Пользователи социальных сетей заметили, что данные по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией разнятся — где-то сообщается, что таких 12 человек, а где-то — 11.
- Вчера к семи заболевшим COVID-19 ранее добавилось ещё пять человек, - объясняют взволнованные люди. - Уже сегодня в официальной статистике говорится, что общее число заболевших в регионе — 11 человек, но в других источниках до сих пор значится, что таких 12.
Мы обратились за разъяснением к властям и попросили объяснить, куда пропал один заболевший человек из официальной статистики.
- Сначала в официальной статистике учитывали жителя Москвы, который приехал в Ярославскую область уже заболевшим, - объяснили в правительстве Ярославской области. - Позже выяснилось, что он уже был учтён в Москве и было принято решение исключить его из наших списков, чтобы при их складывании не всплыл «лишний» заболевший в данных по России.
Итак, по официальным данным, новой коронавирусной инфекцией заболели 11 жителей Ярославской области. Также на лечении в регионе находится житель Москвы. Двое пациентов полностью выздоровели, их выписали из больницы.