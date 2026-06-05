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Здоровье «В результате серии сильных вспышек»: на Землю обрушилась мощная магнитная буря

«В результате серии сильных вспышек»: на Землю обрушилась мощная магнитная буря

Она будет ощутима и в Ярославле

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Публикуем расписание магнитных бурь на ближайшее время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПубликуем расписание магнитных бурь на ближайшее время | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем расписание магнитных бурь на ближайшее время

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

5 июня на Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая продержится несколько часов. Судя по данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Ярославле она также будет ощутима.

Уровень возбуждения геомагнитных полей практически достигнет отметки G3, что считается сильной бурей. С 15:00 до 21:00 буря спадет, но в полночь 6 июня ожидается еще одна слабая вспышка.

«Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек», — объяснили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные бури в ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФМагнитные бури в ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури в ближайшие дни

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

После магнитных бурь высока вероятность возникновения северного сияния.

«Вероятность полярных сияний при событиях такой мощности является исключительно высокой, однако увидеть их в Северном полушарии Земли почти наверняка не удастся. Основные фотографии и видео ожидаются из Южного полушария — Австралии, Южной Америки и с антарктических полярных станций», — объяснили специалисты.

Выделяется пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Согласно долгосрочному прогнозу на месяц, следующие магнитные бури ожидаются 11 и 12 июня. Их интенсивность будет доходить до среднего уровня.

Расписание магнитных бурь на месяц | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФРасписание магнитных бурь на месяц | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Расписание магнитных бурь на месяц

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. По словам врачей, особенно внимательными к своему состоянию стоит быть людям старше 50 лет, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертония или сахарный диабет.

В этот период могут обостряться хронические болезни, появляться слабость и снижаться работоспособность. Специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, избегать стрессов и переутомления, пить достаточное количество воды и сократить употребление алкоголя и соли.

А вы ощущаете ухудшение состояния во время магнитных бурь?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Магнитная буря
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