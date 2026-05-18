НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 757мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Здоровье Проблема «Еда превращается в язык боли». Когда обычное похудение к лету перерастает в болезнь: врачи назвали признаки РПП

«Еда превращается в язык боли». Когда обычное похудение к лету перерастает в болезнь: врачи назвали признаки РПП

При нездоровом подходе к диете человек может себя ненавидеть даже за небольшой кусочек торта

433
РПП&nbsp;— это группа сложных психофизиологических расстройств | Источник: Кристина Полевая / 29.RUРПП&nbsp;— это группа сложных психофизиологических расстройств | Источник: Кристина Полевая / 29.RU

РПП — это группа сложных психофизиологических расстройств

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

С приближением лета многие начинают готовить свое тело к сезону: занимаются спортом, следят за питанием. Но как понять, что здоровое стремление к фигуре мечты перерастает в расстройство пищевого поведения? Наши коллеги из НГС узнали у психолога и психиатра.

Что такое РПП

Клинический психолог Юлия Деревяга отмечает: грань между заботой и насилием над собой довольно тонкая. С ее слов, диета перестает быть просто процессом похудения, когда начинает менять отношение человека к самому себе.

«Расстройство пищевого поведения — это не „любовь к сладкому“ и не „отсутствие силы воли“. Это психическое расстройство, при котором контроль над едой становится способом справляться с глубокими внутренними конфликтами: тревогой, чувством стыда, низкой самоценностью или ощущением потери контроля над жизнью. Еда превращается в язык, на котором человек говорит о своей боли, — пояснила эксперт. — Обычный человек, худеющий к лету, хочет влезть в платье. Тот, у кого начинается РПП, стремится через еду стать другим человеком».

Например, если вы съели лишний кусок торта на день рождения и после этого возникли мысли устроить себе легкую прогулку и вернуться к правильному питанию, — это норма. Но если после даже легкого переедания вы начинаете винить себя, стоит обратиться к специалисту.

«Тревожный сигнал: „Я съел торт — я ничтожество, испортил весь день, поэтому завтра я ничего не буду есть вообще и пойду в тренажерный зал [заниматься] до изнеможения“. Мысли становятся черно-белыми: „чистое/грязное“, „допустимое/запретное“», — приводит пример Юлия Деревяга.

При нездоровом подходе к похудению человек может начать избегать встреч, где предполагается застолье, придумывать отговорки («не голоден», «проблемы с желудком»). В итоге сама пища становится для него врагом.

«Нередко происходит смена мотивации. В норме: „Я хочу быть здоровее/красивее“. При РПП: „Я хочу чувствовать контроль. Если я ем правильно, я хороший и достойный жизни. Если я сорвался, я хуже всех“, — уточнила психолог. — Самооценка полностью привязана к тому, что было на тарелке сегодня утром. Внутри появляются строгий „инспектор“ (сверх-Я), который стыдит за каждый кусок, и одновременно „бунтарь“, который приводит к тайным перееданиям. Человек может на людях есть один лист салата, а ночью стоять у холодильника и сметать всё подряд, испытывая при этом ужас и отвращение к себе. Это уже не диета, это маятник насилия».

Врач-психиатр Виктория Новак подтверждает: при РПП питание, вес и образ тела становятся центром жизни человека, существенно ухудшая его здоровье и мешая социальным связям.

«Но что самое важное — везде при приеме пищи начинает прослеживаться вина. „Я слишком много съел“, „зачем я так сделал“, „я слабый/слабая“, и финальная мысль: „я недостоин/недостойна“. Жесткое ограничение приводит к срыву, перееданию, затем — беспощадное чувство вины, а после снова жесткое ограничение. И этот цикл бесконечен», — пояснила она.

Признаки РПП у взрослых и подростков

Виктория Новак назвала тревожные звоночки, которые могут указать на то, что человек или его близкий уже не просто худеет:

  • резкое изменение рациона и навыков питания;

  • чрезмерное беспокойство по поводу калорийности;

  • необоснованная тревога по утрам перед приемом пищи;

  • расстройства сна;

  • бытовая изоляция ради занятий спортом или контроля веса;

  • резкое стремление к «идеальному» телу;

  • частые переедания и последующие компенсаторные действия (рвота, слабые методы очищения, чрезмерная разрядка физической активности);

  • чрезмерная самокритика, чувство вины за еду и искаженное восприятие собственного тела: «Я не могу быть красивым/красивой, если не худею».

Нередко РПП проявляется у подростков, и тут тоже важно вовремя распознать тревожные признаки у своего ребенка. Например, если он начинает выбрасывать еду. Также стоит обратить внимание на чрезмерно долгое пребывание в ванной сразу после еды: могут быть попытки вызвать рвоту. Еще один тревожный признак — отказ от целых групп продуктов, вплоть до физического истощения. У девушек один из главных медицинских маркеров — исчезновение менструации. Близкие могут заметить чрезмерную худобу, апатию или раздражительность раньше самого человека.

Юлия Деревяга посоветовала при сомнениях задать себе три вопроса:

  1. «Приносит ли это удовольствие?» (если контроль питания и спорт вызывают постоянную тревогу, страх и чувство вины, это нездоровый процесс).

  2. «Свободен ли я в выборе? Могу ли я сегодня отказаться от подсчета калорий и съесть мороженое без самобичевания?»

  3. «Видит ли кто-то еще мои изменения?»

Что делать, если появились симптомы РПП

Согласно статистике, которую приводит врач-психиатр, 20,8% пациентов с нервной анорексией и 23% с нервной булимией не могут полностью излечиться — у них болезнь переходит в хроническую форму. Многим, чтобы вернуться к нормальной жизни, требуются годы психотерапии, медикаментозного лечения и профессиональная помощь диетолога.

Виктория Новак уточняет: РПП — не выбор или слабость характера, а болезнь, которая требует лечения. Раннее распознавание тревожных сигналов у себя или близких и своевременное обращение за помощью может остановить развитие недуга.

ПО ТЕМЕ
Нина РаневскаяНина Раневская
Нина Раневская
Журналист
РПП Диета Новосибирск Психолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
18 мая, 16:01
в масквабаде раздают бесплатно воду всем а то жарко же
Гость
18 мая, 17:00
С такими зарплатами нам обжорство не грозит. Мы - стройные красотки!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем