В региональное управление Роспотребнадзора поступила информация о том, что на территории городского округа Переславль-Залесский находится житель Москвы, у которого официально подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».
— Он был госпитализирован, его семья оставлена на режиме изоляции, — сообщили в оперативном штабе Ярославской области.
— По прилете сдал анализ. Оказался положительный, — рассказали в паблике Переславль Live.
Однако после поездки в Москве мужчина задерживаться не стал и повез семью на дачу в Переславский район.
Карантин после возвращения из-за рубежа должен соблюдаться в течение 14 дней. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Сегодня де стало известно о новом случае заражения в Ярославле.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике.