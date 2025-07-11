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Здоровье В Ярославле пациентку спасли от инвалидности с помощью протеза, изготовленного по 3D-модели

В Ярославле пациентку спасли от инвалидности с помощью протеза, изготовленного по 3D-модели

Уникальную операцию провели в Соловьевской больнице

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1 комментарий
Пациентке установили протез, изготовленного по 3D-модели | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской областиПациентке установили протез, изготовленного по 3D-модели | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области

Пациентке установили протез, изготовленного по 3D-модели

Источник:

Министерство здравоохранения Ярославской области

Врачи в Ярославле спасли 64-летнюю пацентку от инвалидности. Женщина страдала от асептического некроза и обширного костного дефекта. Из-за заболевания пенсионерка могла потерять возможность передвигаться самостоятельно.

«Протез был изготовлен по 3D-модели на основе данных компьютерной томографии. Это позволило идеально восстановить анатомию сустава. Мы применили современные технологии, с помощью которых использовали компьютерное планирование и специальные материалы для надежной фиксации. Результат не заставил себя ждать: пациентка будет ходить самостоятельно», — рассказал оперирующий хирург, заведующий отделением эндопротезирования Михаил Белов.

Операцию по установке протеза тазобедренного сустава провели в Соловьевской больнице. Сам протез изготавливали на специальном оборудовании.

Для пациентки изготовили протез тазобедренного сустава | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской областиДля пациентки изготовили протез тазобедренного сустава | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области

Для пациентки изготовили протез тазобедренного сустава

Источник:

Министерство здравоохранения Ярославской области

Пациентка сама из Ярославля, ее сын погиб на СВО, но у нее есть родственники, которые помогут в период реабилитации. Весь процесс восстановления проходит под наблюдением лечащего врача Сергея Рассамахина.

«Это пример того, как инновации в медицине побеждают безнадежные случаи. Технологии будущего уже здесь и мы их активно применяем», — рассказал лечащий врач пациентки Сергей Рассамахин.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что сама пациентка активно участвует в восстановлении. Она встала на ноги через два дня после операции.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Операция Протез Соловьевская больница Операция на тазобедренном суставе
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Комментарии
1
Гость
59 минут
Что бы такую операцию тебе сделали бесплатно, обязательно надо быть Мамой погибшего на СВО солдата?
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