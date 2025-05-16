НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

ю-з.

 753мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,31
EUR 90,10
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Переговоры в Турции
Массовое ДТП с Porsche
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Обмеление Волги
Что с баром в центре
Когда отключат отопление
Здоровье Эксперт Польза и вред эликсира молодости. Косметологи раскрыли правду о гиалуроновой кислоте в кремах для лица

Польза и вред эликсира молодости. Косметологи раскрыли правду о гиалуроновой кислоте в кремах для лица

Производители кремов с этим компонентом обещают чудодейственное омоложение. Но насколько это близко к правде?

198
Написать комментарий
Польза и вред эликсира молодости. Косметологи раскрыли правду о гиалуроновой кислоте в кремах для лица | Источник: iStockphotoПольза и вред эликсира молодости. Косметологи раскрыли правду о гиалуроновой кислоте в кремах для лица | Источник: iStockphoto
Источник:

iStockphoto

Действительно ли гиалуроновая кислота — это эликсир молодости, способный стереть морщины и вернуть коже сияние, или это просто удачный маркетинговый ход, играющий на желании женщин выглядеть моложе?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, что такое гиалуроновая кислота, как она действует на кожу, какие преимущества и недостатки имеет и кому действительно может быть полезна. Об этом рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера» косметолог Фатима Джумабаева.

Фатима Джумабаева, косметолог-эстетист, бьюти-блогер.

— Если говорить научно, гиалуроновая кислота (ГК) — это естественный полисахарид, присутствующий в различных тканях, — объясняет косметолог. — Ее молекула представляет собой длинную цепочку, состоящую из повторяющихся звеньев дисахаридов.

Одна из основных функций ГК — удержание влаги. Причем она может притягивать и удерживать количество воды, во много раз превышающее ее собственную массу. Как раз благодаря этой своей уникальной способности гиалуронка обеспечивает увлажнение тканей, поддерживает их эластичность и упругость, а также участвует в процессах регенерации и заживления.

Разные формы

В косметической промышленности используются различные формы гиалуроновой кислоты. Они отличаются друг от друга молекулярной массой, способом производства и, соответственно, свойствами.

— Самую крупную молекулу имеет высокомолекулярная ГК. Она создает тонкую пленку на поверхности кожи, препятствующую потере влаги и обеспечивающую защиту от внешних агрессоров. А вот в глубокие слои кожи она не проникает, что не мешает ей весьма эффективно увлажнять ее поверхность, — объясняет Фатима Джумабаева.

Низкомолекулярная ГК обладает меньшей молекулярной массой, она способна, соответственно, проникать в более глубокие слои кожи, улучшая микроциркуляцию и оказывая омолаживающее действие.

— Также существует гидролизованная ГК — это форма гиалуронки, подвергнутая процессу гидролиза, в результате которого ее молекулы расщепляются на более мелкие фрагменты, — говорит косметолог. — Это облегчает проникновение ГК в кожу и усиливает ее увлажняющие свойства.

И, наконец, «солью» ГК можно назвать гиалуронат натрия. Эта форма обладает более стабильными свойствами и лучшей растворимостью в воде, чем сама кислота. Она часто используется в косметике в качестве увлажняющего и пленкообразующего ингредиента.

Преимущества гиалуронки

  1. Мощное увлажнение. На сегодняшний день гиалуроновая кислота — один из самых эффективных увлажняющих компонентов в косметике.

  2. Улучшение эластичности и упругости кожи. ГК, проникая в глубокие слои кожи, стимулирует синтез эластина и коллагена. Они считаются важнейшими белками, которые как раз и отвечают за эластичность и упругость кожи.

  3. Визуальное разглаживание морщин. Благодаря своей способности удерживать воду ГК заполняет пространство между клетками кожи, что приводит к визуальному разглаживанию мелких морщинок и общему улучшению текстуры кожи.  

  4. Улучшение тона кожи. ГК способствует улучшению микроциркуляции крови в коже, что обеспечивает ее насыщение кислородом и питательными веществами. Это, конечно же, делает тон кожи более ровным, а цвет лица — свежим и здоровым.

  5. Ускорение регенерации. ГК участвует в процессах заживления и восстановления тканей, способствуя более быстрому заживлению ран, порезов и других повреждений кожи.

  6. Снятие воспаления. ГК обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить раздражение и покраснение кожи, вызванные различными факторами.

Недостатки и противопоказания

Несмотря на такой внушительный список преимуществ, важно учитывать и некоторые недостатки гиалуронки:

  1. Риск аллергических реакций. Хотя ГК является естественным компонентом кожи, в редких случаях она может вызывать аллергические реакции, особенно при использовании инъекционных форм.

  2. Обезвоживание при низкой влажности. В условиях низкой влажности ГК может начать как бы вытягивать влагу из глубоких слоев кожи, чтобы увлажнить ее поверхность. А это ведет к обезвоживанию. Для предотвращения этого рекомендуется использовать ГК в сочетании с окклюзионными компонентами и в условиях достаточной влажности. Это минеральное масло, масло виноградных косточек, масло ши, миндальное масло, ланолин, пчелиный воск.

  3. Временный эффект. Как только вы прекращаете использовать средства с гиалуроновой кислотой, исчезает и эффект.

