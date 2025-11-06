По всей России хотят запретить вейпы — идею поддержал Путин

Также президент поручил создать школьные спортивные лиги во всех регионах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Президент Владимир Путин поддержал идею полностью запретить вейпы по всей территории России. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по физкультуре и спорту в Самаре.

«Вот, Дмитрий Николаевич Чернышенко головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

С такой просьбой к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Президент добавил, что важно не только принять такое решение, но и провести работу с молодежью.

Кроме того, во время заседания Путин поручил правительству, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и регионам заняться стратегией развития спортивной медицины в России до 2030 года:

«Задачи врачебной физкультурной деятельности в спорте в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству, Федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионы».

По его словам, в стране необходимо синхронизировать спорт, здравоохранение и просвещение детей, а также поддерживать авторитет учителей физкультуры, сократив для них формальную отчетность. Кроме того, во всех регионах РФ должны появится школьные спортивные лиги по основным видам спорта.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом предложил разрешить регионам запрещать продажу вейпов. Тогда Путин дал зеленый свет этой инициативе, а в Нижегородской области эксперимент по запрету вейпов планируют провести с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года.