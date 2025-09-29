Американка умерла на пару минут — и мистический опыт изменил ее жизнь. Новости 29 сентября

Сердце девушки остановилось во время операции Источник: Вера Сальницкая / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 сентября.

Путин подписал указ об осеннем призыве

Осенний призыв пройдет в России с 1 октября по 31 декабря 2025 года. За это время в армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент подписал указ за два дня до старта призывной кампании. В нем он обозначил также необходимость уволить с военной службы солдат, у которых истек срок военной службы по призыву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России.

Подробности про осенний призыв можно найти здесь. А в другом материале мы разобрались, что такое электронные повестки, как они приходят и в чем опасность ее не заметить.

По всей России завоют сирены

1 октября россиян может напугать вой сирен и оповещения из громкоговорителей. В этот день по всей стране пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. В ходе нее будет «произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», предупредили в МЧС.

Во время срабатывания тревоги нужно:

Cохранять спокойствие и не паниковать. Включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Ближайшая проверка будет плановой, ее проводят регулярно, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пояснили в МЧС.

Работодатели обязаны повышать зарплату

По закону все работодатели в России должны индексировать зарплату своим сотрудникам вслед за ростом стоимости жизни. Правила повышения должны быть прописаны во внутренних документах компании, этого требует ТК РФ, напомнил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Если в бюджетной сфере индексацию предусматривают власти и проводят ее ежегодно, то в коммерческих компаниях есть требование закрепить механизм прибавки в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Поэтому в первую очередь тому, кто хочет получить повышение зарплаты, нужно обратиться к этим документам.

«Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса, и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, иначе велика вероятность проверки со стороны инспекции», — рассказал депутат.

В треть России уже пришла зима

Порядка 30% территории России уже покрыто снегом, хотя на дворе еще сентябрь. Причем в ближайшие дни он не растает.

«Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом», — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что для регионов Сибири и Дальнего Востока это нормальная ситуация. А вот то, что снег уже выпал на Урале — отклонение от нормы.

Интернет не будут отключать на недели

Не так давно первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет на целые недели или хотя бы выходные. Причем не из-за мер безопасности, а для сохранения их здоровья.

«Такая вероятность исключена. Идея о временном отключении интернета для сохранения здоровья и снижения зависимости от игр пока не получила массовой поддержки и рассматривается скорее как тема для обсуждения. На данный момент в России уже применяются частичные ограничения интернета, однако полная изоляция рассматривается как слишком жесткая мера, которая может негативно повлиять на работу, образование и коммуникации в обществе. С точки зрения пользы кратковременные периоды без интернета действительно могут улучшить зрение и снизить психологическое напряжение, помогая бороться с чрезмерной зависимостью от сети», — отреагировала сегодня на его предложение сенатор Ольга Епифанова.

Однако такая мера будет несправедливой и экономически невыгодной, так как нарушит привычный уклад жизни и ограничит доступ к важной информации, пишет «Газета.ру».

Прожиточный минимум поднимут

Прожиточный минимум в 2026 году составит 18 939 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета. Это среднее значение по стране, у разных категорий граждан он будет отличаться:

Для трудоспособного населения — 20 644 рубля;

Для пенсионеров — 16 288 рублей;

Для детей — 18 371 рубль.

В 2025 году прожиточный минимум на душу населения составляет 17 733 рубля, то есть показатель вырастет на 6,8%. Но это в случае, если проект бюджета примут.

Двойной индексации пенсий не будет, зато маткапитал резко вырастет

В 2026 году пенсию повысят единожды: с 1 января по уровню инфляции. Выплаты пожилым вырастут с Нового года на 7,6%.

«В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%», — сообщили на сайте Минтруда.

Как вырастут другие пособия:

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц;

Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысяч рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тыс. рублей в месяц;

Материнский капитал увеличится до 974,1 тысяч рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысяч рублей на первого ребенка;

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей;

Также с 1 февраля проиндексируют по уровню фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Льготы по утильсбору предложили расширить

Утильсбор для транспортных средств, которые ввозят в Россию, нужно снизить для части авто. Речь идет о машинах, ввозимых в страну и хранящихся на таможенных и свободных складах для переработки или хранения. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории», — сказано в пояснительной записке.

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев, пояснил, что сейчас за это приходится платить утильсбор, хотя это нелогично.

«В перечне случаев, когда утилизационный сбор платить не нужно, эти процедуры не указаны. В результате компании, ввозящие, например, шасси для последующей сборки машин на экспорт, вынуждены платить сбор сразу при ввозе. Это противоречит логике данных процедур, так как ввезенные товары сохраняют статус иностранных и не поступают в свободное обращение на российском рынке — то есть не используются по назначению и не должны утилизироваться в России. Кроме того, если товары в итоге будут вывезены (реэкспортированы), механизм возврата уплаченного утилизационного сбора не предусмотрен», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Сегодня может стать праздником

В России нужно ввести День Защитницы Отечества (День женщин-военнослужащих) и закрепить его празднование 29 сентября. С таким предложением выступил руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. Письмо он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«От лица межрегионального общественного движения „Здоровый выбор“ обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон „О днях воинской славы и памятных датах России“ новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества), ежегодно отмечаемого 29 сентября», — указал Корсунов в обращении.

Этот день он выбрал в честь Надежды Дуровой, которая ровно 219 лет назад, 29 сентября 1806 года, обрезав косы и надев казачью форму под мужским именем Александра Соколова присоединилась к казачьему полку.

«Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни», — добавил общественник.

Согласны? Да, такой праздник нужен Нет, День защитников Отчества и так включает всех Ну если это будет выходной…

Женщина умерла на пару минут и нашла свое предназначение

Американка Триша Баркер пережила клиническую смерть, и это полностью изменило ее жизнь. Об этом пишет Daily Mail.

Она попала в больницу после серьезной автокатастрофы. У девушки были переломы позвоночника и ноги, а также множественные внутренние повреждения. Ей требовалась срочная операция, но из-за отсутствия страховки ее повезли туда только через 17 часов.

Когда Триша Баркер уже лежала на операционном столе, ее сердце остановилось на 2,5 минуты. По рассказам девушки, в тот момент она ощутила, как покидает свое тело и увидела операционную как бы со стороны. После она перенеслась на пастбище, где, как утверждает, встретила своего умершего деда и ощутила присутствие бога. По словам женщины, бог сообщил ей, что ее предназначение — быть учителем.