  4. Ограниченное проникновение в глубокие слои кожи. Высокомолекулярная ГК обеспечивает лишь поверхностное увлажнение.

  5. Не является универсальным решением всех кожных проблем. ГК не способна избавить от глубоких морщин, рубцов, пигментных пятен и других серьезных дефектов кожи. В таких случаях необходимы профессиональные косметологические процедуры.

Как правильно выбирать и использовать косметику с гиалуронкой

Прежде всего внимательно изучайте состав.

— В составе продукта гиалуронка может быть указана как Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate или Hydrolyzed Hyaluronic Acid. Желательно, чтобы в средстве присутствовали как высоко-, так и низкомолекулярные формы, — говорит Фатима Джумабаева. — Обязательно смотрите, подходит ли то или иное средство вашему типу кожи. Для обладательниц сухой кожи подойдут более насыщенные кремы и сыворотки, а для жирной — легкие гели и флюиды. Избегайте чрезмерного использования средств с ГК, чтобы не перегружать кожу.

Если вы решили прибегнуть к инъекциям с ГК, тщательно выбирайте косметолога и убедитесь в отсутствии противопоказаний. При появлении раздражения, покраснения, зуда или других нежелательных реакций прекратите использование средства и обратитесь к дерматологу.

Не покупайте в интернете

Сейчас в интернете можно купить, пожалуй, всё. К примеру, недавно «Доктор Питер» писал, как на маркетплейсах продают «наборы стоматолога», чтобы люди могли сами в домашних условиях поставить себе временную пломбу и даже зуб.

Но еще страшнее, когда в интернете любой желающий может купить себе препараты для «уколов красоты»: филлеры, гиалуроновую кислоту и даже липолитики, рассасывающие жир.

Американское управление FDA уже бьет тревогу. К ним всё чаще поступают жалобы от женщин, которые кололись незарегистрированными препаратами.

— Клиенты жалуются на шрамы, кисты и глубокие болезненные узлы после инъекций незарегистрированными препаратами для похудения, — говорят в управлении и показывают жуткие фото.

И дело не только в том, что женщины кололись сами, не имея медицинского образования. По словам нашего эксперта, даже если процедуру проведет профессионал, последствия после препаратов, купленных на маркетплейсах, будут страшными.

— Обидно купить подделку по цене оригинала. Но куда страшнее, когда приобретаешь в интернете поддельную косметику, витамины, лекарства или продукты питания.

Собаку моей близкой знакомой увезли в клинику с заворотом кишок после корма, купленного на маркетплейсе. На фальшивые профессиональные шампуни нарывалась каждая третья моя клиентка. Итог: непромытые волосы и раздражение на коже, — рассказывает врач-дерматолог Анна Лебедева. — Но совсем страшно, когда вижу в широкой продаже филлеры. Купить их на маркетплейсе может даже подросток, а затем уколоть филлер другому ребенку, которому в клинике без согласия родителей никаких манипуляций бы не провели. А случится ли анафилактический шок от присутствия лидокаина в препарате или восходящая инфекция от инъекций в школьном туалете — это, видимо, останется на совести продавцов».

Анна Лебедева, дерматолог, косметолог, личный сайт.

Почему нельзя колоть филлеры, купленные в интернете

1. Неизвестный состав

«Препараты для инъекций, которые продают на маркетплейсах, не имеют лицензии. В шприц могли налить биополимерный гель, техническую (неочищенную) гиалуроновую кислоту. Причем даже профессионал не сможет на глаз определить степень очистки гиалуроновой кислоты от эндотоксинов, — говорит Анна Лебедева. — Уколы таким содержимым — это большой риск, а скорее даже гарантия побочных эффектов в виде аллергии, отеков, воспаления, грануляции (образования в виде узелков. — Прим. ред.), вплоть до гангрены и летального исхода».

Лицензированный препарат для инъекций можно купить только у официального дилера. При этом продавец всегда должен спрашивать у покупателя документы о медицинском образовании.

«Но если препарат не имеет лицензии и его ввезли из Китая в чемодане, то, конечно, никакие документы не спросят», — говорит врач.

Проверить же номер лицензии всегда можно в реестре медицинских изделий.

2. Риск занести инфекцию

«Процедура должна проходить в стерильном медицинском кабинете. Если же вы вводите филлеры в условиях квартиры, это дополнительный риск инфекции», — говорит Анна Лебедева.

3. Нет медицинского образования

Как уже было сказано, только косметологи-любители покупают препараты для процедур в интернет-магазинах, а не у официальных дилеров.

«Контурную пластику и другие инъекционные процедуры могут выполнять исключительно люди с высшим медицинским образованием и действующим сертификатом косметолога. И даже не столько из-за сложности выполнения, сколько из-за количества и серьезности осложнений, которые могут возникнуть», — предупреждает врач.

По словам эксперта, даже сами косметологи предпочитают обращаться к коллегам, а не колоть себе филлеры самостоятельно.

— Очень трудно соблюсти нужный угол, есть риск, что дернется рука, что будет больно и препарат зайдет не в тот слой ткани. Поэтому, если хочется поиграть во врача, расстрою: врачи сами себя не лечат, — говорит Анна Лебедева.

ПО ТЕМЕ
Анна Майская
Ксения Воронежцева
Крем Эликсир молодости Крем для лица Гиалуронка Гиалуроновая кислота
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление