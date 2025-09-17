«Не знаю, как жить с таким лицом»: эксперт рассказал, кто и почему страдает от дисморфофобии

Человеку кажется, что его внешность просто изуродована, хотя на самом деле он такой же, как все нормальные люди Источник: Мария Романова / Городские медиа

Молодые люди очень сильно заботятся о своей внешности и делают всё, чтобы соответствовать жестким стандартам красоты. В век засилья социальных сетей достичь образа «девушки с картинки» или идеального красавца из музыкального клипа стало почти нереально.

Молодежь смотрит на идеальные изображения моделей из TikTok и других социальных сетей с огромным количеством фильтров и фотообработки и начинает ненавидеть собственную внешность, которая далека от «вылизанной» картинки на экране смартфона. Часто недовольство своим внешним видом перерастает в дисморфофобию. Что это такое и как с этим бороться, нашим коллегам из V1.RU рассказала участница проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов», ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ Татьяна Переходнова.

«Я пыталась избавиться от своих веснушек»

Валерии 21 год, и уже почти треть своей жизни девушка страдает от симптомов дисморфофобии. Она не может смотреть на свое отражение в зеркале и отказывается от любых предложений друзей сделать пару фотографий на память. Девушка уверена, что у нее отвратительная внешность, хотя окружающие никогда не замечали каких-то недостатков.

«Я ненавидела свои веснушки и несколько раз пыталась от них избавиться, — рассказывает Валерия. — У меня от природы бледная кожа, на ней много веснушек и маленьких родинок. Мне всегда казалось, что это уродливо, эти отвратительные пятна на коже. Веснушки я пыталась вывести разными косметическими средствами, кремами и пилингами. Они давали временный эффект, а после этого все пятнышки возвращались назад. Я плакала, не могла уже выносить свои веснушки. Мне казалось, что я уже просто не могу больше жить с таким лицом, я ненавидела свою кожу. В итоге я боролась со своей особенностью года два, пока дерматолог не сказал мне, что это опасно для кожи и подобные процедуры проводить нельзя. Принять веснушки я до сих пор не могу. Мне бы очень хотелось иметь белое чистое лицо, но природа наградила меня вот такой „красотой "» .

Кроме веснушек, Валерии не нравится ее худоба, которая всегда была отличительной чертой девушки. С детских лет она была очень худенькой и хрупкой девочкой. В школе одноклассники стали дразнить ее и давать обидные прозвища, поэтому девушка стала комплексовать из-за своей внешности.

«Я не могу носить вещи, которые мне нравятся, потому что стесняюсь своего тела. В магазине выбираю только вещи оверсайз на размер-два больше, чем мне нужно, чтобы моя худоба не так бросалась в глаза. Особенно тяжело с этим было справляться лет в 16–17. Я пыталась как-то набрать вес, но у меня ничего не получалось, потому что есть я не хотела, а насильно запихивать в себя еду не могла. Я ходила к врачу. Гастроэнтеролог сказал, что со мной всё в порядке и мне просто повезло с метаболизмом. Хотя я так не считаю. Знаю, что многие, наоборот, очень хотят похудеть, но мне уже надоело быть тощей».

С комплексами из-за худобы и веснушек девушка борется до сих пор, хотя и понимает, что проблема на самом деле лишь в ее восприятии собственного тела.

Проблема только в голове

Врач-психиатр Татьяна Переходнова признаёт, что ненависть к собственной внешности — это серьезная психическая проблема, которая может привести к действительно печальным последствиям.

«Дисморфофобия (или дисморфическое расстройство) — это психическое состояние, при котором человек испытывает навязчивые мысли о мнимых или незначительных недостатках своей внешности. Важно подчеркнуть, что эти переживания не соответствуют реальности: окружающие либо вовсе не замечают „дефекта“, либо он минимален, но в восприятии пациента становится чрезмерно значимым, — объясняет доктор. — Основные признаки дисморфофобии включают постоянные мысли о своей внешности, ощущение уродства, тревогу, избегание социальных контактов, компульсивные действия (например, рассматривание себя в зеркале, маскирование „дефекта“ одеждой, косметикой, фильтрами)».

Психиатр говорит, что вместе с дисморфофобией нередко появляются и другие сопутствующие расстройства. Часто у пациентов с дисморфофобией развивается депрессия. Страх показаться на люди провоцирует социальную тревогу, а недовольство весом провоцирует расстройства пищевого поведения.

«К тяжелым вариантам течения относятся выраженные ограничения в социальной жизни, отказ от учебы или работы, полная социальная изоляция, — говорит доктор Татьяна Переходнова. — Некоторые пациенты прибегают к множественным косметическим операциям, которые не приносят облегчения. В наиболее опасных случаях могут возникать самоповреждения и даже суицидальные мысли или действия».

Причины дисморфофобии

«Развитие дисморфофобии связано с сочетанием биологических, психологических и социальных факторов, — утверждает доктор Татьяна Переходнова. — Биологическая предрасположенность включает особенности функционирования нейротрансмиттерных систем. Это системы в головном мозге, состоящие из нервных окончаний, синапса, то есть соединения, с другим нервным окончанием или рецептором, а также биологически активных веществ, передающих информацию или воздействие на эти окончания. Трансмиттер — это вещество, передающее информацию от одной клетки к другой, после которого появляется определенный биологический эффект. Особенности функционирования этих систем могут приводить к различным нарушениям психики».

К психологическим факторам развития дисморфофобии доктор Татьяна Переходнова относит низкую самооценку, перфекционизм и негативный опыт критики в детстве. К социальным — давление стандартов красоты и сравнение себя с «идеальными образами», которые люди видят на экранах телевизоров, страницах журналов и в социальных сетях.

«Чаще всего первые проявления возникают в подростковом возрасте от 12 до 18 лет, когда формируется личностная идентичность и внешность становится важнейшей частью самовосприятия, однако случаи встречаются и в молодом, и во взрослом возрасте. — говорит доктор. — Распространение соцсетей и визуальной культуры заметно усилило риск дисморфофобии. Постоянное сравнение себя с отретушированными фотографиями блогеров и знаменитостей, культ селфи, фильтров и „идеальной картинки“ формирует искаженные стандарты. Особенно уязвимы подростки и молодые женщины, однако в последние годы увеличивается количество обращений и среди мужчин».

Как избавиться?

По словам доктора Татьяны Переходновой, наиболее эффективными методами борьбы с дисморфофобией считаются когнитивно-поведенческая терапия, методы повышения самооценки и коррекции искаженных убеждений о теле.