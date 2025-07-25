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Здоровье Интервью «Не могу нигде найти второго сына». Мать четверых детей рассказала, как 20 лет употребляла наркотики, но смогла завязать

«Не могу нигде найти второго сына». Мать четверых детей рассказала, как 20 лет употребляла наркотики, но смогла завязать

Она не употребляет полтора года

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Шесть месяцев назад у Ирины родился сын | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RUШесть месяцев назад у Ирины родился сын | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RU

Шесть месяцев назад у Ирины родился сын

Источник:

Светлана Чернушевич / NGS24.RU

Ирина из Красноярска — наркоманка с 20-летним стажем. Часть жизни она провела в детском доме, часть — по психлечебницам, часть — в исправительной колонии. С 12 лет спала за наркотики, в 15 — впервые вышла замуж. А до этого на пятом году жизни пережила изнасилование. Про свой путь она захотела рассказать открыто, потому что надеется, что для кого-то это может оказаться важным. Наша коллега из NGS24.RU Светлана Чернушевич встретилась с Ириной и выслушала ее историю.

«Вот они упали и думают, что всё уже»

Панельная девятиэтажка в спальном районе Красноярска. Из подъезда вот-вот должна выйти Ирина. Встретиться в понедельник мы договорились еще на прошлой неделе, а утром в день встречи она внезапно перестала отвечать на звонки. Передумала? Но за полчаса до предполагаемой встречи Ирина всё же вышла на связь, извинилась: «У маленького режутся зубы. Почти всю ночь не спали» — и заверила, что всё хорошо, и можно приезжать. Пообещала нас встретить: домофон не работает. И вот дверь подъезда наконец открывается, и улыбающаяся брюнетка приглашает нас в дом: «Заходите скорей, пойдемте».

Разуваемся в тамбуре, чтобы не тащить грязь в дом, и заходим в квартиру. В прихожей нас встречает дочь Ирины, она сразу начинает болтать обо всём подряд.

— Это мой рюкзак, это моя шапка, а это тоже шапка, а это пакет, а это мамино, — тараторит девочка трех-четырех лет.

Вижу кошачье царство на стене, спрашиваю: «Ты любишь Хэллоу Китти?»

Девочка кивает и сразу начинает хвастаться колечком с единорогом.

Антропоморфная кошка из Японии Хэллоу Китти захватила прихожую&nbsp;— аж вешалка не выдерживает | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RUАнтропоморфная кошка из Японии Хэллоу Китти захватила прихожую&nbsp;— аж вешалка не выдерживает | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RU

Антропоморфная кошка из Японии Хэллоу Китти захватила прихожую — аж вешалка не выдерживает

Источник:

Светлана Чернушевич / NGS24.RU

— Кстати, иди сюда, — кричит Ирина дочери из комнаты. — Вчера сережку-то потеряла. Хорошо я ванну мыла — нашла.

Мама аккуратно возвращает пропажу на место и оборачивается к нам: «Сюда [в комнату] или на кухню?» Решаем, что на кухне общаться будет удобнее: садиться на чистую постель в уличной одежде не хочется, а комната у семьи одна.

Перед тем как начать разговор, нужно определиться, будет ли наше интервью открытым или анонимным. Ирина, особо не задумываясь, отвечает, что упоминать ее имя и публиковать фотографии можно открыто. «Часто люди просят какой-то анонимности. В этом ничего такого нет, — говорю я Ирине. — Вам всё же открыто хочется?»

— В жизни я очень многое прошла, — отвечает Ирина. — И я думаю, что есть мамочки, которые… Вот они упали и думают, что всё уже — нет обратного пути. А обратный путь есть.

С согласия Ирины, ее историю мы публикуем открыто, все упоминания имен детей женщины в тексте заменены на [дочь] и [сын].

«Я даже не понимала, что я на 32-й неделе беременности»

— Какая я три с половиной года назад была. Я умирала на глазах. Я была 30 килограммов. Я была в жестоком употреблении. Это наркотики, алкоголь, — начинает свой рассказ Ирина. — Я занималась проституцией. Ну как проституцией, спала за наркотики — считается, что это проституция. Я употребляла, я довела себя…

Ирине 33 года, из них больше 20 она употребляла токсические вещества и наркотики. Начала в 10 с клея, после перешла на бензин, а с 18 — соли. Ирина не употребляет около 20 месяцев. В комнате спит ее шестимесячный сын, рядом кружится дочь — в сентябре ей исполнится четыре года.

— В 32 недели мне мужчина, с которым я жила, говорит: «У тебя в животе кто-то шевелится». Я даже не понимала, что я на 32-й неделе беременности.

