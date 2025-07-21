Холера, смертельные инфекции и сепсис: туристов предупредили об опасных бактериях на турецком побережье

Бактерия Vibrio распространилась на трех побережьях Турции Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

На турецком побережье начала распространяться опасная бактерия Vibrio, которая может вызвать холеру. Туристы рискуют заразиться, плавая в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях, предупредил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

«Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая вызывает сильную диарею и потерю жидкости», — сказал врач.

Кроме холеры, заражение этими бактериями может привести и к заболеваниям кожи.

«Когда такие виды, как Vibrio vulnificus, контактируют с кожей, они могут вызывать инфекции тканей и, в редких случаях, смертельные инфекции, такие как некротизирующий фасциит, также известный как плотоядная бактерия», — предупредил Аферин.

Россияне рискуют и если решат поесть морепродукты. Vibrio parahaemolyticus может передавать через моллюсков, например через сырых устриц. В этом случае человеку грозят боли в животе, рвота, диарея и лихорадка.