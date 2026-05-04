Сезон клещей уже начался: как не стать их жертвой и не подцепить опасный вирус в майские праздники

Пик активности клещей приходится на майские Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Во время майских праздников и с наступлением хорошей погоды мы часто выезжаем на природу, но именно сейчас клещи наиболее активны. В материале разберем, какие болезни переносят клещи, как от них защититься и что делать при укусе.

Какие опасные болезни переносят клещи

Сезон активности клещей длится с апреля по октябрь, но их пик приходится на майские праздники. Эти паразиты переносят значительно больше инфекций, чем мы привыкли думать. В этом списке:

клещевой энцефалит;

клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);

моноцитарный эрлихиоз;

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (эта инфекция циркулирует в том числе в Краснодарском крае);

анаплазмоз;

туляремия;

сыпной тиф;

лихорадка скалистых гор (чаще встречается в Южной Америке).

Однако заразиться можно не только во время укуса насекомого, но и через сырое козье молоко. Об этом не стоит забывать и с осторожностью употреблять фермерские продукты.

Риски заражения при укусе

Заразиться опасным заболеванием можно далеко не при каждом укусе клеща, поскольку не все клещи являются носителями инфекции. Также важно учитывать время контакта.

Например, чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи возбудителя. Самцы остаются в коже лишь несколько часов, самки — до двенадцати суток.

Симптомы после укуса клеща

Симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза в основном включают в себя температуру, головную боль, слабость, увеличение лимфоузлов. Однако начало болезни может указывать на другие патологии и заражение легко спутать.

Если при укусе клещ заразил боррелиозом, то симптомы иногда напоминают кишечную инфекцию с диареей и рвотой. Заражение клещевым энцефалитом легко спутать с неврологическими симптомами: парезами, параличами, сосудистыми нарушениями.

Важно помнить, что заражение боррелиозом можно обнаружить не сразу. Бывает, что пациенты после укуса клеща попадают к специалисту спустя месяцы.

Покраснение вокруг места укуса возникает лишь в 60–80% случаев боррелиоза, поэтому его отсутствие не означает, что заражения не произошло. А 90% случаев клещевого энцефалита и вовсе переносятся бессимптомно: вирус присутствует в крови, иммунитет реагирует, но клинических проявлений нет.

Как защититься от укуса

Чтобы избежать нежелательной встречи с паразитом, нужно соблюдать меры предосторожности на открытом воздухе: надевать одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в носки и использовать защитные спреи от насекомых.

«ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки), выбирать одежду светлых тонов и использовать репелленты от насекомых», — сообщили РИА Новости в организации.

Кроме того, после пребывания на улице важно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей и в случае обнаружения сразу удалить их.

ВОЗ рекомендует принять дополнительные меры защиты для людей, работающих на открытом воздухе.

В организации советуют проконсультироваться с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,6 миллиона граждан РФ.

Первые действия при укусе клеща

По рекомендации МЧС и Роспотребнадзора, в этот момент главное не паниковать и не пытаться резко выдернуть клеща с места укуса. Это может привести к разрыву паразита, и часть его (головка) останется в коже.

Для удаления нужно использовать правильные инструменты. Подойдут изогнутый пинцет или хирургический зажим. Нужно захватить клеща как можно ближе к хоботку, затем аккуратно подтягивать и вращать вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1–3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.

Также можно использовать прочную нить для извлечения. Нужно завязать узел как можно ближе к хоботку клеща, затем извлечь его, не спеша пошатывая в стороны и подтягивая вверх. Движения должны быть плавными, без рывков.

Специальный выкручиватель (клещеверт). Это пластиковая палочка с прорезью на конце. Подведите прорезь к коже так, чтобы она оказалась внутри, слегка надавите и приподнимите, фиксируя головку. Медленно вращайте выкручиватель в любую сторону — через 2–3 оборота клещ выйдет сам.

Место укуса после извлечения нужно сразу обработать антисептиком. Подойдут спирт, йод, зеленка, хлоргексидин или перекись водорода. Если нет антисептика, можно использовать воду с мылом.

Вымойте руки с мылом после удаления клеща. По возможности наденьте стерильные перчатки, чтобы снизить риск заражения.

Дальнейшие действия:

сохраните клеща в маленькой ёмкости;

обратитесь в больницу или травмпункт;

фиксируйте дату и место укуса;

наблюдайте за состоянием в ближайшие 2–4 недели.

Если после исследования паразита лаборатория подтвердила, что клещ оказался инфицированным, то нужно сдать:

анализ крови;

ПЦР крови — на 3–7-е сутки: метод позволяет обнаружить сам вирус;

иммуноглобулины М (острофазные антитела) — через 5–7 дней после укуса.

Мифы и правда о клещах