёбе (может вам станет полегче, когда поймёте, что вы не одни так страдаете. Держитесь!)
С самого утра — коротко о ситуации за сутки:
- в Ярославской области выявили 9 новых предположительно положительных тестов на COVID-19;
- из общего числа заражённых коронавирусной инфекцией в Ярославской области — двое сотрудники регионального УМВД, ещё у одного предварительно положительный тест отправлен на подтверждение в московскую лабораторию;
- условно положительные тесты на новый коронавирус выявили у четырёх медиков Гаврилов-Ямской ЦРБ, все они работают в детском отделении местной поликлиники;
- по последним данным, на 13 апреля 2020 года в Ярославской области на лечении от коронавируса в инфекционных больницах находится 21 человек, стало известно, из каких мест были госпитализированы люди с подтверждённым COVID-19;
- ярославские полицейские проверяют, как жители города соблюдают самоизоляцию — по паркам, скверам и набережным ходят патрули;
- в Ярославской области власти во время режима самоизоляции усиленно контролируют цены и запасы товаров в продуктовых магазинах, чиновники доложили — ситуация стабильна;
- из-за пандемии жительница Ярославской области не может вернуться на родину из Японии, а туристы из Ярославля застряли в Занзибаре;
- заболевшая коронавирусом в Ярославской области женщина рассказала о симптомах и о том, как у неё появилась болезнь.