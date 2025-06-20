Часто путают с переутомлением или простудой. 8 признаков «молчаливого» инфаркта и советы, как защититься

Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с давящей болью в груди, одышкой, холодным потом и резкой слабостью. Но иногда таких классических симптомов может не быть.
Как рассказала «Доктору Питеру» Екатерина Плохова, врач-кардиолог, такой «молчаливый» инфаркт врачи диагностируют чаще, чем принято считать. По разным оценкам, от 20 до 40% всех инфарктов могут протекать без явных болевых ощущений.
Екатерина Плохова, врач-кардиолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России
— Пациент продолжает жить своей обычной жизнью, не подозревая, что часть его сердечной мышцы уже повреждена. А в ряде случаев — что он уже перенес инфаркт, — говорит Екатерина Плохова.
По словам кардиолога, очень часто такие инфаркты случаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что диабетическая нейропатия снижает у них болевую чувствительность.
Также в группе риска:
пожилые люди;
женщины;
гипертоники;
страдающие ожирением;
люди с повышенным уровнем холестерина в крови;
люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Как распознать
Если человек не чувствует известных признаков сосудистой катастрофы, как же тогда не пропустить ее? По словам Екатерины Плоховой, «молчаливый» инфаркт может проявляться через:
Необъяснимую слабость.
Резкое снижение толерантности к нагрузке, например вдруг стало тяжело подниматься на свой этаж.
Нарушение сна.
Тошноту.
Ощущение перебоев в работе сердца.
Бледность кожи.
Легкое головокружение.
«Странное» чувство тревоги.
— Всё это — неспецифические, но важные сигналы. Часто их путают с переутомлением, вирусной инфекцией или последствиями стресса, — добавляет специалист ФНКЦ ФМБА России.
Опаснее классического
По словам специалиста, «молчаливый» инфаркт нередко оказывается более опасным, чем классический. И причина — в поздней диагностике.
Понятно, что человек может списать свое внезапное недомогание на магнитные бури или проблемы на работе — с кем не бывает. Ему и в голову не придет, что это сердечный приступ, поэтому и к врачу он вряд ли сразу обратится. Тем более в течение «золотого окна» — в первые два часа приступа, когда можно эффективнее всего восстановить кровоток. В итоге у человека растет объем повреждения миокарда и риск осложнений: сердечной недостаточности, аритмий, повторного инфаркта, внезапной остановки сердца.
Выявить такой безболевой инфаркт можно только с помощью инструментального обследования.
«Иногда он обнаруживается случайно — при проведении ЭКГ, где врач видит характерные рубцовые изменения, указывающие на перенесенный некроз миокарда. Подтвердить диагноз могут ЭхоКГ (УЗИ сердца), МРТ с контрастированием, а также анализ крови на тропонины — белки, которые выбрасываются в кровь при повреждении сердечной мышцы», — добавляет кардиолог.
Как защититься
В целом профилактика «молчаливого» инфаркта мало отличается от защиты при других болезнях сердца. Контроль факторов риска и регулярное наблюдение — вот что надо.
Людям с диабетом, гипертонией, нарушениями липидного обмена, а также мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 рекомендуется регулярно проводить:
ЭКГ — раз в год или чаще, если есть факторы риска;
контроль уровня сахара крови;
контроль липидного профиля;
консультации у кардиолога.
— Выявление перенесенного «молчаливого» инфаркта требует последующего лечения по стандартам ведения ишемической болезни сердца — с применением антиагрегантов (эти препараты препятствуют образованию тромбов), статинов, бета-блокаторов и коррекцией образа жизни, — заключила эксперт.
у некоторых серьезных заболеваний есть время, когда стоит быть особенно внимательным к своему состоянию и в случае чего принять все возможные меры.
Утро вечера опаснее
В какое время суток чаще всего случается пик обострений смертельно опасных состояний и почему осень-зима для страдающих гипертонией и болезнями сердца наиболее опасны, «Доктору Питеру» рассказала врач Светлана Мартынова.
Светлана Мартынова, кардиолог, руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
Инфаркт
Он чаще всего настигает с 6 до 9 часов утра, поскольку именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.
Инсульт
Эта сосудистая катастрофа, которую провоцирует медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови, чаще случается с 4 до 6 часов утра.
Гипертония
Гипертония опасна сразу после пробуждения. Приступы чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра — во время достижения самого высокого уровня артериального давления за день.
Артрит
Это воспалительное заболевание суставов, как и высокое давление, обостряется после пробуждения. Это связано с тем, что артриту способствует отек околосуставных тканей, который происходит во время ночного сна.
Сезон обострений
У всех перечисленных заболеваний есть не только опасное время, но и сезон. Считается, что чаще всего их обострения происходят в осенне-зимний период.
— Инфарктов и приступов гипертонии больше всего фиксируется в холодное время года, так как на него приходится пик заражений ОРВИ. Респираторные заболевания увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа, — говорит Светлана Мартынова.
Зимой чаще всего происходят и случаи обострения ревматоидного артрита, так как им предшествуют перенесенные инфекции.
Инсульты тоже не исключение. По словам врача, снижение температуры воздуха увеличивает риск развития нарушения мозгового кровообращения.
Осень и зима — опасное время года и для диабетиков.
Советы кардиолога
Светлана Мартынова дала четыре совета страдающим хроническими заболеваниями, чтобы снизить риск развития обострения.
1. Идеальным временем для пробуждения считается время после 07:30 утра.
2. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно после пробуждения не вставать резко с кровати — делать это надо постепенно, не торопясь.
3. После пробуждения следует выпивать стакан воды. Это будет способствовать разжижению крови.
4. Важно помнить про физическую активность: упражнения будут максимально эффективными, если выполнять их в период с 16 до 18 часов.