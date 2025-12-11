«Жить надо сейчас, завтра может не быть»: владелица салона красоты победила рак и преображает онкобольных

У Екатерины была химиолучевая терапия Источник: Городские медиа

Парикмахер-стилист Екатерина Черняева еще в 2010 году прошла множество обучений и открыла свой салон красоты. Но с недавних пор она вместе с онкоцентром запустила благотворительный проект: тулячка бесплатно преображает людей с раком. Им подбирают одежду, макияж, прически, а если нет волос из-за терапии, обыгрывают париком. И это не просто так: наша героиня по себе знает, как во время лечения бывает трудно смотреть на себя в зеркало.

О раке шейки матки Екатерина узнала накануне Нового года — 29 декабря 2023 года. На тот момент ей было 44 года, только родился внук и она очень хотела жить. Причем о диагнозе стало известно случайно: стилист попала в больницу с кровотечением.

«Сказать, что я была ошарашена, — ничего не сказать. Я шла из больницы, и было ощущение, что весь мир рухнет, что завтра я умру. Я думала: „Почему именно я?“ Такие чувства возникают у всех людей, которые сталкиваются с онкологией. Сначала ты не понимаешь, как будешь бороться, что это вообще такое, сколько времени и сил потребуется на лечение, да и как вообще жить с таким диагнозом. Я решила бороться, понимала, что сейчас очень развиты технологии, есть хорошие врачи, и старалась себя успокаивать. Я собиралась жить дальше», — отметила Екатерина в разговоре с корреспондентом 71.RU.

И спустя несколько месяцев трудного лечения Екатерина смогла снова выйти на любимую работу. Теперь она работает не так много, как раньше, прислушивается к организму и помогает другим людям с онкологией почувствовать себя красивыми.

«Я захотела поддержать онкобольных людей, чтобы они понимали, что после диагноза жизнь продолжается и она может быть даже в сто крат лучше, чем раньше», — добавила Екатерина.