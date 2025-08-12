«Вызывает отравление организма». Блогеры массово подсели на сырое мясо и масло — врачи бьют тревогу

Диета подразумевает отказ от всей растительной пищи Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В интернете новый тренд: люди массово отказываются от всей пищи растительного происхождения, называя это диетой хищника. Видео, где блогеры на камеру пачками едят сливочное масло, сырое мясо и субпродукты, просто заполонили интернет. Они рассказывают, что благодаря такому питанию можно похудеть на 20 килограммов и избавиться от всех проблем со здоровьем. Наши коллеги из Е1.RU показали эти видео врачам, чтобы узнать, чем на самом деле чревато такое питание.

Будет запор, анемия и высокий холестерин

«Диета хищников», или карнивор-диета, предполагает питание исключительно продуктами животного происхождения. Основное внимание уделяется блюдам с высоким содержанием белка, таким как стейки, яйца и сыры. В рационе полностью отсутствуют овощи, фрукты, злаки, орехи и бобовые.

В соцсетях есть десятки блогов последователей «диеты хищников» Источник: glukhovich_family / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом нет научных подтверждений пользы употребления исключительно продуктов животного происхождения, рассказывает врач лечебной физкультуры и диетолог Наталья Гусева.

«Эта диета может быть опасной для здоровья. Избыток белка в рационе приводит к накоплению вредных веществ, таких как аммиак и азотистые основания. Это может вызвать отравление организма, повышение уровня мочевой кислоты и образование солей. В результате могут развиться серьезные заболевания: подагра (отложение солей мочевой кислоты в суставах), мочекаменная болезнь, а также желчнокаменная болезнь», — объясняет врач Наталья Гусева.

Кроме того, если у человека есть невыявленные воспалительные заболевания, а он начнет «диету хищника», это только усугубит его состояние. При недостатке витаминов группы В, которые есть в растительной пище, избыток веществ из животных белков может привести к повреждению внутренней оболочки сосудов и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Профицит животного жира грозит нарушением липидного обмена, повышением холестерина, развитием заболеваний сердца, сосудов. Ведет к проблемам с пищеварением: изжоге, диарее, стеаторее и лишнему весу. Наталья Гусева врач лечебной физкультуры и диетолог

«Дефицит клетчатки недопустим для организма человека и нормальной работы ЖКТ, она выполняет функцию сорбента и выводит токсичные продукты метаболизма, создает среду для развития полезной микрофлоры, уменьшает всасывание жиров в кишечнике, обеспечивает равномерное всасывание глюкозы, что профилактирует нарушение углеводного и липидного обмена, за счет участия в формировании каловых масс и регулярного стула снижаются риски возникновения заболеваний толстого кишечника», — добавила Наталья Гусева.

Мясоеды уверены, что такой рацион заложен в людях природой Источник: nastia.pesh / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А поможет ли это похудеть?

Огромное количество просмотров собирают видео, где девушки едят сливочное масло пачками, уверяя, что именно это поможет им похудеть. Ведь чтобы сбросить жир, нужно есть насыщенную жирами еду. Диетолог, гастроэнтеролог Юлия Алексеева объяснила, что сбросить вес это вряд ли поможет.

«Масло — это 99% жира, 740 ккал на 100 граммов. А 500 граммов — это уже 3700 ккал, это значительно превышает суточную норму калорийности. При этом чувство насыщения от чистого жира слабое: организм не получает белка, клетчатки, витаминов, микроэлементов. Результат — либо голод, либо переедание и гарантированный набор жировой массы, особенно висцерального (внутрибрюшного) жира — того, который откладывается на органах», — рассказывает эксперт.

И многие думают, что смогут похудеть, питаясь только маслом Источник: ksenia.leibovich / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Врач уточнила, что сливочное масло в умеренных количествах (5–10 граммов в день) может и должно быть частью рациона. Оно содержит витамины А, D, Е, К, а также полезные жирные кислоты. Но нужно помнить, что этот продукт также источник насыщенных жиров и холестерина.

«Насчет идеальной фигуры и здоровья волос — это эффект плацебо и краткосрочные изменения. Да, при переходе на высокожировой рацион может быть кратковременное похудение. Но, как только метаболизм адаптируется, вес останавливается, а потом идет вверх. А сияние кожи — чаще всего это жирный блеск от гормонального дисбаланса, а не признак здоровья», — говорит Юлия Алексеева.

Если хочется выглядеть здоровым, нужно соблюдать сбалансированное питание, движение, сон, физическую активность, режим труда и отдыха, а не кусать масло, как батон. Юлия Алексеева диетолог, гастроэнтеролог

Эксперты советуют: если вы не разбираетесь в биохимических процессах и особенностях метаболизма человека, лучше обратитесь к профессионалам. Они помогут скорректировать ваш рацион и похудеть. Лечение ожирения гораздо проще, чем борьба с серьезными заболеваниями, вызванными неправильным питанием, социальными трендами и жесткими ограничениями.

Что еще почитать о здоровье и фитнесе

Многие тренеры и диетологи строят целые бизнес-империи, продавая «уникальные» методики по борьбе с лишним весом. Про одну из них у нас есть целое разоблачение.

В свои 72 года екатеринбуржец Александр Яшанькин выглядит лучше многих молодых, его историю мы публиковали в этом материале. Он не только один из лучших фитнес-тренеров города, но и 12-кратный чемпион мира по бодибилдингу, 41-кратный чемпион России, мастер спорта по тяжелой атлетике и мастер спорта международного класса по бодибилдингу.