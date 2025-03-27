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Здоровье тест Быстрый тест на скрытые таланты: только взгляните на форму своих ногтей

Быстрый тест на скрытые таланты: только взгляните на форму своих ногтей

Они могут рассказать не только о том, какой у вас характер

3 383
3 комментария
Взгляните на свои ногти — по ним вы можете узнать намного больше, чем думаете | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыВзгляните на свои ногти — по ним вы можете узнать намного больше, чем думаете | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы
Взгляните на свои ногти — по ним вы можете узнать намного больше, чем думаете
Источник:
Дарья Селенская / Городские порталы

Часто ли вы обращали внимание на свои руки? В частности, на ногти — уверены, вы никогда не задумывались о том, что они могут многое рассказать о человеке. Например, по форме ваших ногтей можно узнать основные черты характера и даже скрытые таланты. Предлагаем быстрый тест: выберите номер картинки, которая больше всего совпадает с вашей формой ногтей, и нажмите соответствующий вариант — там вы и узнаете всю правду!

ТЕСТПройден 73 раза
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Какой формы ваши ногти?
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О чем говорят пятна на ногтях

Ногти могут рассказать не только о вашем характере. Российский онколог Михаил Мяснякин рассказал нашим коллегам из Woman.ru, как проверить здоровье по состоянию ногтевой пластины и на что нужно обращать внимание во время маникюра.

По словам эксперта, основной признак онкологии, который можно заметить на ногтях, — появление полосок разных оттенков (от коричневой до чёрной) в области ногтевого ложа. Также стоит отметить внезапную ломкость ногтей и появление трещин. Если вы помните, что не травмировали ноготь, а на нём появилось пятно, лучше обратиться к специалисту. Но не стоит впадать в панику при виде любого пятнышка — Мяснянкин объясняет, что существует очень много и доброкачественных образований, которые имеют такой же симптом.

Также эксперт назвал нанесение гель-лака, а именно: воздействие ультрафиолета, одним из возможных триггеров, которые могут провоцировать рак. Более подробно о том, как заметить опасные симптомы рака на своем маникюре, мы рассказывали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Виктор СтарцевВиктор Старцев
Виктор Старцев
Журналист национальной редакции
Ногти Рак Характер Тест Психология
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Комментарии
3
Гость
5 часов
длинные отполированные ногти Таврического показывают его талант по управлению холопами?
Гость
4 июня 2023, 16:25
Кругом одни таланты
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