Тогда Ирина вот-вот должна была ехать на реабилитацию, но, узнав, что она в положении, ее отправили в кризисный центр для мам.

— В 21-м году она пришла к нам за помощью, — вспоминает Юлия Доронина, директор «Дома матери». — Мы слышим, что кто-то возле центра с таксистом ругается из-за того, что денег нет, я говорю: «Ой, наверное, к нам». Я заплатила за нее, и вот она попала к нам — рассказала, что у нее проблемы с употреблением, что она беременная, что у нее нет документов и что вообще всё в жизни плохо. Ну, стали работать.

«Дом матери» помогает беременным женщинам и мамам в трудной жизненной ситуации, а также жертвам домашнего насилия. В центре людям оказывают психологическую и юридическую поддержку, помогают с жильем и трудоустройством.

— Меня и накормили, и одели, — вспоминает Ирина. — Начали заниматься моими документами, потому что документов вообще никаких не было: они мне не нужны были в том образе жизни. Меня это очень впечатлило. Но я всё равно начала [употреблять]… Мне дают деньги на паспорт — госпошлину платить, а я просто беру и иду наркотики покупаю и употребляю там. С пузом хожу и употребляю. И употребляю до такой степени, что за мной скорая приехала — кто-то позвонил, видимо, что я в таком состоянии.

Из роддома Ирину с дочкой забирала директор «Дома матери» в компании сотрудников центра помощи семье и детям (за кадром) | Источник: Юлия Доронина / «Дом матери»Из роддома Ирину с дочкой забирала директор «Дома матери» в компании сотрудников центра помощи семье и детям (за кадром) | Источник: Юлия Доронина / «Дом матери»

Из роддома Ирину с дочкой забирала директор «Дома матери» в компании сотрудников центра помощи семье и детям (за кадром)

Источник:

Юлия Доронина / «Дом матери»

— И всё, меня везут в психушку. В психушке меня не могут держать и не знают, кому меня передать. И они [«Дом матери»] приезжают, опять меня забирают, — вспоминает Ирина. — Они меня забирают, и тут я понимаю, что мне вот-вот рожать — буквально через 3−4 недели. Они мне сделали паспорт. Я родила [дочь]. Мне ее отдали в роддоме. [Девочка] родилась абсолютно здоровой, несмотря на все мои гулянки и употребления.

Мимо нас пулей проносится дочь Ирины, делает кружок по кухне и под «Я стучу по батареям» в исполнении фиксиков вновь удаляется в комнату, давая нам с Ириной еще чуть-чуть пообщаться.

— Но, конечно, я ушла из «Дома матери». У них же есть свое время, когда они людей не могут больше держать. Но они уже поняли, что я начну опять употреблять, — констатирует факт Ирина. — И всё. Я начинаю опять употреблять, начинаю жить с зависимым. Его принимают с большим весом. Я на больших кумарах. Приезжают Юлия Викторовна с Владой Владиславовной (представитель реабилитационного центра. — Прим. ред.) и культурненько отправляют меня в Новороссийск на реабилитацию.

На том же месте спустя три года | Источник: Юлия Доронина / «Дом матери»На том же месте спустя три года | Источник: Юлия Доронина / «Дом матери»

На том же месте спустя три года

Источник:

Юлия Доронина / «Дом матери»

— Вот я прохожу реабилитацию в Новороссийске, — Ирина вздыхает. — Прохожу я реабилитацию в Новороссийске, знакомлюсь там с мужчиной, забеременела от него. Ну и кому мне звонить? Юлии Викторовне. Звоню, говорю: «Юлия Викторовна…» Она говорит: «Ну покупай билеты и езжай домой». Приехала опять в центр, всю беременность там прожила опять. Помогли мне. Вот сейчас с мая месяца живу уже сама.

«Есть такой наркотик — соль»

— Вообще, у меня всё началось, когда я была у бабушки на опеке. Я начала употреблять клей. Это с 10 лет. Начался клей, бензин, подвалы, компании. Начала пить с 12 лет. Бабушка отказалась. Я попала к сестре на опеку. Сестра не смогла… Не было любви, не было заботы, и я ее искала в мужчинах такого статуса (в употреблении. — Прим. ред.), потому что им вообще без разницы, с кем спать, с кем таскаться, — Ирина разводит руками. — И вот я начала: с одним переспала, со вторым переспала. Какой-то маленький промежуток времени в их объятиях, в их заботе, — наверное, мне нравилось это. И вот сестра меня отдала в детский дом. Почему отдала? Я к другой сестре поехала перед ее днем рождения и вынесла всю квартиру: вынесла всё золото, всё вынесла, обворовала ее. Она меня хотела отвезти в психиатрический диспансер, а меня там не взяли. Ну и всё, она от меня отказалась, и я поехала в детский дом. Ну и всё, там началось.

