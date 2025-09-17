«Не знаю, как жить с таким лицом»: эксперт рассказал, кто и почему страдает от дисморфофобии

Молодые люди очень сильно заботятся о своей внешности и делают всё, чтобы соответствовать жестким стандартам красоты. В век засилья социальных сетей достичь образа «девушки с картинки» или идеального красавца из музыкального клипа стало почти нереально.
Молодежь смотрит на идеальные изображения моделей из TikTok и других социальных сетей с огромным количеством фильтров и фотообработки и начинает ненавидеть собственную внешность, которая далека от «вылизанной» картинки на экране смартфона. Часто недовольство своим внешним видом перерастает в дисморфофобию. Что это такое и как с этим бороться, нашим коллегам из V1.RU рассказала участница проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов», ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ Татьяна Переходнова.
«Я пыталась избавиться от своих веснушек»
Валерии 21 год, и уже почти треть своей жизни девушка страдает от симптомов дисморфофобии. Она не может смотреть на свое отражение в зеркале и отказывается от любых предложений друзей сделать пару фотографий на память. Девушка уверена, что у нее отвратительная внешность, хотя окружающие никогда не замечали каких-то недостатков.
«Я ненавидела свои веснушки и несколько раз пыталась от них избавиться, — рассказывает Валерия. — У меня от природы бледная кожа, на ней много веснушек и маленьких родинок. Мне всегда казалось, что это уродливо, эти отвратительные пятна на коже. Веснушки я пыталась вывести разными косметическими средствами, кремами и пилингами. Они давали временный эффект, а после этого все пятнышки возвращались назад. Я плакала, не могла уже выносить свои веснушки. Мне казалось, что я уже просто не могу больше жить с таким лицом, я ненавидела свою кожу. В итоге я боролась со своей особенностью года два, пока дерматолог не сказал мне, что это опасно для кожи и подобные процедуры проводить нельзя. Принять веснушки я до сих пор не могу. Мне бы очень хотелось иметь белое чистое лицо, но природа наградила меня вот такой „красотой
Кроме веснушек, Валерии не нравится ее худоба, которая всегда была отличительной чертой девушки. С детских лет она была очень худенькой и хрупкой девочкой. В школе одноклассники стали дразнить ее и давать обидные прозвища, поэтому девушка стала комплексовать из-за своей внешности.
«Я не могу носить вещи, которые мне нравятся, потому что стесняюсь своего тела. В магазине выбираю только вещи оверсайз на размер-два больше, чем мне нужно, чтобы моя худоба не так бросалась в глаза. Особенно тяжело с этим было справляться лет в 16–17. Я пыталась как-то набрать вес, но у меня ничего не получалось, потому что есть я не хотела, а насильно запихивать в себя еду не могла. Я ходила к врачу. Гастроэнтеролог сказал, что со мной всё в порядке и мне просто повезло с метаболизмом. Хотя я так не считаю. Знаю, что многие, наоборот, очень хотят похудеть, но мне уже надоело быть тощей».
С комплексами из-за худобы и веснушек девушка борется до сих пор, хотя и понимает, что проблема на самом деле лишь в ее восприятии собственного тела.
Проблема только в голове
Врач-психиатр Татьяна Переходнова признаёт, что ненависть к собственной внешности — это серьезная психическая проблема, которая может привести к действительно печальным последствиям.
«Дисморфофобия (или дисморфическое расстройство) — это психическое состояние, при котором человек испытывает навязчивые мысли о мнимых или незначительных недостатках своей внешности. Важно подчеркнуть, что эти переживания не соответствуют реальности: окружающие либо вовсе не замечают „дефекта“, либо он минимален, но в восприятии пациента становится чрезмерно значимым, — объясняет доктор. — Основные признаки дисморфофобии включают постоянные мысли о своей внешности, ощущение уродства, тревогу, избегание социальных контактов, компульсивные действия (например, рассматривание себя в зеркале, маскирование „дефекта“ одеждой, косметикой, фильтрами)».
Психиатр говорит, что вместе с дисморфофобией нередко появляются и другие сопутствующие расстройства. Часто у пациентов с дисморфофобией развивается депрессия. Страх показаться на люди провоцирует социальную тревогу, а недовольство весом провоцирует расстройства пищевого поведения.
«К тяжелым вариантам течения относятся выраженные ограничения в социальной жизни, отказ от учебы или работы, полная социальная изоляция, — говорит доктор Татьяна Переходнова. — Некоторые пациенты прибегают к множественным косметическим операциям, которые не приносят облегчения. В наиболее опасных случаях могут возникать самоповреждения и даже суицидальные мысли или действия».
Причины дисморфофобии
«Развитие дисморфофобии связано с сочетанием биологических, психологических и социальных факторов, — утверждает доктор Татьяна Переходнова. — Биологическая предрасположенность включает особенности функционирования нейротрансмиттерных систем. Это системы в головном мозге, состоящие из нервных окончаний, синапса, то есть соединения, с другим нервным окончанием или рецептором, а также биологически активных веществ, передающих информацию или воздействие на эти окончания. Трансмиттер — это вещество, передающее информацию от одной клетки к другой, после которого появляется определенный биологический эффект. Особенности функционирования этих систем могут приводить к различным нарушениям психики».
К психологическим факторам развития дисморфофобии доктор Татьяна Переходнова относит низкую самооценку, перфекционизм и негативный опыт критики в детстве. К социальным — давление стандартов красоты и сравнение себя с «идеальными образами», которые люди видят на экранах телевизоров, страницах журналов и в социальных сетях.
«Чаще всего первые проявления возникают в подростковом возрасте от 12 до 18 лет, когда формируется личностная идентичность и внешность становится важнейшей частью самовосприятия, однако случаи встречаются и в молодом, и во взрослом возрасте. — говорит доктор. — Распространение соцсетей и визуальной культуры заметно усилило риск дисморфофобии. Постоянное сравнение себя с отретушированными фотографиями блогеров и знаменитостей, культ селфи, фильтров и „идеальной картинки“ формирует искаженные стандарты. Особенно уязвимы подростки и молодые женщины, однако в последние годы увеличивается количество обращений и среди мужчин».
Как избавиться?
По словам доктора Татьяны Переходновой, наиболее эффективными методами борьбы с дисморфофобией считаются когнитивно-поведенческая терапия, методы повышения самооценки и коррекции искаженных убеждений о теле.
«В некоторых случаях назначаются медикаменты (например, антидепрессанты группы СИОЗС), — говорит врач-психиатр. — Полное выздоровление возможно, но требует времени, регулярной психотерапии и поддержки близких».