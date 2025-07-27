«Я уже слишком стар» и еще 5 фраз, которые делают вас старше: вот на что их заменить

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Не исключено, что в ближайшем будущем в мире исчезнет такое понятие, как «пожилые люди». Стареть не хочет никто. Культ молодости — в рекламе, на страничках блогеров, в общем повсюду. Да и косметология с пластической хирургией идут рука об руку и стремительно развиваются. Процедуры по омоложению уже многим по зубам. Однако стареть всё равно страшно. И зачастую виноваты в этом… слова, которые мы слышим или сами себе говорим. «Доктор Питер» вычислил их вместе с психологом.

Эйджизм — дискриминация человека по возрасту — не так страшен, как самоэйджизм, когда человек дает себе негативные установки, настраивает себя на то, что уже старый, ни на что не годится, но даже не осознает до конца, как сильно эти убеждения влияют на самочувствие, мотивацию и даже здоровье.

Но отношение к возрасту можно менять. Ученые доказали, что люди на самом деле способны научиться контролировать свои мысли и эмоции. Психологи рассказали, какими фразами мы приближаем болезни и старость и как перестать критиковать себя и начать ценить оставшиеся позади годы.

Валерий Гут — психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта.

Шесть фраз о возрасте, которые мешают жить полной жизнью

Иногда самые обидные слова мы говорим себе сами. Вот несколько фраз о возрасте, которые незаметно подрывают уверенность в себе и мешают двигаться вперед.

1. «Я уже слишком стар, чтобы начинать (учиться, менять)»

— Эта установка не просто ограничивает действия, а превращается в пророчество. Если человек верит, что ему уже поздно, он даже не попытается что-то сделать. Так мы сами лишаем себя новых возможностей и лишь укрепляем собственные заблуждения, — объясняет психолог Валерий Гут.

2. «Старость не радость»

Популярное выражение многие из нас принимают за истину. Но перемены, связанные с возрастом, совсем не означают упадок. Этот период может стать временем для переосмысления ценностей и мудрых решений. Люди получают право выбирать то, что по-настоящему важно для них.

3. «Мои лучшие годы позади»

Эта мысль словно говорит, что всё значимое уже произошло, а впереди — пустота. Такой настрой в буквальном смысле отнимает будущее.

Елена Сергеева — психолог, коуч, автор исследования о выгорании специалистов, подкаста «Бухгалтер, выдыхай!» и серии книг.

4. «Это уже не мое поколение»

— Подразумевается, что с возрастом теряется связь с современными тенденциями и культурой, что создает ощущение изоляции и устаревания, — продолжает психолог Елена Сергеева.

5. «С каждым годом чувствую себя хуже»

— Такое утверждение фокусирует внимание исключительно на физических изменениях, при этом игнорируются положительные аспекты зрелого возраста, — говорит эксперт.

6. «Ничего интересного со мной больше не случится»

— Фраза формирует установку, будто жизненный опыт исчерпан и дальнейшие события будут менее значимыми или интересными, — предупреждает Елена Сергеева.

— На первый взгляд, это просто слова, но на деле они работают как сценарии, которыми люди ограничивают сами себя, — объясняет психолог Валерий Гут. — Например, разрушают я-концепцию. Стыд за свой возраст — особенно тяжелое чувство. Он заставляет человека сомневаться в собственной ценности, прятаться от мира и замыкаться в себе. Пробуждает внутреннего критика, который часто говорит с нами голосом родительских установок или ожиданий общества, лишает энергии и искажает реальность. Мозг, вопреки сложившимся убеждениям в обществе, способен создавать новые нейроны даже после 80 лет и активно развиваться на протяжении всей жизни.

Вдохновляющие примеры, как люди принимают свой возраст

— Я хочу, чтобы мои дети видели на моем лице счастье, злость, растерянность — всё настоящее, — говорит актриса Джулия Робертс, отказываясь от пластической хирургии.

А актриса Кейт Уинслет сознательно не ретуширует свои фотографии.

Они не прячут возраст, и это прекрасная альтернатива вечному цифровому фильтру, под которым исчезают не только морщины, но и живость лица и сама личность.

В истории много примеров, но на фоне общего представления о возрасте они кажутся небольшими. Так, многие научные открытия ученые сделали после 50 лет. Основателям некоторых крупных компаний в момент их открытия также было за 50 лет. Но увы, не все об этом знают…

Елена Скрипачева — кандидат психологических наук, практикующий психолог, доцент кафедры психологии и педагогики.

— Для сохранения психологической молодости важна внутренняя работа — умение понимать, принимать и уважать себя в любом возрасте. Об этом хорошо сказала актриса Ольга Аросева: «Не жалейте о том, что стареете, — многим в этом было отказано. Жизнь дается всем, а старость — избранным», — говорит Валерий Гут.

Преимущества возраста: мы не «меньше», а многослойнее

Зрелость — это не время упадка, а период, когда мы обретаем ценные ресурсы, которые были недоступны нам в юности. С возрастом мы накапливаем внутренний запас прочности, который формируется благодаря изучению языков, решению интеллектуальных задач, творчеству и даже обычным прогулкам. Всё это замедляет старение мозга, помогает лучше справляться со стрессом. Опыт становится топливом, а не балластом: мы уже не тратим время на прежние ошибки, видим картину шире, действуем точнее, умеем различать нюансы, предвидеть последствия и спокойно выдерживать неопределенность.

И наконец, с возрастом человек становится собой — настоящим. Он всё реже пытается кому-то угодить, лучше чувствует свои границы и больше доверяет себе. В этом и заключается взрослая, устойчивая радость, которая служит нам опорой, а не существует для показухи.

Навязчивые мысли о старости — это сигнал, который подает нам наше внутреннее состояние , продолжает Валерий Гут. Вот несколько бережных шагов, которые помогут с ними разобраться.

1. Заметить и прислушаться. Первый шаг — зафиксировать мысль без осуждения. Можно спросить себя, откуда она пришла и чьим голосом звучит. Это помогает отделить установку от себя самого.

2. Заглянуть глубже. Что на самом деле стоит за этими словами? Возможно, это страх показаться нелепым, ошибиться или не соответствовать чьим-то ожиданиям?

3. Найти для себя новые слова. Слова, которыми мы себя описываем, формируют нашу реальность. Вместо того чтобы обесценивать себя, можно попробовать найти другую, более честную формулировку, отражающую глубину и опыт, — например, назвать себя не «старухой», а «дамой элегантного возраста».

4. Развивать привычки счастливых людей. Исследования показывают, что мы можем повысить уровень своего благополучия независимо от врожденного темперамента или внешних обстоятельств. Для этого достаточно развивать простые ежедневные привычки: проявлять благодарность, искать хорошее даже в негативных событиях, проводить больше времени на природе, практиковать цифровой детокс, замечать как можно больше забавных жизненных ситуаций.

Ранее мы рассказывали о 111-летней Масаэ Фурухаси. Это живая энциклопедия японского долголетия. Она живет в городе Хамамацу на острове Хонсю.

Масаэ родилась в 1914 году, пережила две войны, нескольких императоров и даже цифровую революцию. Еще в 102 года, пока не сломала бедро, гоняла на велосипеде по полям и увлекалась искусством бонсай — выращивала миниатюрные деревья.

Масаэ росла активным ребенком. До школы, где ей нравилось учиться и общаться с друзьями, она добиралась на велосипеде и проезжала 12 километров в одну сторону.

Юной девушкой она встретила любовь. В родном городе. Избранником стал школьный учитель. В браке родились четверо детей. Но в 27 лет Масаэ стала вдовой: муж погиб на войне. Поднимать малышей пришлось в одиночку. Масаэ работала на ферме и даже помогала деньгами родственникам мужа.

До старости она была активной и независимой: привыкла со всем справляться сама. Продолжала выращивать овощи, ухаживать за бонсай и не слезала с велосипеда.

По признанию долгожительницы, она всегда сохраняла добрые и дружеские отношения с людьми, ни на кого не таила обиду, жила открыто и была со всеми искренней.

И следовала своей привычке питаться по принципу «хара хати бу» — выходить из-за стола или прекращать есть, когда насыщение еще полностью не пришло. Эта конфуцианская практика популярна в Японии. Перевести фразу можно как «ешь, пока желудок не будет заполнен на 80%» .

По словам Масаэ, каждое утро много лет подряд она начинала с того, что ела умебоси — солено-квашеные плоды абрикоса. Ее любимое блюдо — унаги, речной угорь. В этой рыбе много белка, витамина А и кальция.