О том, что пожилые люди проще остальных рискуют подхватить новый коронавирус и получить от него самые тяжелые последствия, стало известно едва ли не с первыми жертвами китайской инфекции. Пациентам старше 60 лет элементарно сложнее бороться с вирусами, потому что их иммунная система ослаблена. Добавьте к этому букет хронических заболеваний, которые усугубляют ситуацию.
Статистика Всемирной организации здравоохранения эти показатели подтверждает: смертность от COVID-2019 составляет 0,2% для пациентов младше 39 лет и 14,8% для тех, кому за 80. Сухой статистикой объясняются и данные по Италии, где заболевание распространилось в кратчайшие сроки, а летальность, по актуальным данным, составила 4,3% (в остальном мире эта цифра держится на уровне 2,5%).
— В Италии почти 60 тысяч случаев заболевания. Умерших — 5,5 тысячи. Прежде всего такие цифры получаются из-за того, что Италия — страна с очень высокой продолжительностью жизни населения. И если посмотреть, кто умирает в Италии от коронавируса, то 98% — это люди старше 60 лет, — приводит статистику главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. — И вообще смертность среди лиц старше 80 лет там — 16–18%.
Но одним только пожилым возрастом группа риска не ограничивается. По словам главного геронтолога Минздрава России Ольги Ткачевой, здесь играет роль целый комплекс хронических заболеваний.
— Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, почечная недостаточность, хронический бронхит, бронхиальная астма, — перечисляет Ольга Ткачева заболевания, на которые может наложиться новый коронавирус. — У людей уже есть проблемы со здоровьем, у них организм уже ослаблен.
Особенно прислушаться к себе и внимательно относиться к своему здоровью стоит мужчинам. По данным специалистов, заболеваемость коронавирусной инфекцией у мужчин почти в два раза выше, чем у женщин.
— По возможности иммунного ответа на возбудитель мужской организм отличается от женского. Более того, способность этого ответа меняется с возрастом. Вероятно, это происходит из-за разных уровней резистентности, но такие данные есть: болеют и умирают чаще мужчины, — подчеркнул Николай Брико.
А вот у детей почти нет клеток, которые принимают вирус.
— Вирус обладает определенным свойством: он садится не на все клетки. На них есть определенные рецепторы, которые хорошо связываются с белком вируса. Этих клеток не так уж и много в верхних дыхательных путях. Есть предположение, что у детей таких клеток практически нет, поэтому дети практически не могут заразиться, — отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.
Если ваши родственники попадают в группу риска, в ваших силах обеспечить им максимальную безопасность. Следуйте специальной инструкции, она поможет избежать ошибок. Если же никто из ваших родственников не болеет, но вы предусмотрительно решили уйти на самоизоляцию, проверьте, все ли вы делаете правильно, и смотрите, как развивается ситуация с коронавирусом в стране и мире.