«Маскируется под отвращение к еде». Два простых анализа, которые помогут увидеть смертельную болезнь

Чтобы знать о своем здоровье, достаточно вовремя сдавать анализы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Почки не болят, они «умирают молча». Единственный способ не пропустить опасность — регулярно сдавать два простых анализа. Кандидат медицинских наук, заведующая отделением нефрологии Университетской клиники МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Шахнова, объяснила MSK1.RU, как диета, обезболивающие и даже любовь к фитнесу могут уничтожить почки и на какой стадии процесс еще можно остановить.

— Елена Алексеевна, пожалуйста, расскажите о том, чем болеют наши почки. Какие из этих заболеваний самые сложные и неочевидные?

— Болезни почек очень разнообразны, и большинство из них долгое время протекают в скрытой форме, незаметной для пациентов. Тяжелые или быстро прогрессирующие формы поражения почек могут развиваться довольно стремительно, но их клинические симптомы неспецифичны. Они маскируются под другие проявления: тошноту, слабость, отвращение к пище. Это возникает уже на фоне продвинутого нарушения функции почек.

— Как не пропустить начало хронической болезни почек (ХБП), если пока они не беспокоят? Правда, что ее обнаруживают случайно?

— Да, это правда. В том и опасность: если нет регулярного скрининга у групп риска, мы можем увидеть болезнь только на поздней стадии. На ранних этапах мы выявляем их только по отклонениям в анализах крови или мочи. Но если вдруг не были проведены тесты (не выявили белок в моче или повышенный креатинин), то симптомы появляются только ближе к терминальной стадии.

Источник: Елена Шахнова

— Какой анализ самый информативный?

— Самый простой для скрининга — это анализ мочи общий или с тестом на альбуминурию (содержание альбумина в моче) и биохимический анализ крови на креатинин для расчета скорости клубочковой фильтрации. При наличии других заболеваний оценивают глюкозу, мочевую кислоту, холестерин. Также раз в год рекомендуется делать УЗИ почек для выявления онкологических заболеваний.

— Что может спровоцировать ХБП? Кто в зоне риска?

— Факторы риска делятся на две группы.

Немодифицируемые (то есть те, на которые мы повлиять не можем): пожилой возраст (60+), мужской пол, низкая масса тела при рождении (недоношенность), наследственный фактор (болезни почек в семье).

Модифицируемые (на которые мы можем повлиять) — это сахарный диабет, артериальная гипертензия, аутоиммунные болезни, хроническое воспаление, частые инфекции мочевых путей, нарушение оттока мочи (мочекаменная болезнь, аденома простаты), избыточное потребление обезболивающих из группы НПВС (нестероидных противовоспалительных), высокобелковая диета (от 2–3 граммов белка на килограмм веса в сутки), кетодиеты, нарушение пуринового обмена (подагра), ожирение. Табакокурение — независимый фактор риска болезни почек, а также беременность, осложненная преэклампсией (высокое артериальное давление, отеки, белок в моче, выявленные во второй половине беременности).

— Когда болезнь начинает проявляться?

— Болезнь, повторюсь, начинает проявлять себя далеко не сразу. Из симптомов, неспецифичных и неочевидных, это:

тошнота, рвота;

головная боль, связанная с повышенным давлением;

отеки, задержка жидкости;

пенистый характер мочи.

Боль в районе почек возникает только при движении камня (почечная колика) или если почка резко увеличивается в объеме и растягивает капсулу (при острых состояниях). Сами почки не болят, потому что болевых рецепторов в их паренхиме нет.

— На какой стадии ХБП пациента можно вылечить полностью? Это реально?

— Прогноз действительно зависит от стадии. Нужно различать острое повреждение почек и хроническую болезнь.

