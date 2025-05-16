Польза и вред эликсира молодости. Косметологи раскрыли правду о гиалуроновой кислоте в кремах для лица

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Действительно ли гиалуроновая кислота — это эликсир молодости, способный стереть морщины и вернуть коже сияние, или это просто удачный маркетинговый ход, играющий на желании женщин выглядеть моложе?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, что такое гиалуроновая кислота, как она действует на кожу, какие преимущества и недостатки имеет и кому действительно может быть полезна. Об этом рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера» косметолог Фатима Джумабаева.

Фатима Джумабаева, косметолог-эстетист, бьюти-блогер.

— Если говорить научно, гиалуроновая кислота (ГК) — это естественный полисахарид, присутствующий в различных тканях, — объясняет косметолог. — Ее молекула представляет собой длинную цепочку, состоящую из повторяющихся звеньев дисахаридов.

Одна из основных функций ГК — удержание влаги. Причем она может притягивать и удерживать количество воды, во много раз превышающее ее собственную массу. Как раз благодаря этой своей уникальной способности гиалуронка обеспечивает увлажнение тканей, поддерживает их эластичность и упругость, а также участвует в процессах регенерации и заживления.

Разные формы

В косметической промышленности используются различные формы гиалуроновой кислоты. Они отличаются друг от друга молекулярной массой, способом производства и, соответственно, свойствами.

— Самую крупную молекулу имеет высокомолекулярная ГК. Она создает тонкую пленку на поверхности кожи, препятствующую потере влаги и обеспечивающую защиту от внешних агрессоров. А вот в глубокие слои кожи она не проникает, что не мешает ей весьма эффективно увлажнять ее поверхность, — объясняет Фатима Джумабаева.

Низкомолекулярная ГК обладает меньшей молекулярной массой, она способна, соответственно, проникать в более глубокие слои кожи, улучшая микроциркуляцию и оказывая омолаживающее действие.

— Также существует гидролизованная ГК — это форма гиалуронки, подвергнутая процессу гидролиза, в результате которого ее молекулы расщепляются на более мелкие фрагменты, — говорит косметолог. — Это облегчает проникновение ГК в кожу и усиливает ее увлажняющие свойства.

И, наконец, «солью» ГК можно назвать гиалуронат натрия. Эта форма обладает более стабильными свойствами и лучшей растворимостью в воде, чем сама кислота. Она часто используется в косметике в качестве увлажняющего и пленкообразующего ингредиента.

Преимущества гиалуронки

Мощное увлажнение. На сегодняшний день гиалуроновая кислота — один из самых эффективных увлажняющих компонентов в косметике. Улучшение эластичности и упругости кожи. ГК, проникая в глубокие слои кожи, стимулирует синтез эластина и коллагена. Они считаются важнейшими белками, которые как раз и отвечают за эластичность и упругость кожи. Визуальное разглаживание морщин. Благодаря своей способности удерживать воду ГК заполняет пространство между клетками кожи, что приводит к визуальному разглаживанию мелких морщинок и общему улучшению текстуры кожи. Улучшение тона кожи. ГК способствует улучшению микроциркуляции крови в коже, что обеспечивает ее насыщение кислородом и питательными веществами. Это, конечно же, делает тон кожи более ровным, а цвет лица — свежим и здоровым. Ускорение регенерации. ГК участвует в процессах заживления и восстановления тканей, способствуя более быстрому заживлению ран, порезов и других повреждений кожи. Снятие воспаления. ГК обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить раздражение и покраснение кожи, вызванные различными факторами.

Недостатки и противопоказания

Несмотря на такой внушительный список преимуществ, важно учитывать и некоторые недостатки гиалуронки:

Риск аллергических реакций. Хотя ГК является естественным компонентом кожи, в редких случаях она может вызывать аллергические реакции, особенно при использовании инъекционных форм. Обезвоживание при низкой влажности. В условиях низкой влажности ГК может начать как бы вытягивать влагу из глубоких слоев кожи, чтобы увлажнить ее поверхность. А это ведет к обезвоживанию. Для предотвращения этого рекомендуется использовать ГК в сочетании с окклюзионными компонентами и в условиях достаточной влажности. Это минеральное масло, масло виноградных косточек, масло ши, миндальное масло, ланолин, пчелиный воск. Временный эффект. Как только вы прекращаете использовать средства с гиалуроновой кислотой, исчезает и эффект. Ограниченное проникновение в глубокие слои кожи. Высокомолекулярная ГК обеспечивает лишь поверхностное увлажнение. Не является универсальным решением всех кожных проблем. ГК не способна избавить от глубоких морщин, рубцов, пигментных пятен и других серьезных дефектов кожи. В таких случаях необходимы профессиональные косметологические процедуры.

Как правильно выбирать и использовать косметику с гиалуронкой

Прежде всего внимательно изучайте состав.

— В составе продукта гиалуронка может быть указана как Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate или Hydrolyzed Hyaluronic Acid. Желательно, чтобы в средстве присутствовали как высоко-, так и низкомолекулярные формы, — говорит Фатима Джумабаева. — Обязательно смотрите, подходит ли то или иное средство вашему типу кожи. Для обладательниц сухой кожи подойдут более насыщенные кремы и сыворотки, а для жирной — легкие гели и флюиды. Избегайте чрезмерного использования средств с ГК, чтобы не перегружать кожу.

Если вы решили прибегнуть к инъекциям с ГК, тщательно выбирайте косметолога и убедитесь в отсутствии противопоказаний. При появлении раздражения, покраснения, зуда или других нежелательных реакций прекратите использование средства и обратитесь к дерматологу.

Не покупайте в интернете

Сейчас в интернете можно купить, пожалуй, всё. К примеру, недавно «Доктор Питер» писал, как на маркетплейсах продают «наборы стоматолога», чтобы люди могли сами в домашних условиях поставить себе временную пломбу и даже зуб.

Но еще страшнее, когда в интернете любой желающий может купить себе препараты для «уколов красоты»: филлеры, гиалуроновую кислоту и даже липолитики, рассасывающие жир.

Американское управление FDA уже бьет тревогу. К ним всё чаще поступают жалобы от женщин, которые кололись незарегистрированными препаратами.

— Клиенты жалуются на шрамы, кисты и глубокие болезненные узлы после инъекций незарегистрированными препаратами для похудения, — говорят в управлении и показывают жуткие фото.

И дело не только в том, что женщины кололись сами, не имея медицинского образования. По словам нашего эксперта, даже если процедуру проведет профессионал, последствия после препаратов, купленных на маркетплейсах, будут страшными.

— Обидно купить подделку по цене оригинала. Но куда страшнее, когда приобретаешь в интернете поддельную косметику, витамины, лекарства или продукты питания.

Собаку моей близкой знакомой увезли в клинику с заворотом кишок после корма, купленного на маркетплейсе. На фальшивые профессиональные шампуни нарывалась каждая третья моя клиентка. Итог: непромытые волосы и раздражение на коже, — рассказывает врач-дерматолог Анна Лебедева. — Но совсем страшно, когда вижу в широкой продаже филлеры. Купить их на маркетплейсе может даже подросток, а затем уколоть филлер другому ребенку, которому в клинике без согласия родителей никаких манипуляций бы не провели. А случится ли анафилактический шок от присутствия лидокаина в препарате или восходящая инфекция от инъекций в школьном туалете — это, видимо, останется на совести продавцов».

Анна Лебедева, дерматолог, косметолог, личный сайт.

Почему нельзя колоть филлеры, купленные в интернете



1. Неизвестный состав

«Препараты для инъекций, которые продают на маркетплейсах, не имеют лицензии. В шприц могли налить биополимерный гель, техническую (неочищенную) гиалуроновую кислоту. Причем даже профессионал не сможет на глаз определить степень очистки гиалуроновой кислоты от эндотоксинов, — говорит Анна Лебедева. — Уколы таким содержимым — это большой риск, а скорее даже гарантия побочных эффектов в виде аллергии, отеков, воспаления, грануляции (образования в виде узелков. — Прим. ред.), вплоть до гангрены и летального исхода».

Лицензированный препарат для инъекций можно купить только у официального дилера. При этом продавец всегда должен спрашивать у покупателя документы о медицинском образовании.

«Но если препарат не имеет лицензии и его ввезли из Китая в чемодане, то, конечно, никакие документы не спросят», — говорит врач.

Проверить же номер лицензии всегда можно в реестре медицинских изделий.

2. Риск занести инфекцию

«Процедура должна проходить в стерильном медицинском кабинете. Если же вы вводите филлеры в условиях квартиры, это дополнительный риск инфекции», — говорит Анна Лебедева.

3. Нет медицинского образования

Как уже было сказано, только косметологи-любители покупают препараты для процедур в интернет-магазинах, а не у официальных дилеров.

«Контурную пластику и другие инъекционные процедуры могут выполнять исключительно люди с высшим медицинским образованием и действующим сертификатом косметолога. И даже не столько из-за сложности выполнения, сколько из-за количества и серьезности осложнений, которые могут возникнуть», — предупреждает врач.

По словам эксперта, даже сами косметологи предпочитают обращаться к коллегам, а не колоть себе филлеры самостоятельно.