— Это сколько лет вам было?

— 13-й год. 12 лет. Я начала ездить сюда в Красноярск, заниматься проституцией. Работала на фирмах. Спала с мужчинами за деньги, — Ирина делает небольшую паузу и продолжает. — Приезжала в детский дом. Детский дом со мной не справлялся, они не знали, что со мной делать, потому что у меня были припадки, я кидалась на воспитателя. Они мне вызывали скорую, меня отвозили в психушку. Пролежу там два-три месяца, потом хожу камешки на земле считаю. И всё, и я познакомилась в психушке со своим первым мужем. Он там лежал по уголовному: его мама туда запихала, чтобы его не посадили.

Ирина рассказывает, что забеременела от него и родила первого ребенка, сына, который сейчас в детском доме.

— И всё, родила сына, у нас была свадьба хорошая. Муж очень бил меня. Он напивался, бил меня так сильно, и беременную. Он мне говорил, что он меня воспитывает, — вспоминает Ирина. — 15 лет мне было — я вышла замуж, в июне мне исполнилось 16, и в июле я родила. И вот мне [в 18 лет. — Прим. ред.] дают квартиру двухкомнатную, улучшенку, по потере кормильцев как круглой сироте, так как мы разнополые с сыном. Ну и тут мной заинтересовались, видимо, какие-то люди: «Будешь употреблять? Есть такой наркотик — соль». Ну, синтетика вот эта. И всё, употребила эту соль. В первые два раза нормально, а на третий раз я просто не понимала, что происходит, мне было так страшно: я боялась выйти из дома, у меня такие галлюцинации были… У меня забрали детей в тяжелом состоянии, я просто не кормила их — ну, я не понимала, как время пролетает, что со мной происходит. Три дня я просидела в шкафу, потому что мне было страшно.

— В шкафу?

— Это я сейчас могу понять, что со мной делали. Вообще, как это всё пошло? До этого я познакомилась с мужчиной, ему 39 лет, я забеременела от него, он приходит ко мне на восьмом месяце и говорит: «Давай долю твою заложим, а я продам машину, и мы ее выкупим». Я пошла, и я не заложила ее, а я ее подарила — можно так делать, если квартира в социальном найме. То есть я просто подарила свою долю, а этот мужчина пропал, — говорит Ирина. — Он пропал, и приходит его друг, меня успокаивает и показывает мне вот этот наркотик соль — меня сводили с ума, я не могла выйти из дома, я боялась всего, я боялась детей, я боялась их покормить, я их не кормила. Их забрали в очень тяжелом состоянии. Я даже не поняла как, не помню, сейчас я даже не помню, как их забрали. И мне было настолько страшно, что я просто закрылась в шкафу на три дня, и, когда у меня уже онемели все мышцы, я просто выпала из него и сожгла эту хату.

На Ирину написали заявление за порчу имущества.

— И всё, меня сажают. Я отбываю срок, выхожу и начинаю познавать город Красноярск.

«Детство помню моментами»

Ирина решается рассказать о своем детстве.

— Я жила с мамой. Мама пила. Мы жили тут в Красноярске. У какого-то мужика. У меня это [воспоминание], знаете, как пришло? Во время употребления. Я помню моментами. Я помню этот бассейн, я помню эту больницу. Я помню — у сестры даже есть фотография, — как я сижу с пакетом вкусняшек, — говорит Ирина. — У меня тут недавно появился очень большой страх за свою дочь, я не могу познакомиться с мужчиной и начать отношения. Мне кажется, что он что-то с ней сделает, что он пришел намеренно. У меня, представляете, такая «шизофрения». И я звоню сестре и говорю: «Во сколько это было?» Я ей просто вопрос задала, чтобы [узнать], во сколько это было. И она мне сказала, что пятый год был. Меня изнасиловал отчим.

— И у вас память эти события как будто стерла, получается, так?

— [Дочери] год был, и я начала [вспоминать]. До этого я как-то не задумывалась об этом. Начало вот это приходить мне в памяти, именно когда [дочь] родилась, — говорит Ирина. — И когда [дочери] был год, мне прям начало это сниться, у меня открылась конкретная «шизофрения».

— И до сих пор кошмары?

