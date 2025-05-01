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Здоровье Мнение «Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов

«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов

Публикуем мнение врача

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1 комментарий
Стоматолог рассказала, как вейпы влияют на здоровье десен и зубов | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUСтоматолог рассказала, как вейпы влияют на здоровье десен и зубов | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Стоматолог рассказала, как вейпы влияют на здоровье десен и зубов

Источник:
Екатерина Тычинина / 74.RU

Некоторые врачи не сомневаются, что влияние электронных сигарет на здоровье человека так же губительно, как воздействие традиционных табачных изделий. Стоматолог-терапевт сети московских научных клиник «Дантистофф» Ольга Альбова рассказала в своей колонке для портала MSK1.RU, как курение «электронок» влияет на состояние зубов и десен. Далее — от первого лица.

Как электронные сигареты влияют на здоровье зубов

Главное отличие вейпа от обычных сигарет — отсутствие процесса горения. При курении табака выделяется около 7000 химических соединений, в том числе смолы и угарный газ. Вейпы же испаряют жидкость с никотином, пропиленгликолем, глицерином и ароматизаторами, но не имеют продуктов горения. При нагревании эти вещества образуют аэрозоль, который вдыхает человек, и как только этот аэрозоль оседает во рту, то происходят следующие процессы:

  • снижается слюноотделение. Пропиленгликоль, содержащийся в вейпах, обладает гигроскопическими свойствами: он вытягивает влагу из тканей, что приводит к сухости во рту. Недостаток слюны ослабляет защиту зубов от бактерий и ускоряет развитие кариеса и заболеваний десен;

  • изменяется микрофлора полости рта. Ароматизаторы и химические добавки способствуют размножению патогенных микроорганизмов. Они создают кислую среду, что ускоряет разрушение эмали;

  • ослабевает эмаль. Горячий пар повреждает эмаль, из-за чего образуются микротрещины. Некоторые ароматизаторы, содержащиеся в паре, разрушают кальций, необходимый для эмали;

  • повышается риск воспалений. Никотин сужает сосуды десен, ухудшает их питание и заживление. Это приводит к пародонтиту, рецессии десен и даже потере зубов.

7 заболеваний курильщика «электронок»

Помимо никотиновой зависимости, у любителей электронных сигарет могут развиться:

  1. Синдром сухости во рту. Из-за содержания в паре пропиленгликоля и глицерина, которые вытягивают влагу из тканей, плохо вырабатывается слюна. Это приводит к кариесу, неприятному запаху изо рта, а также к трещинам и воспалениям слизистой.

  2. Кариес и разрушение эмали. Снижение слюноотделения делает эмаль уязвимой. Сахара и кислоты из ароматизаторов разрушают ее структуру, а никотин сужает сосуды, ухудшая питание тканей и ослабляя зубы.

  3. Гингивит и пародонтит. Никотин вызывает спазм сосудов, снижая приток крови к деснам. Так ткани получают меньше кислорода и питательных веществ, становятся рыхлыми, отечными, могут кровоточить. Гингивит со временем может перейти в пародонтит — тяжелую форму заболевания, при которой разрушается костная ткань, удерживающая зубы.

  4. Стоматит. Вкусовые добавки и химические вещества в парах раздражают слизистую оболочку. Курильщики вейпов часто замечают появление белых или красных пятен, язвочек во рту, которые вызывают боль при еде и питье, могут распространяться на десны и язык, — а через поврежденные ткани легко проникают инфекции.

  5. Кандидоз. Ослабленный иммунитет и сухость во рту, а также ароматизаторы создают идеальную среду для размножения грибков рода Candida. Белый налет на языке, небе, внутренней поверхности щек, жжение во рту, неприятный привкус — признаки кандидоза.

  6. Лейкоплакия — предраковое состояние. Длительное использование электронных сигарет раздражает слизистую. Это приводит к утолщению и ороговению тканей. Появляются белые пятна, которые со временем могут перерасти в злокачественные образования.

  7. Повышенный риск рака полости рта. Курение создает потенциальный риск онкологических заболеваний, особенно при длительном использовании.

Так опасны или нет?

Безусловно, электронные сигареты нарушают баланс микрофлоры рта, развивают воспаления и ухудшают состояние эмали. Если вы заботитесь о здоровье зубов, стоит пересмотреть свое отношение к вейпингу и по возможности отказаться от него. А чтобы не пропустить развитие болезней, обязательно посещайте раз в полгода стоматолога.

Ольга АльбоваОльга Альбова
Ольга Альбова

стоматолог-терапевт сети научных клиник «Дантистофф»

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Здоровье Стоматолог Зубы Вейп Вейпы Здоровье зубов
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Все сигареты опасны для мозга. Сигарета во рту - сигнал, что чердак у гражданина поехал.
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