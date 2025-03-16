В Ярославской области планетарий объединяют с музеем «Космос»

Объединяют планетарий с музеем «Космос» Источник: Министерство культуры Ярославской области / Vk.com











Ярославский планетарий объединяют с музеем «Космос» и Домом культуры в Никульском. Это делается для создания «Космического центра». Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры 15 марта.

«"Космический центр» станет не только образовательной площадкой, но и местом, где молодежь будет воспитываться в духе патриотизма, гордости за свою страну и стремления к новым достижениям», — уточнили в Министерстве.

Между культурно-просветительским центром имени В. В. Терешковой (планетарием) и Домом культуры в Никульском будет запущен «космический автобус».

«Все досуговые услуги и библиотечное обслуживание в ДК останутся. Изменится статус учреждения с муниципального на областной», — добавили в Минкульте.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщил об объединении трех театров в Ярославле: Кукольного, Камерного и ТЮЗа. По словам главы региона, объединение необходимо для сокращения численности административного персонала, что позволит сэкономить средства и направить их на зарплаты актерам и другим сотрудникам театров.