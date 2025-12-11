НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 742мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,34
EUR 92,94
Экопроекты российских компаний
Отменят троллейбусы
«Умные решения»
Нет интернета
Отключение отопления
Отражена атака БПЛА
Почему «Локомотив» проигрывает
Льготы на платные парковки
Репортаж из деревни, где упал самолет
Здоровье «Жить надо сейчас, завтра может не быть»: владелица салона красоты победила рак и преображает онкобольных

«Жить надо сейчас, завтра может не быть»: владелица салона красоты победила рак и преображает онкобольных

Екатерина Черняева случайно узнала об онкологии накануне Нового года. Видео

86

У Екатерины была химиолучевая терапия

Источник:

Городские медиа

Парикмахер-стилист Екатерина Черняева еще в 2010 году прошла множество обучений и открыла свой салон красоты. Но с недавних пор она вместе с онкоцентром запустила благотворительный проект: тулячка бесплатно преображает людей с раком. Им подбирают одежду, макияж, прически, а если нет волос из-за терапии, обыгрывают париком. И это не просто так: наша героиня по себе знает, как во время лечения бывает трудно смотреть на себя в зеркало.

О раке шейки матки Екатерина узнала накануне Нового года — 29 декабря 2023 года. На тот момент ей было 44 года, только родился внук и она очень хотела жить. Причем о диагнозе стало известно случайно: стилист попала в больницу с кровотечением.

«Сказать, что я была ошарашена, — ничего не сказать. Я шла из больницы, и было ощущение, что весь мир рухнет, что завтра я умру. Я думала: „Почему именно я?“ Такие чувства возникают у всех людей, которые сталкиваются с онкологией. Сначала ты не понимаешь, как будешь бороться, что это вообще такое, сколько времени и сил потребуется на лечение, да и как вообще жить с таким диагнозом. Я решила бороться, понимала, что сейчас очень развиты технологии, есть хорошие врачи, и старалась себя успокаивать. Я собиралась жить дальше», — отметила Екатерина в разговоре с корреспондентом 71.RU.

И спустя несколько месяцев трудного лечения Екатерина смогла снова выйти на любимую работу. Теперь она работает не так много, как раньше, прислушивается к организму и помогает другим людям с онкологией почувствовать себя красивыми.

«Я захотела поддержать онкобольных людей, чтобы они понимали, что после диагноза жизнь продолжается и она может быть даже в сто крат лучше, чем раньше», — добавила Екатерина.

По ее словам, подобрать образ салон готов даже мужчинам. Просто почти за год существования проекта «К себе нежно» среди них желающих не нашлось. Зато с ноября 2024-го Екатерина Черняева подобрала образы для 10 женщин, столкнувшихся с раком. И многие после преображения начинали верить в себя и понимать, что они всё еще остаются привлекательными, несмотря на недуг.

ПО ТЕМЕ
Виктория УлитоваВиктория Улитова
Виктория Улитова
Корреспондент
Онкология Болезнь Красота
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
9 минут
Надо сделать так: если человек "прописан" , то выделить ему долю в этой квартире!!! Особенно, если он "прописан" более 1 года!!!
Гость
14 минут
Чтобы "жить сейчас" а не существовать, нужны деньги, большие деньги!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление