Каждый день — десятки новых случаев: в Ярославле онкологи рассказали, как выявляют рак

В Ярославле врачи рассказали о работе онкоцентра в праздничные дни. Больница принимала пациентов без перерыва. Но доктора приводят и пугающие цифры.



— В Ярославской области ежедневно выявляется в среднем 15–20 новых случаев онкологических заболеваний, — рассказал главный онколог Ярославской области Николай Кислов. — Всего в онкорегистре сейчас находятся 40 214 пациентов. В связи с тем, что основное здание ярославской онкологической больницы, построенное еще в начале XX века, имеет ограниченные резервы по площади, в 2019 году началось возведение нового 12-этажного корпуса. Здесь разместятся 12 современных операционных, оборудованных по последнему слову техники, новейшее реанимационное оборудование, эндоскопия мирового уровня.

