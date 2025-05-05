Любят места потеплее: где искать клеща на теле, показываем на одной картинке

Клещи переносят ряд смертельно опасных для человека болезней Источник: Мария Морсина / NGS.RU











Чтобы защититься от клещей, специалисты призывают прививаться, правильно одеваться и разумно вести себя на природе. Наши коллеги из NGS.RU разбирались с врачами, куда чаще всего присасываются клещи, почему от укусов страдают больше мужчины и что делать, если вредитель уже впился в кожу.

Куда кусает клещ

Клещи ищут места с тонкой кожей, хорошим кровоснабжением, влажные и мягкие участки, где их сложнее заметить.

«Рекомендуется проводить осмотр тела в определенной последовательности: голова, шея и плечи, руки и кисти, грудь, живот, спина и поясница, ноги. У маленьких детей важно особенно тщательно оценить всю поверхность головы, включая область за ушами и шею», — объяснила Татьяна Симонова, врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье».

Клещи ищут места с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Почему клещ кусает безболезненно

Это связано с тем, что клещ вводит вместе со слюной анестезирующее вещество, которое обезболивает место укуса. В редких случаях у человека может возникнуть аллергическая реакция на вещества, содержащиеся в слюне клеща.

«Кожа вокруг места укуса краснеет, возникает зуд или чувство жжения, развивается отек. Эти симптомы могут проявиться сразу после укуса или развиться в течение нескольких часов. В таком случае клеща можно обнаружить довольно быстро», — отметила Александра Филева, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Клещи чаще кусают мужчин?

Специалисты отмечают, что мужчины менее осторожны на природе, чем женщины Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Существуют данные, что мужчин клещи кусают чаще, чем женщин. Врачи отмечают, что это больше связано с социальными и поведенческими факторами, нежели вкусовыми предпочтениями вредителя.

«Например, мужчины чаще работают в лесистой местности. Кроме того, нередко их досугом является рыбалка, охота, походы, предполагающие нахождение на природе, в том числе в тех местах, где водятся клещи», — пояснила Татьяна Симонова.

Мужчины чаще носят более открытую одежду на природе, игнорируя рекомендации: например, шорты и футболки вместо длинных рубашек и штанов. Также они реже пользуются защитными средствами против клещей и не всегда проверяют тело после прогулки в лесу или парке.

Стоит ли проверять неприсосавшегося клеща

Врачи советуют проверять любого клеща, который на вас оказался Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Даже в случае, если клещ не успел укусить и только перемещался по коже или одежде, есть риск развития заболеваний, передаваемых этими паукообразными. Хотя вероятность инфицирования гораздо меньше, чем при укусе, такой сценарий нельзя исключать полностью.

«Например, в слюне некоторых клещей содержится вирус клещевого энцефалита. Если клещ ползет по поврежденной коже или попал на слизистые или если случайно его раздавить и дотронуться до глаз или рта, то возникает шанс заражения, — предупредила Татьяна Симонова. — Также инфекция может попасть через микротрещины, поэтому опасно, например, давить клеща пальцами».

Если же говорить про клещевой боррелиоз, то его возбудители, как правило, живут в кишечнике клеща и обычно передаются через его укус. Если клещ недавно пил кровь у зараженного животного, то в его хоботке может содержаться возбудитель заболевания.

Чем может заразить клещ, кроме энцефалита

От клеща человек может подцепить боррелиоз, его еще называют болезнью Лайма. Это бактериальная инфекция, которая вызывает лихорадку, боли в голове, мышцах и суставах.

«На более поздних стадиях боррелиоз может проявляться неврологическими нарушениями (менингит, радикулит, паралич лицевого нерва), артритом (воспалением суставов, особенно крупных), поражением сердца (миокардит, перикардит). Без лечения болезнь может перейти в хроническую форму», — объяснила Александра Филева.

Клещ может быть опасен не только энцефалитом и боррелиозом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Помимо этого есть ряд не менее смертельно опасных инфекций:

Клещевой анаплазмоз человека — бактериальная инфекция, при которой разрушаются гранулоциты (один из видов белых кровяных телец). Первые симптомы похожи на проявления гриппа: лихорадка, головная и мышечная боль, недомогание, тошнота, диарея. При тяжелом течении заболевания возникает кашель, затрудняется дыхание, развиваются внутренние кровотечения, дыхательная и почечная недостаточность. Моноцитарный эрлихиоз человека — бактериальная инфекция, при которой разрушаются моноциты (один из видов белых кровяных телец). Симптомы болезни часто неспецифичны и включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах, озноб, тошноту и слабость. В тяжелых случаях могут развиться серьезные осложнения: дыхательная и почечная недостаточность, судороги, нарушение координации движений, менингит, слабость и боль в конечностях. Бабезиоз — паразитарное заболевание, для которого характерны лихорадка, усталость, головная и мышечная боль, потеря аппетита. В тяжелых случаях развивается гемолитическая анемия с желтухой, дыхательная и почечная недостаточность. Конго-крымская геморрагическая лихорадка — острая вирусная инфекция, при которой разрушаются клетки в стенках сосудов. Это заболевание обычно начинается резко: с высокой температуры и общего недомогания. Пациенты жалуются на боль в мышцах, светобоязнь, боль в животе, головокружение. Дальше начинаются кровотечения из носа, десен, желудочно-кишечного тракта, увеличивается печень, развивается желтуха. При тяжелом течении высок риск полиорганной недостаточности и летального исхода.

Что делать, если укусил клещ

Врачи советуют обязательно привиться от клещевого энцефалита Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При укусе нужно сразу же ехать в медицинское учреждение, где специалисты удалят клеща и отправят его на обследование, а место обработают. Нельзя давить клеща и самостоятельно дергать. Если нет возможности ждать, то снимать клеща нужно обернутыми в марлю или салфетку пальцами так, чтобы не оборвать хоботок и не раздавить вредителя.

В медучреждении, если вы не привиты, врачи предложат пройти серопрофилактику. Если есть прививки, то следует наблюдать за состоянием в течение 30 дней и ждать результатов обследования клеща.

Врачи советуют обязательно привиться от клещевого энцефалита. А при наползании и укусе паукообразного сдавать его на анализ и обращаться за медицинской помощью.

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