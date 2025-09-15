«Разве это страшно?» Маргарита Симоньян рассказала, что задумалась о смерти после операции

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что задумалась о смерти после недавней операции. По словам журналистки, она не боится уйти из жизни.
«В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?» — написала Маргарита в своем Telegram-канале.
8 сентября журналистка написала, что у нее диагностировали «страшную и тяжелую» болезнь. Конкретный диагноз она называть не стала. О болезни Симоньян решила рассказать, чтобы подбодрить тех, кто проходит через то же самое.
На следующей день, 9 сентября, ей уже провели операцию. О процедуре журналистка написала также без подробностей. Она быстро вышла из наркоза и благодарила всех, кто переживает за нее. Позже Симоньян рассказала, что продолжает лечение дома.
Журналистка также напомнила, что ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, находится в больнице уже несколько месяцев. В декабре 2024 года он перенес клиническую смерть и впал в кому. До 30 января 2025 года Кеосаян не подавал никаких признаков жизни, но вскоре постепенно начал шевелить глазами и рукой. Симоньян ждет его пробуждения и хочет скорее вместе отправиться в путешествие, которое было их общей мечтой.