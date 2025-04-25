Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить

Пломбы ставятся лишь на срок до 15 лет в зависимости от материала Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Пломбы не просто заполняют дырки, которые мешают улыбаться, — они спасают зубы от кариеса и разрушения. Некоторые считают, что пломба ставится раз и навсегда. Другие полагают, что она может спасти даже полностью разрушенный зуб, а третьи, наоборот, боятся, что пломба «развалит» его.

Наши коллеги из MSK1.RU развенчивают популярные мифы вместе со стоматологом-терапевтом Викторией Мордвинцевой. Далее — от первого лица.

Миф 1. «Пломба — это навсегда»

На самом деле срок службы пломб ограничен, и даже самые прочные материалы со временем изнашиваются. К примеру, композитные пломбы служат до 8 лет, а стеклоиономерные — до 5 лет. В зависимости от материала, нагрузки на зуб и качества ухода пломбы могут прослужить до 15 лет.

С годами пломбы могут стираться, трескаться или проседать, поэтому периодически их нужно менять. Как понять, что пломбу пора заменить:

материал потемнел, появились трещины или сколы;

форма изменилась, возник дискомфорт при жевании;

зуб стал чувствительным к горячему и холодному;

пломба частично или полностью выпала.

Между пломбой и зубом со временем появляются микротрещины, через которые могут проникать бактерии. Если вовремя не заменить старую пломбу, то это приведет к развитию кариеса и воспалению. Поэтому лучше заранее проверять состояние зубов раз в полгода, чтобы вовремя заметить износ пломбы.

Миф 2. «Пломба спасет даже сильно разрушенный зуб»

В реальности пломбы помогают восстановить лишь до 30% разрушенного зуба. Если повреждений больше, то нужно установить керамическую вкладку или коронку. Они восстанавливают естественную форму зуба и защищают его от дальнейшего разрушения.

Если зуб уже не спасти, то лучшее решение — имплантация. Это метод замены зуба, при котором в челюсть вживляется титановый корень, а сверху устанавливается искусственная коронка. Хотя имплант стоит дороже пломбы, конструкция может прослужить 20–30 лет, а иногда и дольше. При этом имплант полностью заменяет утраченный зуб и выглядит естественно.

Миф 3. «Пломбы всегда мешают»

В первые дни после установки пломбы может быть непривычно, но дискомфорт быстро проходит. Если пломба мешает, скорее всего, ее установили без учета анатомии и функциональности зуба. Зубы имеют сложный рельеф, и даже небольшие отклонения в форме пломбы могут повлиять на прикус и распределение нагрузки. Иногда это приводит не только к неприятным ощущениям, но и к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом.

Чтобы этого избежать, стоматологи используют современные методы моделирования, например 3D-сканирование. Оно помогает учесть особенности формы зуба и сделать пломбу удобной. Если появился дискомфорт, не нужно терпеть, лучше сразу обратиться к стоматологу для проверки и коррекции пломбы.

Миф 4. «Пломбы быстро стираются и меняют форму»

На самом деле современные пломбы довольно устойчивы к нагрузкам. Но на их срок службы всё же влияют несколько факторов.

Например, пломбы стираются быстрее, если у пациента есть привычка скрежетать зубами или грызть твердые продукты: орехи, семечки, карамель.

А при бруксизме — скрежетании зубами — стоматологи рекомендуют носить ночные каппы. Это эластичные насадки на зубы из специального пластика, которые поглощают нагрузку и защищают зубы и пломбы от износа.

Чтобы пломбы служили дольше, важно не перегружать зубы и регулярно проверять их состояние у стоматолога.

Что делать, чтобы пломбы прослужили дольше

Соблюдайте регулярную гигиену полости рта. Нужно чистить зубы дважды в день, не забывая о чистке языка и десен. Это помогает предотвратить скопление бактерий вокруг пломбы, которое может вызвать кариес и разрушение зуба.

Избегайте чрезмерной нагрузки на зубы. Следует остерегаться привычки грызть твердые предметы, такие как карандаши, орехи или лед. Иначе это может привести к сколам и микротрещинам в пломбе.

Используйте зубную нить каждый день. Очищайте промежутки между зубами, куда щетка не может добраться. Это снижает риск развития кариеса в микротрещинах между пломбой и зубом.

Посещайте стоматолога каждые 6 месяцев. Для профилактических осмотров и своевременной замены пломб при необходимости. Раннее выявление проблем помогает избежать сложного лечения.

Главное — не откладывайте визит к врачу. Регулярное посещение специалиста помогает вовремя устранить проблемы и избежать осложнений.

Виктория Мордвинцева стоматолог-терапевт клиники «Дантистофф»

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