— Ну, кошмаров нет, но навряд ли у меня будут отношения с мужчиной. У меня и домой-то никто не приходит: у меня закрыта эта тема. У меня подружка приезжает, у нее есть муж, она говорит: «Можно мы приедем?» Я говорю: «Нет». — «Пойдемте на улице тогда посидим».

— Смотри, какое у меня платье красивое, — прибегает похвастаться нарядом дочь Ирины.

— Красивое, красивое, — отвечаем мы с Ириной в унисон.

— Ага. Это мне мама подарила, — продолжает хвастаться нарядом девочка.

— Ты его уже всё увазюкала, — смеется Ирина. — Она везде в нём, она неделю из него вообще не вылазила. Я его только постираю, оно не успевает высохнуть.

Из комнаты слышится плач, Ирина возвращается с сыном на руках.

— Сейчас у меня очень много проблем, это, видимо, из детства. Мне хочется семью, я безумно хочу семью. У меня [дочь] вот этого мужчину, которого посадили с большими наркотиками, папой называет. Но он ей реально был как папа, — говорит женщина.

На руках Ирина держит сына, дочь прибегает и просит маму включить что-то на телефоне.

— Вот они постоянно: я на кухню — и они на кухне, я купаюсь — и они со мной. Везде со мною, — Ирина улыбается, гладя дочь по голове.

«Я помню это состояние»

— Те люди, с которыми я раньше употребляла, даже на улице меня не узнают. Они не понимают, что это я. Я изменилась внешне. Какая я была — бабка старая, 30 килограммов, вся в коростах, и какая я сейчас. Люди не узнают, не понимают, что это я, — говорит Ирина.

Фото из прошлой жизни | Источник: ИринаФото из прошлой жизни | Источник: Ирина

Фото из прошлой жизни

Источник:

Ирина

В трезвости она второй год — с декабря 23-го.

— От зависимости нельзя избавиться — это мое мнение, ее нужно поменять, то есть заменить свою зависимость, — делится Ирина. — Я вот заменила детьми — я полностью от них зависима. У меня тут [дочь] осталась у Насти — администратора «Дома матери» — ночевать, и я думала, что я с ума сойду. Ее нет, и всё, мне прям плохо, когда я понимаю, что ее нет. Я понимаю, что я их очень боюсь потерять. Безумно боюсь.

Ирина уходит и вновь возвращается с сынишкой на руках.

— Всё, полностью весь день я в них. Я заменила, видимо, зависимость вот эту наркотическую на вот, — женщина показывает пяточки сына. — И всё. То есть к наркотикам вообще не тянет. У меня очень большой страх, если я их употреблю, потому что я помню это состояние. У меня аж сердце быстрее начинает биться. Я его безумно боюсь, этого состояния. Я просто не представляю, как я в том состоянии буду с ними [детьми]. Это нереально будет.

Ирина говорит, что в прошлой жизни ее называли Карина Дикая, а недавно ей в руки попалась книга с «диким» названием и историей, напомнившей ее собственную | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RUИрина говорит, что в прошлой жизни ее называли Карина Дикая, а недавно ей в руки попалась книга с «диким» названием и историей, напомнившей ее собственную | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RU

Ирина говорит, что в прошлой жизни ее называли Карина Дикая, а недавно ей в руки попалась книга с «диким» названием и историей, напомнившей ее собственную

Источник:

Светлана Чернушевич / NGS24.RU

— А что это за состояние?

— Страшное состояние. Всего боишься. Начинаешь что-то искать, всё переворачивать. По тебе как будто что-то ползает. У меня вот такие были ощущения.

— Что-то ползает, как насекомые?

— Ну да.

— Под кожей?

— Ну почему? По тебе. Ты их прям видишь. Употребление доводит тебя уже до такого сумасшествия, что ты… Я даже не знаю, я не хочу вообще туда возвращаться, потому что-то, что я ощущала в последнее время, это ужас, это страх. Очень жуткий страх. Я не хочу жить в этом страхе.

Кажется, это у каждого человека такая мечта

Третий месяц Ирина с детьми живут самостоятельно. Она подрабатывает уборкой, семья снимает квартиру, сейчас хотят перебраться поближе к детскому садику дочери и «Дому матери».

— Ну, как бы тянет туда [в «Дом матери»], — говорит Ирина. — У меня [дочь] оттуда уходить не хочет, когда мы в гости приезжаем. Конечно, ты привыкаешь, что там вот эта вся обстановка, что там люди, что там вообще безопасность вот эта.

