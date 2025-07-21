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Здоровье Холера, смертельные инфекции и сепсис: туристов предупредили об опасных бактериях на турецком побережье

Холера, смертельные инфекции и сепсис: туристов предупредили об опасных бактериях на турецком побережье

Их можно подцепить, плавая в море и принимая пищу

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3 комментария
Бактерия Vibrio распространилась на трех побережьях Турции | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUБактерия Vibrio распространилась на трех побережьях Турции | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Бактерия Vibrio распространилась на трех побережьях Турции

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

На турецком побережье начала распространяться опасная бактерия Vibrio, которая может вызвать холеру. Туристы рискуют заразиться, плавая в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях, предупредил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

«Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая вызывает сильную диарею и потерю жидкости», — сказал врач.

Кроме холеры, заражение этими бактериями может привести и к заболеваниям кожи.

«Когда такие виды, как Vibrio vulnificus, контактируют с кожей, они могут вызывать инфекции тканей и, в редких случаях, смертельные инфекции, такие как некротизирующий фасциит, также известный как плотоядная бактерия», — предупредил Аферин.

Россияне рискуют и если решат поесть морепродукты. Vibrio parahaemolyticus может передавать через моллюсков, например через сырых устриц. В этом случае человеку грозят боли в животе, рвота, диарея и лихорадка.

«У людей с ослабленной иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и перерастать в сепсис», — заключил специалист.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Турция Средиземное море Бактерии
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Комментарии
3
Гость
43 минуты
Лучше купайтесь на родине в канализационных стоках и мазуте. Нечего по забугорью летать! Тем более летать опасно.
Гость
55 минут
Все в Геленджик,там чистое море и свежий воздух.
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