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Здоровье Сезон клещей уже начался: как не стать их жертвой и не подцепить опасный вирус в майские праздники

Сезон клещей уже начался: как не стать их жертвой и не подцепить опасный вирус в майские праздники

Перечислили главные способы защиты

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Пик активности клещей приходится на майские | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПик активности клещей приходится на майские | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пик активности клещей приходится на майские

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Во время майских праздников и с наступлением хорошей погоды мы часто выезжаем на природу, но именно сейчас клещи наиболее активны. В материале разберем, какие болезни переносят клещи, как от них защититься и что делать при укусе.

Какие опасные болезни переносят клещи

Сезон активности клещей длится с апреля по октябрь, но их пик приходится на майские праздники. Эти паразиты переносят значительно больше инфекций, чем мы привыкли думать. В этом списке:

  • клещевой энцефалит;

  • клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);

  • моноцитарный эрлихиоз;

  • Конго-крымская геморрагическая лихорадка (эта инфекция циркулирует в том числе в Краснодарском крае);

  • анаплазмоз;

  • туляремия;

  • сыпной тиф;

  • лихорадка скалистых гор (чаще встречается в Южной Америке).

Однако заразиться можно не только во время укуса насекомого, но и через сырое козье молоко. Об этом не стоит забывать и с осторожностью употреблять фермерские продукты.

Риски заражения при укусе

Заразиться опасным заболеванием можно далеко не при каждом укусе клеща, поскольку не все клещи являются носителями инфекции. Также важно учитывать время контакта.

Например, чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи возбудителя. Самцы остаются в коже лишь несколько часов, самки — до двенадцати суток.

Симптомы после укуса клеща

Симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза в основном включают в себя температуру, головную боль, слабость, увеличение лимфоузлов. Однако начало болезни может указывать на другие патологии и заражение легко спутать.

Если при укусе клещ заразил боррелиозом, то симптомы иногда напоминают кишечную инфекцию с диареей и рвотой. Заражение клещевым энцефалитом легко спутать с неврологическими симптомами: парезами, параличами, сосудистыми нарушениями.

Важно помнить, что заражение боррелиозом можно обнаружить не сразу. Бывает, что пациенты после укуса клеща попадают к специалисту спустя месяцы.

Покраснение вокруг места укуса возникает лишь в 60–80% случаев боррелиоза, поэтому его отсутствие не означает, что заражения не произошло. А 90% случаев клещевого энцефалита и вовсе переносятся бессимптомно: вирус присутствует в крови, иммунитет реагирует, но клинических проявлений нет.

Как защититься от укуса

Чтобы избежать нежелательной встречи с паразитом, нужно соблюдать меры предосторожности на открытом воздухе: надевать одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в носки и использовать защитные спреи от насекомых.

«ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки), выбирать одежду светлых тонов и использовать репелленты от насекомых», — сообщили РИА Новости в организации.

Кроме того, после пребывания на улице важно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей и в случае обнаружения сразу удалить их.

ВОЗ рекомендует принять дополнительные меры защиты для людей, работающих на открытом воздухе.

В организации советуют проконсультироваться с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,6 миллиона граждан РФ.

Первые действия при укусе клеща

По рекомендации МЧС и Роспотребнадзора, в этот момент главное не паниковать и не пытаться резко выдернуть клеща с места укуса. Это может привести к разрыву паразита, и часть его (головка) останется в коже.

Для удаления нужно использовать правильные инструменты. Подойдут изогнутый пинцет или хирургический зажим. Нужно захватить клеща как можно ближе к хоботку, затем аккуратно подтягивать и вращать вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1–3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.

Также можно использовать прочную нить для извлечения. Нужно завязать узел как можно ближе к хоботку клеща, затем извлечь его, не спеша пошатывая в стороны и подтягивая вверх. Движения должны быть плавными, без рывков.

Специальный выкручиватель (клещеверт). Это пластиковая палочка с прорезью на конце. Подведите прорезь к коже так, чтобы она оказалась внутри, слегка надавите и приподнимите, фиксируя головку. Медленно вращайте выкручиватель в любую сторону — через 2–3 оборота клещ выйдет сам.

Место укуса после извлечения нужно сразу обработать антисептиком. Подойдут спирт, йод, зеленка, хлоргексидин или перекись водорода. Если нет антисептика, можно использовать воду с мылом.

Вымойте руки с мылом после удаления клеща. По возможности наденьте стерильные перчатки, чтобы снизить риск заражения.

Дальнейшие действия:

  • сохраните клеща в маленькой ёмкости;

  • обратитесь в больницу или травмпункт;

  • фиксируйте дату и место укуса;

  • наблюдайте за состоянием в ближайшие 2–4 недели.

Если после исследования паразита лаборатория подтвердила, что клещ оказался инфицированным, то нужно сдать:

  • анализ крови;

  • ПЦР крови — на 3–7-е сутки: метод позволяет обнаружить сам вирус;

  • иммуноглобулины М (острофазные антитела) — через 5–7 дней после укуса.

Мифы и правда о клещах

  • Клещи не прыгают на людей с деревьев, так как не умеют прыгать и не поднимаются выше 70 см.

  • В сильную жару они не кусают, так же как и в сильный дождь, так как прячутся.

  • Клещ присасывается не сразу, всегда есть время его снять. Это правда.

  • Клеща нельзя отпугнуть запахом духов. Только средства с маслом гвоздики отпугивают их.

  • Если нет покраснений вокруг места укуса, то и нет заболевания. Это миф, так как покраснение появляется лишь в 60–80% случаев боррелиоза.

  • Кровь из места укуса выдавить недостаточно, в надежде, что заражения не произойдет. В любом случае нужно обращаться за медпомощью.

  • Если залить клеща маслом, он сам отпадет. Миф, который может сделать только хуже. У паразита закрываются дыхальца, тогда он начинает выделять еще больше слюны в ранку.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Клещ Здоровье Заражение Укус клеща Энцефалит Боррелиоз
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Комментарии
1
Гость
4 мая, 21:54
Все анализы, клеща изучить или кровь на наличие инфекций, будете сдавать за свой счёт. На тот же боррелиоз в 2000 р обойдётся простой анализ, а если что покажет, хотя часто анализы бывают ложные, придется ещё раскошелиться на 4000 , чтобы сделать более углублённый анализ. Скажете, так можно застраховаться и всё делать по страховке, ага, можно, но только в первые два дня после как сдали клеща на анализ, а не сдали клеща, не исследовали его ну там не в чем нести, потеряли итд и всё , ни кто вас ни от чего лечить по страховке не будет, и анализы все за свой счёт, читайте условия страховых. Советую носить с собой пластиковый крючок типа ломика и несколько пластиковых баночек. Всё это продаётся на маркетклпейсах, легко вытаскивать и сразу поместить клеща. А так же если куда-то уехали надолго и нет возможности сдать клеща, тогда иметь в аптечке пачку антибиотика на букву Д , можете нагуглить какой. Лучше 2-4 дня попить чем потом лечится годами. Да и в больницах наших упорно не хотят признавать наличие каких-то инфекций если не было извлечение клеща, красного пятна, а как выше писали не всегда оно будет. Клещ мог укусить, а вы просто не заметив счесали его, особенно это бывает когда полно всего летает и кусается, комары, слепни. Или просто взяли в руки, сняли с одежды , чуть с жали его, вышли выделения, а потом почесались где, занесли заразу.
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