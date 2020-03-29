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Тема дня Новый случай коронавируса в Ярославской области
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Мужчина отправлен в больницу

Мужчина отправлен в больницу

В региональное управление Роспотребнадзора поступила информация о том, что на территории городского округа Переславль-Залесский находится житель Москвы, у которого официально подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

— Он был госпитализирован, его семья оставлена на режиме изоляции, — сообщили в оперативном штабе Ярославской области.

— По прилете сдал анализ. Оказался положительный, — рассказали в паблике Переславль Live.

Однако после поездки в Москве мужчина задерживаться не стал и повез семью на дачу в Переславский район.


Карантин после возвращения из-за рубежа должен соблюдаться в течение 14 дней. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Сегодня де стало известно о новом случае заражения в Ярославле.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике.

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