В ванной у семьи какое-то подводное царство | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RUВ ванной у семьи какое-то подводное царство | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RU

В ванной у семьи какое-то подводное царство

Источник:

Светлана Чернушевич / NGS24.RU

— С детства вообще, что я помню, это вот эти помойки. Я прям помню по этим помойкам лазила. И когда домой приезжала, вот этот постоянный запах перегара. Она [мать] постоянно любила мне что-то вытирать с лица. Я прям помню вот эти вонючие ее слюни, алкоголь. И вот эти помойки, — вспоминает Ирина. — Я семьи хочу. Хочу найти нормального мужчину, которому буду доверять, которого полюблю. Я, наверное, ни разу в жизни не любила, поэтому я не знаю, что это за чувства. Ну, я имею в виду к мужчинам, потому что я смотрю на некоторых знакомых, как они… Конечно, хотелось бы тоже таких ощущений, таких чувств. Семьи.

Ирина стоит на учете и регулярно отмечается в наркологии, а к ней домой с проверкой периодически приходит опека | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RUИрина стоит на учете и регулярно отмечается в наркологии, а к ней домой с проверкой периодически приходит опека | Источник: Светлана Чернушевич / NGS24.RU

Ирина стоит на учете и регулярно отмечается в наркологии, а к ней домой с проверкой периодически приходит опека

Источник:

Светлана Чернушевич / NGS24.RU

А еще Ирина хочет начать водить автомобиль.

— Да, я безумно хочу на права сдать, машину, конечно, купить. Кажется, это у каждого человека такая мечта, — женщина улыбается и мечтательно поднимает глаза наверх.

Недавно Ирина встретилась с родными сестрами, с которыми не виделась 12 лет. Наладила контакт со старшим сыном. Он живет в детском доме, на днях ему исполнилось 16.

— Второго я не могу найти нигде, — говорит Ирина. — В соцсетях везде ищем, и не могу найти. Он где-то на опеке. Где-то там. Их разделили, я этого не могу понять. Ну, раньше можно, видимо, так было. Сейчас же, если поступают дети, их не разделяют — они идут в одну семью. А там, видите, разделили их. И старший сын тоже, конечно, спрашивает, где младший, как. Ему тоже интересно.

«Она верит, а я ее не хочу огорчать»

— С ее социальной деформацией перед вами девочка, всё та же девочка, которой 12, максимум 15 лет, — говорит об Ирине психолог, специалист по работе с зависимым поведением Юлиан Ермолаев.

Ермолаев познакомился с женщиной на площадке «Дома матери» и считает, что без поддержки она не справится. Не потому, что она какая-то не такая, а потому, что искалеченная психика для жертв домашнего насилия и наркоманов — это норма.

— Она хронический инфантильный эгоцентрик, — говорит клинический психолог. — Без команды — без помощи Юли [Юлия Доронина, директор «Дома матери»], меня, специалистов — нет у нее никакого потенциала, она вернется в ту же трясину. Если она будет рядом на этой орбите в рамках поддерживающей терапии какое-то время, пять, семь, 10 лет — я не буду говорить, я не таролог. Но как только такого рода девочки отходят от эпицентра… Их делает сильными не их потенциал, а гравитация проектов, в которых они участвуют, и, как только они от этой гравитации отпочковываются и начинают, скажем так, в кавычках верить в себя, они возвращаются на исходники, потому что они очень хотят быть другими, но хотеть и иметь ресурс быть другой — это процесс. У Ирины этот процесс пока совсем небольшой, то есть говорить о ее потенциале я не могу. Есть ее вера и есть возможности, которые она может осуществить, — заключает психолог-аддиктолог.

Психолог-аддиктолог — специалист, который занимается диагностикой, лечением и реабилитацией людей, страдающих от различных зависимостей.

По опыту Ермолаева, таким людям, как Ирина, нужны те, кто сможет их направить, помочь, по-настоящему увидеть их. И у Ирины такие люди спустя долгих 30 лет жизни, кажется, наконец, появились.

— Если бы не эти люди, я бы не знаю, что делала, — подтверждает Ирина. — Видимо, всё равно вот эта вера, Юля Викторовна очень верила в меня. Она мне сейчас говорит: «Вот не дай бог что-то будет, я в тебя так верю». Я, видимо, с этой верой и иду, потому что она верит, а я ее не хочу огорчать. Не хочу, чтобы… Она для меня как мамулечка такая. Не мама, а мамулечка. Прям мамулечка-мамулечка.

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Светлана ЧернушевичСветлана Чернушевич
Светлана Чернушевич
корреспондент NGS24.RU
Наркотики Насилие в семье Реабилитация наркоманов
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