«Разве это страшно?» Маргарита Симоньян рассказала, что задумалась о смерти после операции

Маргарита не раскрывает подробностей о своем состоянии Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что задумалась о смерти после недавней операции. По словам журналистки, она не боится уйти из жизни.

«В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?» — написала Маргарита в своем Telegram-канале.

8 сентября журналистка написала, что у нее диагностировали «страшную и тяжелую» болезнь. Конкретный диагноз она называть не стала. О болезни Симоньян решила рассказать, чтобы подбодрить тех, кто проходит через то же самое.

На следующей день, 9 сентября, ей уже провели операцию. О процедуре журналистка написала также без подробностей. Она быстро вышла из наркоза и благодарила всех, кто переживает за нее. Позже Симоньян рассказала, что продолжает лечение дома.