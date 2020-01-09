10 января пятница
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.23
eur 68.06
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.23
eur 68.06

Все новости

Все новости
Здоровье

Каждый день — десятки новых случаев: в Ярославле онкологи рассказали, как выявляют рак

Доктора озвучили цифры по заболеваемости

4 079
8 Обсудить

Поделиться

Врачи подсчитывают страшные цифры...

Врачи подсчитывают страшные цифры...

В Ярославле врачи рассказали о работе онкоцентра в праздничные дни. Больница принимала пациентов без перерыва. Но доктора приводят и пугающие цифры.

— В Ярославской области ежедневно выявляется в среднем 15–20 новых случаев онкологических заболеваний, — рассказал главный онколог Ярославской области Николай Кислов. — Всего в онкорегистре сейчас находятся 40 214 пациентов. В связи с тем, что основное здание ярославской онкологической больницы, построенное еще в начале XX века, имеет ограниченные резервы по площади, в 2019 году началось возведение нового 12-этажного корпуса. Здесь разместятся 12 современных операционных, оборудованных по последнему слову техники, новейшее реанимационное оборудование, эндоскопия мирового уровня.

Власти полагают, что в 2021 году в Ярославской области полностью решат проблему диагностики онкологических заболеваний, очередей на операцию.

Как не пропустить (и не запустить) у себя опасное заболевание? Врач-онколог назвал пять обязательных обследований.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 2
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

раконкология
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

9 янв 2020 в 20:53

40 тыч?? все лежат в этих двух зданиях???

Ёхан
9 янв 2020 в 20:45

Зато мы самые самые...
Прогуляйтесь по набережной- плывут рыжие лдины...
Скоково-фильтрат -Нора- Волга-водозабор-чайник...

Палыч
9 янв 2020 в 20:21

Выпроводите медакадемию и других арендатров иплщади длч лечения резко возрастут!