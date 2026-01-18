Это не лень и не выгорание. Две главные причины, почему мы живем не ту жизнь, которую хочется

Синдром отложенной жизни — не просто слова, а реальное явление Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вроде есть желание, есть возможности и ресурсы, но когда доходит до дела, вдохновение испаряется, руки опускаются, а мечта так и остается мечтой. По словам психолога-регрессолога Ирины Севрюковой, дело тут вовсе не в лени. Причины того, что мы откладываем жизнь в долгий ящик, гораздо глубже и тоньше.

Специалист рассказала «Доктору Питеру», что нас заставляет отказаться от своих желаний и намеченных путей развития.

Истинные ценности сталкиваются с тем, что навязано окружением

Сегодня мы всюду смотрим на чужой «успешный успех», в том числе через социальные сети. Нам кажется, что мы хотим того же, но по факту это не наше желание.

«Несовпадение планов, целей или мечты с личными ценностями рушит идеальную картинку, ломает внутреннюю основу. Когда цель не опирается на ценности, мы туда просто не идем, психика всегда защищает человека от „внутренней смерти“ из-за разрушения опор. Отсюда и страх осуждения: а что люди подумают, меня осудят, надо мной будут смеяться и прочее», — объясняет Ирина Севрюкова.

План, цель или мечта не превращаются в конкретные шаги

Мы можем иметь четкую цель, например свой бизнес, повышение уровня доходов и другое, но при этом не продумывать конкретные шаги к этой цели.

«Из-за этого возникает ощущение, что желаемое так и останется недосягаемым, как полет на Марс. Красиво, вдохновляет, но совершенно непонятно, как это реализовать», — продолжает эксперт.

Пример из практики

«Однажды ко мне обратилась девушка, которая хотела серьезных финансовых результатов за счет активного развития собственного проекта. При этом двигалась она очень медленно, без рывка вперед, хотя способностей у нее более чем достаточно. Когда мы начали разбираться в ситуации, выяснилось, что дело не в прокрастинации, а в том, что ее глубинная цель — крепкая семья, что не вяжется с желаемым», — рассказала Ирина Севрюкова.

Внутри сидит страх: «Если я стану слишком успешной, то муж будет чувствовать себя в слабой позиции, семья будет рушиться, а я этого не хочу». Подобные опасения берутся не с пустого места, за ними часто стоит история, опыт или даже детские переживания. Пока ценность конфликтует со стремлением, результата не будет, психика будет тормозить любое развитие вперед.

Как понять, что вы живете не своей жизнью

Человек устроен так, что по его состоянию можно понять многое, в частности и то, что желаемое откладывается, а жизнь идет не так, как хотелось бы. Это может проявляться через такие проявления, как:

постоянная неудовлетворенность, апатичное состояние и подавленность, которые указывают не на усталость, а на внутреннюю потерю направления;

отсутствие смыслов, ощущение пустоты и вечный вопрос «Зачем я это делаю?»;

синдром самозванца и нездоровая самокритика, подрубающие корни;

уход в мир иллюзий о жизни, которая будет потом.

Всё это помогает не чувствовать реальность, которая радует, и максимально замедлить процесс движения в сторону желаемого.

Пять практических советов

Страх осуждения не равно страх людей. Это опасение пережить определенное состояние, которое знакомо с самого детства: стыд, вину и даже ощущение несостоятельности, собственной ненужности. Чтобы страх перестал управлять вашей жизнью, попробуйте сделать вот что.

1. Разобраться, что конкретно вызывает страх

Тормозить развитие в сторону желаемого могут страхи двух направлений: страх достигнуть и, наоборот, не достигнуть.

Чтобы понять, какой конкретно страх присутствует, нужно настроиться на откровенный разговор с самим собой и попробовать честно ответить на вопрос «Что со мной случится, если…»

2. Определить состояние, которое останавливает прогресс

Многолетняя практика показывает, что люди боятся не результата, а снова прожить неприятное чувство, например: «Меня высмеют», «Все скажут, что я взялся не за свое», «Опять будет ощущение несамостоятельности, недееспособности».

«Как только мы смотрим страху в глаза и понимаем, какое именно состояние является триггером, задача становится куда яснее», — обнадеживает психолог.

3. Признать имеющееся состояние

Боитесь, что придется стыдиться? Смело признайте это: «Да, я боюсь стыда». Страшно, что снова ощутите себя ребенком, которому говорили, что ничего не получится? Пусть так, скажите: «Да, я имею право на ошибку». Признание — точка, с которой начинается движение.

4. Прожить это состояние

В психологии есть немало приемов, которые помогают прожить разные состояния. Один из доступных — прорисовывание. Возьмите листок бумаги и цветные карандаши. Нарисуйте свое чувство, придав ему какие-то формы, цвет, размер и характер. Позвольте себе вытащить его наружу.

По итогу может получиться серьезный или смешной рисунок, который может даже превратиться в подарок самому себе либо же в символ силы. Самое главное в этом всем — ваше чувство станет материальным, а значит перестанет быть всесильным.

5. Подобрать действенный инструмент поддержки

Здесь важно нащупать то, что поможет поддержать внутренний стержень, опору. Кому-то для этого подходит телесная терапия, кто-то отдает предпочтение когнитивному подходу или работе с образами. Главное — ориентироваться на то, что откликается конкретно вам здесь и сейчас.

«Помните, что все мы откладываем планы, цели и мечты не из-за лени, а тогда, когда внутри есть конфликт. Как только мы встречаемся со своим настоящим состоянием и переживаем его, всё перестает быть чем-то заоблачным и медленно, но верно становится частью реальности. Дерзайте», — резюмирует Ирина Севрюкова.

Как отличить собственные желания от навязанных?

Важный момент — многие из нас находятся в плену чужих ожиданий. По словам клинического психолога Евгении Змиренковой, собственные желания вызывают устойчивый внутренний отклик — удовлетворение, предвкушение. А вот навязанные чаще ассоциированы со словом «надо».

Эксперт советует начать с наблюдения за собственными реакциями и ощущениями. Если решение приносит облегчение только потому, что кому-то становится удобно, — это сигнал о внешнем влиянии и первый звоночек, что мотивы не ваши. Если же в процессе появляется чувство интереса, значит внутренний компас настроен на ваши желания.

«Представьте, что вас просят о помощи с задачей, на которую у вас нет ни сил, ни времени. Вы соглашаетесь, хотя внутри чувствуете сопротивление. Если после действий вы ощущаете облегчение исключительно потому, что смогли угодить человеку, это говорит о том, что вами, скорее всего, двигали внешние ожидания или страх, а не ваше истинное желание. Если же в процессе выполнения решения у вас появляется искренний интерес, это означает, что в этом деле заинтересованы вы сами», — поясняет Евгения Змиренкова.