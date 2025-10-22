«Никогда так не делайте»: Симоньян рассказала, как заработала себе онкологию

Симоньян не составляет завещания и не планирует ставить крест на своей жизни Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии. Об этом она написала в своем телеграм-канале. В сентябре журналистка впервые сообщила о своей болезни, но тогда не называла ее и избегала подробностей. Теперь глава RT готова развеять мифы о своем состоянии.

Маргарита призналась, что рак груди у нее появился после того, как в декабре прошлого года ее муж Тигран Кеосаян впал в кому. По словам Симоньян, первые сорок дней она почти не покидала больницу и тревога за любимого подорвала ее силы.

— Тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чекап, и там не было ничего. В декабре всё случилось с Тиграном, и я буквально молниеносно вырастила себе рак, — считает журналистка.

Первые месяцы Симоньян даже не предполагала, что происходит в ее организме. Только в сентябре она почувствовала боль в груди, но тогда списала всё на нервы.

— Узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, — сообщила Симоньян.

Врачи рекомендовали сразу начать курс химиотерапии, но Симоньян всё откладывала. Сначала прошла операция по удалению груди, а потом Маргарита пережила смерть любимого супруга, который так и не вышел из комы. Время шло, и медлить дальше было нельзя.

— Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, — признаётся журналистка. — Должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая.

Из-за всего, что Симоньян пришлось пережить в последние месяцы, ее поклонники и друзья сильно обеспокоены ее состоянием. Однако журналистка успокаивает, что, несмотря на то что готова к любому исходу, так просто сдаваться она не намерена. Маргарита занимается спортом и потихоньку работает над собственной книгой.

— Я не жду смерти, хотя бы потому что я в нее не верю. Смерть — это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом, — написала Симоньян.

Симоньян не пугает и потеря волос из-за лечения. Она уже подготовилась и планирует даже после терапии выйти в эфир.