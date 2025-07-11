В Ярославле пациентку спасли от инвалидности с помощью протеза, изготовленного по 3D-модели

Врачи в Ярославле спасли 64-летнюю пацентку от инвалидности. Женщина страдала от асептического некроза и обширного костного дефекта. Из-за заболевания пенсионерка могла потерять возможность передвигаться самостоятельно.
«Протез был изготовлен по 3D-модели на основе данных компьютерной томографии. Это позволило идеально восстановить анатомию сустава. Мы применили современные технологии, с помощью которых использовали компьютерное планирование и специальные материалы для надежной фиксации. Результат не заставил себя ждать: пациентка будет ходить самостоятельно», — рассказал оперирующий хирург, заведующий отделением эндопротезирования Михаил Белов.
Операцию по установке протеза тазобедренного сустава провели в Соловьевской больнице. Сам протез изготавливали на специальном оборудовании.
Пациентка сама из Ярославля, ее сын погиб на СВО, но у нее есть родственники, которые помогут в период реабилитации. Весь процесс восстановления проходит под наблюдением лечащего врача Сергея Рассамахина.
«Это пример того, как инновации в медицине побеждают безнадежные случаи. Технологии будущего уже здесь и мы их активно применяем», — рассказал лечащий врач пациентки Сергей Рассамахин.
Кроме того, в Минздраве рассказали, что сама пациентка активно участвует в восстановлении. Она встала на ноги через два дня после операции.