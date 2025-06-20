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Здоровье Эксперт Часто путают с переутомлением или простудой. 8 признаков «молчаливого» инфаркта и советы, как защититься

Часто путают с переутомлением или простудой. 8 признаков «молчаливого» инфаркта и советы, как защититься

Это далеко не редкое явление, как думают многие

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3 комментария
Главное, не ждать, когда окажешься в реанимации | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUГлавное, не ждать, когда окажешься в реанимации | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Главное, не ждать, когда окажешься в реанимации

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с давящей болью в груди, одышкой, холодным потом и резкой слабостью. Но иногда таких классических симптомов может не быть.

Как рассказала «Доктору Питеру» Екатерина Плохова, врач-кардиолог, такой «молчаливый» инфаркт врачи диагностируют чаще, чем принято считать. По разным оценкам, от 20 до 40% всех инфарктов могут протекать без явных болевых ощущений.

Екатерина Плохова, врач-кардиолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России

— Пациент продолжает жить своей обычной жизнью, не подозревая, что часть его сердечной мышцы уже повреждена. А в ряде случаев — что он уже перенес инфаркт, — говорит Екатерина Плохова.

По словам кардиолога, очень часто такие инфаркты случаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что диабетическая нейропатия снижает у них болевую чувствительность.

Также в группе риска:

  • пожилые люди;

  • женщины;

  • гипертоники;

  • страдающие ожирением;

  • люди с повышенным уровнем холестерина в крови;

  • люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как распознать

Если человек не чувствует известных признаков сосудистой катастрофы, как же тогда не пропустить ее? По словам Екатерины Плоховой, «молчаливый» инфаркт может проявляться через:

  1. Необъяснимую слабость.

  2. Резкое снижение толерантности к нагрузке, например вдруг стало тяжело подниматься на свой этаж.

  3. Нарушение сна.

  4. Тошноту.

  5. Ощущение перебоев в работе сердца.

  6. Бледность кожи.

  7. Легкое головокружение.

  8. «Странное» чувство тревоги.

— Всё это — неспецифические, но важные сигналы. Часто их путают с переутомлением, вирусной инфекцией или последствиями стресса, — добавляет специалист ФНКЦ ФМБА России.

Опаснее классического

По словам специалиста, «молчаливый» инфаркт нередко оказывается более опасным, чем классический. И причина — в поздней диагностике.

Понятно, что человек может списать свое внезапное недомогание на магнитные бури или проблемы на работе — с кем не бывает. Ему и в голову не придет, что это сердечный приступ, поэтому и к врачу он вряд ли сразу обратится. Тем более в течение «золотого окна» — в первые два часа приступа, когда можно эффективнее всего восстановить кровоток. В итоге у человека растет объем повреждения миокарда и риск осложнений: сердечной недостаточности, аритмий, повторного инфаркта, внезапной остановки сердца.

Выявить такой безболевой инфаркт можно только с помощью инструментального обследования.

«Иногда он обнаруживается случайно — при проведении ЭКГ, где врач видит характерные рубцовые изменения, указывающие на перенесенный некроз миокарда. Подтвердить диагноз могут ЭхоКГ (УЗИ сердца), МРТ с контрастированием, а также анализ крови на тропонины — белки, которые выбрасываются в кровь при повреждении сердечной мышцы», — добавляет кардиолог.

Как защититься

Чтобы не рисковать, нужно регулярно делать ЭКГ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧтобы не рисковать, нужно регулярно делать ЭКГ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы не рисковать, нужно регулярно делать ЭКГ

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В целом профилактика «молчаливого» инфаркта мало отличается от защиты при других болезнях сердца. Контроль факторов риска и регулярное наблюдение — вот что надо.

Людям с диабетом, гипертонией, нарушениями липидного обмена, а также мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 рекомендуется регулярно проводить:

  • ЭКГ — раз в год или чаще, если есть факторы риска;

  • контроль уровня сахара крови;

  • контроль липидного профиля;

  • консультации у кардиолога.

— Выявление перенесенного «молчаливого» инфаркта требует последующего лечения по стандартам ведения ишемической болезни сердца — с применением антиагрегантов (эти препараты препятствуют образованию тромбов), статинов, бета-блокаторов и коррекцией образа жизни, — заключила эксперт.

у некоторых серьезных заболеваний есть время, когда стоит быть особенно внимательным к своему состоянию и в случае чего принять все возможные меры.

Утро вечера опаснее

В какое время суток чаще всего случается пик обострений смертельно опасных состояний и почему осень-зима для страдающих гипертонией и болезнями сердца наиболее опасны, «Доктору Питеру» рассказала врач Светлана Мартынова.

Светлана Мартынова, кардиолог, руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России

Инфаркт

Он чаще всего настигает с 6 до 9 часов утра, поскольку именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.

Инсульт

Эта сосудистая катастрофа, которую провоцирует медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови, чаще случается с 4 до 6 часов утра.

Гипертония

Гипертония опасна сразу после пробуждения. Приступы чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра — во время достижения самого высокого уровня артериального давления за день.

Артрит

Это воспалительное заболевание суставов, как и высокое давление, обостряется после пробуждения. Это связано с тем, что артриту способствует отек околосуставных тканей, который происходит во время ночного сна.

Сезон обострений

У всех перечисленных заболеваний есть не только опасное время, но и сезон. Считается, что чаще всего их обострения происходят в осенне-зимний период.

— Инфарктов и приступов гипертонии больше всего фиксируется в холодное время года, так как на него приходится пик заражений ОРВИ. Респираторные заболевания увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа, — говорит Светлана Мартынова.

Зимой чаще всего происходят и случаи обострения ревматоидного артрита, так как им предшествуют перенесенные инфекции.

Инсульты тоже не исключение. По словам врача, снижение температуры воздуха увеличивает риск развития нарушения мозгового кровообращения.

Осень и зима — опасное время года и для диабетиков.

Советы кардиолога

Светлана Мартынова дала четыре совета страдающим хроническими заболеваниями, чтобы снизить риск развития обострения.

1. Идеальным временем для пробуждения считается время после 07:30 утра.

2. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно после пробуждения не вставать резко с кровати — делать это надо постепенно, не торопясь.

3. После пробуждения следует выпивать стакан воды. Это будет способствовать разжижению крови.

4. Важно помнить про физическую активность: упражнения будут максимально эффективными, если выполнять их в период с 16 до 18 часов.

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Анастасия Романова
Тихий инфаркт Инфаркт миокарда Сердечно-сосудистая недостаточность Кардиология Болезнь сердца
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Комментарии
3
Гость
1 час
Ага. Нас в больницах так и ждут. Специально их стали закрывать и ликвидировать систему здравоохранения.
Гость
34 минуты
Совсем недавно всех таких списывали на мифический коровий вирус...
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