В Ярославле пациентку спасли от инвалидности с помощью протеза, изготовленного по 3D-модели

Пациентке установили протез, изготовленного по 3D-модели Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области

Врачи в Ярославле спасли 64-летнюю пацентку от инвалидности. Женщина страдала от асептического некроза и обширного костного дефекта. Из-за заболевания пенсионерка могла потерять возможность передвигаться самостоятельно.

«Протез был изготовлен по 3D-модели на основе данных компьютерной томографии. Это позволило идеально восстановить анатомию сустава. Мы применили современные технологии, с помощью которых использовали компьютерное планирование и специальные материалы для надежной фиксации. Результат не заставил себя ждать: пациентка будет ходить самостоятельно», — рассказал оперирующий хирург, заведующий отделением эндопротезирования Михаил Белов.

Операцию по установке протеза тазобедренного сустава провели в Соловьевской больнице. Сам протез изготавливали на специальном оборудовании.

Для пациентки изготовили протез тазобедренного сустава Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области

Пациентка сама из Ярославля, ее сын погиб на СВО, но у нее есть родственники, которые помогут в период реабилитации. Весь процесс восстановления проходит под наблюдением лечащего врача Сергея Рассамахина.

«Это пример того, как инновации в медицине побеждают безнадежные случаи. Технологии будущего уже здесь и мы их активно применяем», — рассказал лечащий врач пациентки Сергей Рассамахин.