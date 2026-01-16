НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Миру грозит новая пандемия в 2026 году: в списке четыре опасных вируса

Миру грозит новая пандемия в 2026 году: в списке четыре опасных вируса

Ученые бьют тревогу

140
Они считают, что это произойдет из-за снижения вакцинации населения от этих заболеваний | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUОни считают, что это произойдет из-за снижения вакцинации населения от этих заболеваний | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Они считают, что это произойдет из-за снижения вакцинации населения от этих заболеваний

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Спровоцировать новую пандемию в этом году способны четыре вируса, среди которых оспа обезьян, краснуха, птичий грипп и лихорадка Оропуш. Ученые считают, что на этом фоне появится неизвестный патоген Х.

По информации экспертов, это произойдет из-за снижения вакцинации населения от этих заболеваний и повышения устойчивости вирусов. Научный сотрудник в области глобального здравоохранения на медицинском факультете Саутгемптонского университета в Великобритании Майкл Хед отметил, что сейчас фиксируется всплеск заражений по всему миру.

«Вспышки оспы обезьян продолжаются во многих странах мира, в том числе в Европе, например, в Испании. <…> Появляются новые штаммы, и становится все более очевидным, что вирус, который раньше встречался очень редко, теперь распространился по всему миру», — заявил Хед в разговоре с Daily Star.

Также ученый опасается, что краснуха, которая тоже когда-то считалась побежденной болезнью, может вернуться. По мнению Хеда, это произойдет из-за того, что использование вакцины MMR, защищавшей от кори, эпидемического паротита и краснухи, достигло минимума за последние 15 лет.

Птичий грипп (H5N1) научился хорошо мутировать. Теперь вирус может передаваться от птиц к млекопитающим, например, коровам, а значит, и распространяться через молоко, считает профессор молекулярной и клеточной вирусологии в Университете Глазго Эд Хатчинсон.

«Пока вирус H5N1 циркулирует и заражает людей, он будет представлять опасность в виде пандемии. Если это произойдет, у нас будут противовирусные препараты от гриппа и возможность создавать вакцины против новых штаммов, но новая пандемия гриппа все равно станет серьезной проблемой», — отметил Хатчинсон.

Есть еще один вирус, представляющий опасность, — Оропуш. Он передается человеку через укус инфицированной мошки. Симптомы проявляются в течение восьми дней после укуса. Они похожи на симптомы лихорадки денге и вирус Зика.

Однако вспышки этого вируса, скорее всего, продолжат беспокоить в этом году лишь путешественников в Северной и Южной Америке. Так считает эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Вирджинии, профессор Джексон.

«Кровососущая мошка, переносящая вирус, встречается по всей Северной и Южной Америке, в том числе на юго-востоке США. Ареал распространения вируса может продолжать расширяться», — заявил эксперт.

Каждая из перечисленных болезней может привести к появлению вируса X. Однако это не какое-то конкретное заболевание, а некий патоген, о котором еще ничего не известно.

Также в этом году жителям России грозят смертоносный грипп, супербактерия и другие забытые вирусы. Подробнее о них мы рассказали в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Болезнь X Здоровье Вирус Пандемия
Рекомендуем