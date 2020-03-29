В региональное управление Роспотребнадзора поступила информация о том, что на территории городского округа Переславль-Залесский находится житель Москвы, у которого официально подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

— Он был госпитализирован, его семья оставлена на режиме изоляции, — сообщили в оперативном штабе Ярославской области.

— По прилете сдал анализ. Оказался положительный, — рассказали в паблике Переславль Live.

Однако после поездки в Москве мужчина задерживаться не стал и повез семью на дачу в Переславский район.