Турецкая ветрянка, ковид и сочинский ротавирус: какие инфекции угрожают россиянам этим летом на курортах

Врач Владимир Болибок предупредил о вирусах в Турции Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Лето только началось, но уже показало свой непростой характер: аномальное солнце жарит как на сковородке, и все, кто мог, тут же рванули на природу, к воде, фруктам, запасаться впрок витаминами и ультрафиолетом. Журналист MSK1.RU узнал у врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, на каких курортах сейчас нужно быть бдительнее.

— Владимир Анатольевич, как, по вашему мнению, будет развиваться инфекционная ситуация в этом сезоне? Чего ожидать?

— Есть инфекции, которые не особо зависят от погоды. Прежде всего — кишечные. Проблема в том, что летом появляется множество временных точек питания — кафе, ларьков, где гигиенические нормы соблюдаются, мягко говоря, не всегда. Часто там работают временные сотрудники без должной подготовки. Как показывают исследования наших эпидемиологов, практически все вспышки кишечных инфекций имеют конкретных виновников, грубо нарушающих санитарные правила.

— Вы говорите об энтеровирусах?

— Я имею в виду все группы кишечных инфекций. Это и вирусные инфекции — энтеровирусы, вирусы Коксаки, ротавирусы (так популярные в Сочи. — Прим. ред.). И бактериальные — дизентерия, сальмонеллез, ботулизм, которые особенно часто встречаются летом повсеместно. Всё это связано с нарушением технологии приготовления пищи, условий хранения, несоблюдением сроков реализации. Иногда сами туристы нарушают правила. Например, когда в отелях системы «всё включено» запрещают выносить еду, это не из жадности. Такая еда просто не предназначена для хранения вне ресторана. И когда она еще постоит в номере — люди с высокой вероятностью подвергают себя риску пищевого отравления.

В Турцию опасно?

— Вы упомянули вирус Коксаки. Недавно писали о массовом заражении россиян, которые подхватили вирус на отдыхе в Анталии, и туристов призывали не ехать в Турцию. Чем Коксаки опасен?

— Этот вирус был выделен еще в 1950-х годах в американском городе Коксаки (штат Нью-Йорк), отсюда и название. В последнее время его стали называть «турецкой ветрянкой» из-за характерной сыпи, похожей на ветряную оспу. На самом деле это энтеровирус, который передается преимущественно через загрязненные продукты и воду.

Особенно риск велик в местах массового купания — аквапарках, на водных аттракционах. Дети часто заглатывают воду, поэтому и заражаются чаще взрослых.

Классическое проявление вируса Коксаки — синдром «рука–нога–рот», название появилось из-за характерной сыпи, которая возникает: во рту (болезненные красные пятна и язвочки (как при стоматите), на ладонях и стопах — мелкие красные пузырьки или пятна (иногда на ягодицах и коленях). Болезнь длится 5–7 дней. Пузырьки не оставляют шрамов, если, конечно, их не расчесывать.

— Насколько Коксаки заразен?

— Крайне заразен! Коэффициент контагиозности 10-12, то есть один больной может заразить до 12 человек. По заразности он также сравним с ветряной оспой. Наиболее подвержены заражению дети в возрасте до 10 лет. Взрослые реже, но зато они могут выступать бессимптомными вирусоносителями — те же работники пищеблока, например.

Сегодня на этот вирус работников не обследуют, поэтому здоровый внешне и прошедший все прочие проверки такой носитель теоретически вполне может перезаразить кучу народу. Кстати, и у взрослых ослабленных людей, особенно пожилых, возможны варианты тяжелого течения «турецкой ветрянки» в виде менингитов и энцефалитов. Так что будьте бдительны.

— Чем же лечить эту напасть?

Противовирусных средств прямого действия на Коксаки нет. Лечение чисто симптоматическое. При температуре даем жаропонижающее (парацетамол, ибупрофен). От язвочек во рту — обезболивающий гель (например, «Камистад»). Антигистаминные («Фенистил») — если сыпь чешется.

Обычно заболевание протекает в легкой форме — температура, головная боль, сыпь. Но если ребенок не пьет больше 6 часов (риск обезвоживания!); температура выше 39 °C дольше 3 дней; сыпь гноится или резко распространяется — к врачу надо уже не просто идти, а бежать.

По чисто российской традиции у нас еще любят назначать индукторы интерферонов, хотя в других странах такая практика не распространена. Там у них особое отношение к иммуномодуляторам — применяют с большой осторожностью и только через врача, по показаниям, только с анализами, а у нас — направо и налево. А после массового применения противовирусных иммуностимуляторов, что у нас с аутоиммунными заболеваниями творится?

— Вы считаете, это взаимосвязано?

— Дело в том, что у людей уже лет с 30-ти сегодня стартуют разные аутоиммунные заболевания — такие, как аутоиммунный тиреоидит (самое распространенное аутоиммунное заболевание, поражающее щитовидную железу), диабет, аутоиммунные заболевания суставов, почек. И всем таким пациентам даже на начальной стадии болезни, по моему мнению, иммунотерапия категорически противопоказана. Конечно, все эти взаимосвязи еще нужно очень внимательно изучать, делать клинические исследования, а с этим у нас пока дела обстоят не очень.

— А какова у нас сегодня ситуация с ковидом? Очень хотелось бы уже забыть о нем навсегда. Но прочитала тут о вирусе «Кентавр», который отметился высокой заразностью и способностью обходить иммунную защиту, даже у привитых и переболевших, а следом идут новости о новом штамме ковида.

— По информации Роспотребнадзора, предпосылок для очередной волны COVID-19 у нас сейчас нет, количество заболевших минимальное.

Еще и матапневмовирус

— А что скажете о метапневмовирусе? Это что-то вроде уже привычной всем простуды?

— Это действительно респираторный вирус, который циркулирует постоянно и часто становится причиной развития ОРВИ.

Для метапневмовирусной инфекции (hMPV) в честности характерен сухой, приступообразный кашель, который часто описывают как сухой в начале, потом с небольшим количеством светлой мокроты (через 3–4 дня). У детей он может принимать грубый «лающий» оттенок. Длится обычно 1–2 недели, а у детей — до 3 недель (так называемый «хвост» кашля после болезни). Кстати, если нет осложнений, метапневмовирусный кашель не лечится антибиотиками — оказывается только симптоматическая помощь.

К слову, существует много видов кашля. При гриппе, например, кашель чаще сухой, но сопровождается высокой температурой и ломотой в теле, для ковида более характерен глубокий сухой кашель плюс одышка. При респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), поражающем дыхательные пути, кашель более влажный, с хрипами в легких.

Срочно к врачу нужно обращаться, если кашель выходит с хрипами или свистом, наблюдается затрудненное дыхание (ребенок дышит часто, втягивает живот между ребер). Держится температура выше 38,5 °C. Облегчает состояние увлажнение воздуха — чтобы снизить раздражение дыхательных путей; теплое питье (молоко с медом, компот) — смягчает горло; ингаляции с физраствором (небулайзером) — для детей.

Когда браться за антибиотики

При лечении респираторной группы вирусов применять антибиотики совершенно бесполезно, — напоминает Владимир Болибок. При необходимости врачи назначают их со второй недели заболевания — при развитии вторичной инфекции, которая чаще всего имеет бактериальный характер. Обычно это пациенты, имеющие разные хронические заболевания — хронические бронхиты, гаймориты, пиелонефриты и др. После того, как вирусная волна спала, постоянно сидящие внутри болячки могут обостриться, и тогда антибиотики действительно нужны, — напоминает Владимир Болибок.