При остром повреждении (например, от избыточного приема обезболивающих, антибиотиков, при химиотерапии или обезвоживании) излечение и достижение ремиссии вполне возможны. А вот хроническая болезнь почек (ХБП) — понятие «наднозологическое», когда причин заболевания может быть сразу несколько, пациент болеет давно — от 3 месяцев и дольше. Сталкиваясь с хроническим процессом, наша задача — замедлить прогрессирование, чтобы максимально отдалить терминальную стадию. Да, полностью восстановиться, к сожалению, не получится, так как часть нефронов уже потеряна необратимо. Но если взять под контроль все факторы риска, вполне можно достичь ремиссии, и прогрессирования долго не будет.

— Как лекарства негативно влияют на почки, особенно у пожилых?

— Избыточное потребление лекарств — как раз модифицируемый (управляемый) фактор риска. Весьма токсичны обезболивающие из группы НПВС, особенно в сочетании с мочегонными препаратами. Многие антибиотики также могут быть нефротоксичными, как и препараты из группы омепразола, которые применяют для лечения болезней желудка, особенно при бесконтрольном приеме.

— В последние годы модной темой стало влияние на здоровье состояния микробиоты.

— Существует серия исследований об изменении состава микробиоты (совокупность всех живущих внутри нас микроорганизмов) у пациентов с ХБП. Однако имеющихся данных недостаточно, чтобы эту область отнести к доказательной медицине.

Хочу добавить, что регулярная работа желудочно-кишечного тракта очень важна, так как почки «не терпят» голодания: при длительных перерывах в приеме пищи развивается распад собственных тканей (гиперкатаболизм), что увеличивает нагрузку на почки и может привести к прогрессированию ХБП или острому повреждению почек.

Известно, что основной метод лечения ХБП — это заместительная терапия, гемодиализ. Есть ли у него сегодня альтернативы? Насколько гемодиализ доступен?

При достижении терминальной стадии болезни почек пациенту назначается заместительная почечная терапия. На современном этапе существуют три вида этого лечения.

Гемодиализ — проще говоря, это специфическая очистка крови от токсинов (мочевина, креатинин) с помощью аппарата «искусственная почка». Пациент должен посещать специализированный диализный центр 3 раза в неделю (минимальная доза гемодиализа 12 часов в неделю).

Альтернативой является перитонеальный диализ, который не требует посещения медицинского учреждения, пациент проводит процедуру самостоятельно или с помощью близких после курса обучения. При перитонеальном диализе мембраной для очистки крови служит собственная брюшина. Делается это круглосуточно, пациент 4 раза в сутки с помощью специально установленного в брюшной полости катетера заливает диализирующий раствор в брюшную полость и через 6 часов его сливает, меняет на новый. Либо очистка выполняется в автоматическом режиме ночью, когда пациент перед сном подключается к аппарату, и в течение 8 часов аппарат автоматически наливает и сливает диализирующий раствор, происходит очистка.

Пересадка почки — наиболее оптимальный способ заместительной почечной терапии, значимо улучшающий качество жизни пациента. Все три метода известны и доступны в нашей стране по полису ОМС. Надо понимать, что заместительная почечная терапия является жизнеспасающей, но никогда полностью не заменит работу собственных почек, поэтому одной из задач нефролога является максимальное удлинение периода до ее начала.

Случай из практики

— Помню, однажды пришла ко мне пациентка, 40 лет, большая поклонница фитнеса, рассказывает Елена Алексеевна. — Чтобы нарастить мышечную массу, она в течение 4–5 лет каждый день потребляла по 2 г белка на кг веса — ела много мяса, курицы, пила протеиновые коктейли. В итоге у нее развился нефротический синдром с потерей 5 г белка с мочой в сутки и появлением отеков стоп и голеней. Врачи не сразу обратили внимание на белок в моче и сниженный общий белок крови. Когда же дама сменила терапевта и попала к нефрологу, биопсия почки позволила диагностировать хронический гломерулонефрит (фокальный сегментарный гломерулосклероз). Изменение стиля питания (вернулись к 1 г белка на кг) и назначение нефропротективного лечения позволило через 2 месяца уменьшить потерю белка с мочой до 2 г в сутки и купировать нефротический синдром, исчезли отеки. Но восстановиться полностью не получилось — часть нефронов была уже потеряна. Она продолжает наблюдение у нефролога.