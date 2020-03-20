В России растет число людей, заразившихся коронавирусом. По данным на 20 марта, болезнь диагностировали у 199 человек, они находятся в 23 регионах страны. В этом материале мы будем собирать актуальные данные по распространению коронавируса в стране. Информация обновляется ежедневно.
Центральный федеральный округ:
- Москва — 98 (1 выздоровел);
- Московская область — 17;
- Липецкая область — 3;
- Белгородская область — 1;
- Тверская область — 3;
- Калужская область — 1;
- Тамбовская область — 3;
- Ярославская область — 1;
- Тульская область — 3;
- Воронежская область — 2;
- Ивановская область — 1;
- Рязанская область — 1.
Северо-Западный федеральный округ:
- Санкт-Петербург — 10 (2 выздоровели);
- Калининградская область — 5;
- Республика Коми — 1;
- Ленинградская область — 1;
- Архангельская область — 1;
- Мурманская область — 1.
Приволжский федеральный округ:
- Республика Татарстан — 1;
- Самарская область — 5;
- Пермский край — 3;
- Нижегородская область — 3 (1 выздоровел);
- Кировская область — 3;
- Пензенская область — 1;
- Оренбургская область — 1;
- Республика Чувашия — 1;
- Саратовская область — 1.
Уральский федеральный округ:
- Тюменская область — 2 (1 выздоровел);
- Свердловская область — 6;
- Ханты-Мансийский округ — 1.
Сибирский федеральный округ:
- Кемеровская область — 2;
- Красноярский край — 4;
- Республика Хакасия (Абакан) — 1;
- Новосибирская область — 2;
- Томская область — 1.
Дальневосточный федеральный округ:
- Забайкальский край — 1 (выздоровел);
- Хабаровский край — 3;
- Республика Саха — 1.
Южный федеральный округ:
- Краснодарский край — 3.