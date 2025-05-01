«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов

Стоматолог рассказала, как вейпы влияют на здоровье десен и зубов Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Некоторые врачи не сомневаются, что влияние электронных сигарет на здоровье человека так же губительно, как воздействие традиционных табачных изделий. Стоматолог-терапевт сети московских научных клиник «Дантистофф» Ольга Альбова рассказала в своей колонке для портала MSK1.RU, как курение «электронок» влияет на состояние зубов и десен. Далее — от первого лица.

Как электронные сигареты влияют на здоровье зубов

Главное отличие вейпа от обычных сигарет — отсутствие процесса горения. При курении табака выделяется около 7000 химических соединений, в том числе смолы и угарный газ. Вейпы же испаряют жидкость с никотином, пропиленгликолем, глицерином и ароматизаторами, но не имеют продуктов горения. При нагревании эти вещества образуют аэрозоль, который вдыхает человек, и как только этот аэрозоль оседает во рту, то происходят следующие процессы:

снижается слюноотделение. Пропиленгликоль, содержащийся в вейпах, обладает гигроскопическими свойствами: он вытягивает влагу из тканей, что приводит к сухости во рту. Недостаток слюны ослабляет защиту зубов от бактерий и ускоряет развитие кариеса и заболеваний десен;

изменяется микрофлора полости рта. Ароматизаторы и химические добавки способствуют размножению патогенных микроорганизмов. Они создают кислую среду, что ускоряет разрушение эмали;

ослабевает эмаль. Горячий пар повреждает эмаль, из-за чего образуются микротрещины. Некоторые ароматизаторы, содержащиеся в паре, разрушают кальций, необходимый для эмали;

повышается риск воспалений. Никотин сужает сосуды десен, ухудшает их питание и заживление. Это приводит к пародонтиту, рецессии десен и даже потере зубов.

7 заболеваний курильщика «электронок»

Помимо никотиновой зависимости, у любителей электронных сигарет могут развиться:

Синдром сухости во рту. Из-за содержания в паре пропиленгликоля и глицерина, которые вытягивают влагу из тканей, плохо вырабатывается слюна. Это приводит к кариесу, неприятному запаху изо рта, а также к трещинам и воспалениям слизистой. Кариес и разрушение эмали. Снижение слюноотделения делает эмаль уязвимой. Сахара и кислоты из ароматизаторов разрушают ее структуру, а никотин сужает сосуды, ухудшая питание тканей и ослабляя зубы. Гингивит и пародонтит. Никотин вызывает спазм сосудов, снижая приток крови к деснам. Так ткани получают меньше кислорода и питательных веществ, становятся рыхлыми, отечными, могут кровоточить. Гингивит со временем может перейти в пародонтит — тяжелую форму заболевания, при которой разрушается костная ткань, удерживающая зубы. Стоматит. Вкусовые добавки и химические вещества в парах раздражают слизистую оболочку. Курильщики вейпов часто замечают появление белых или красных пятен, язвочек во рту, которые вызывают боль при еде и питье, могут распространяться на десны и язык, — а через поврежденные ткани легко проникают инфекции. Кандидоз. Ослабленный иммунитет и сухость во рту, а также ароматизаторы создают идеальную среду для размножения грибков рода Candida. Белый налет на языке, небе, внутренней поверхности щек, жжение во рту, неприятный привкус — признаки кандидоза. Лейкоплакия — предраковое состояние. Длительное использование электронных сигарет раздражает слизистую. Это приводит к утолщению и ороговению тканей. Появляются белые пятна, которые со временем могут перерасти в злокачественные образования. Повышенный риск рака полости рта. Курение создает потенциальный риск онкологических заболеваний, особенно при длительном использовании.

Так опасны или нет?

Безусловно, электронные сигареты нарушают баланс микрофлоры рта, развивают воспаления и ухудшают состояние эмали. Если вы заботитесь о здоровье зубов, стоит пересмотреть свое отношение к вейпингу и по возможности отказаться от него. А чтобы не пропустить развитие болезней, обязательно посещайте раз в полгода стоматолога.

Ольга Альбова стоматолог-терапевт сети научных клиник «Дантистофф»