Пользователи социальных сетей заметили, что данные по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией разнятся — где-то сообщается, что таких 12 человек, а где-то — 11.



- Вчера к семи заболевшим COVID-19 ранее добавилось ещё пять человек, - объясняют взволнованные люди. - Уже сегодня в официальной статистике говорится, что общее число заболевших в регионе — 11 человек, но в других источниках до сих пор значится, что таких 12.



Мы обратились за разъяснением к властям и попросили объяснить, куда пропал один заболевший человек из официальной статистики.

