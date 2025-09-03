Врач заявил: россиянам старше 40 надо пройти один простой тест. Он добавит вам 9 лет жизни

Одно простое исследование поможет выявить опасную болезнь Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Россиянам следует массово обследоваться на предмет хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом «Ленте.ру» заявил академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Эта болезнь особенно часто поражает курильщиков старше 40 лет. Они приходят к врачам с жалобами на «кашель курильщика», но зачастую получают неверный диагноз. К счастью, Авдеев назвал исследование, которое исключит ошибки. Это спирометрия.

«Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — объяснил Авдеев.

При этом важно не игнорировать ни кашель, ни одышку, которую курильщики зачастую воспринимают как норму. Эти симптомы могут указывать на ХОБЛ. При этом ХОБЛ входит в список главных причин, из-за которых россияне не доживают до пенсии.

«ХОБЛ — болезнь курильщиков, затрагивающая людей старше 35 лет. Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около 10 миллионов человек», — подчеркнул Авдеев.

Во всём мире ХОБЛ — третья по частоте причина смертности. Первые две — ишемическая болезнь сердца и инсульт. При этом, по информации эксперта, 70–90% случаев болезни даже не диагностированы.

«Отсутствие диагноза не означает отсутствие болезни. ХОБЛ медленно прогрессирует и сокращает продолжительность жизни пациента в среднем на восемь-девять лет. Одна из главных опасностей ХОБЛ — высокая смертность», — говорит Авдеев.

Он считает, что пациентам в России часто ставят не тот диагноз: хронический бронхит вместо ХОБЛ. Чтобы исключить ошибки, и необходима спирометрия. Это простое исследование: оно измеряет объем воздуха, которым дышит человек, и скорость, с которой он это делает.

«Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ. Именно поэтому необходимо массово проводить спирометрию всем курящим людям старше 40 лет. Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — настаивает врач.