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Здоровье Интервью Что нельзя есть и пить в жару: полезный список от врача — запоминайте

Что нельзя есть и пить в жару: полезный список от врача — запоминайте

Эти всем известные привычки могут сильно навредить вашему здоровью

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1 комментарий

Как привычные летние радости наносят удар по нашему организму — объясняет врач

Источник:

Кристина Полевая/29.RU

Как пережить знойное лето без вреда для здоровья — рассказала врач-кардиолог Ольга Голубева. Доктор назвала самые распространённые привычки, которые могут навредить здоровью — смотрите видео выше.

В жару любимое лакомство — мороженое. Но важно знать меру, чрезмерное употребление этого десерта грозит не только лишними килограммами, но и преждевременным старением.

— Когда мы съели мороженое, глюкоза начинает повышаться, и если мы в этот момент ее не утилизировали, она осталась повышенной, и может связываться с нашими белками. И наступает гликация белков — это необратимый процесс, от которого происходит разрушение коллагена. Это ведет к «сахарному лицу», проще говоря старится наше лицо, морщинки появляются и так далее, — рассказывает Ольга Голубева.

Врач объясняет, что к гликации белков приводит не только мороженное, а избыточное употребление любых углеводов, в том числе и сладких напитков. Охлажденные соки и коктейли с сиропами эксперты называют жидким сахаром, который опасен вдвойне, потому что моментально всасывается в кровь.

— Когда мы пьем сладкие напитки, если даже они просто содержат какие-то сахарозаменители, это всегда может приводить и подстегивать инсулинорезистентность (преддиабетное состояние — Прим. ред.) и вести к развитию сахарного диабета. Жажду они не утоляют, но уровень глюкозы в организме, он просто зашкаливает, — продолжает врач.

Кардиолог предостерегает любителей кофеиносодержащих напитков. Если человек склонен к нарушениям сердечного ритма, повышенному артериальному давлению, то с бодрящими напитками стоит быть осторожным. Они не только тонизируют, но и усугубят проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Врач назвала еще одну неочевидную привычку, которая влияет на здоровье — фрукты на ночь. Если вы любите поесть арбуз на ночь или вместо ужина перекусить черешней, клубникой и другими сезонными плодами, то это большая ошибка.

— Я вижу у своих пациентов в анализах очень высокие триглицериды. Фруктоза такой же короткий углевод, как обычный сахар. И если мы не подвигались и не потратили его, то неизрасходованная фруктоза будет превращаться в жир на печени. И у таких пациентов, даже если они стройные, я вижу, что появляется жировой гепатоз, от которого потом надо будет как-то избавляться. А еще будет повышаться мочевая кислота, которая ведет к развитию подагры, — поясняет доктор.

Врач советует есть фрукты в первой половине дня. А во время летней прогулки заменить прохладные сладкие напитки на воду.

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Кристина ПолеваяКристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
Жара Лето Вредные привычки Здоровье
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Комментарии
1
Гость
13 минут
При жаре лучше пиво пить холодное и на речку идти отдыхать)))
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