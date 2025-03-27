Быстрый тест на скрытые таланты: только взгляните на форму своих ногтей

Взгляните на свои ногти — по ним вы можете узнать намного больше, чем думаете Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Часто ли вы обращали внимание на свои руки? В частности, на ногти — уверены, вы никогда не задумывались о том, что они могут многое рассказать о человеке. Например, по форме ваших ногтей можно узнать основные черты характера и даже скрытые таланты. Предлагаем быстрый тест: выберите номер картинки, которая больше всего совпадает с вашей формой ногтей, и нажмите соответствующий вариант — там вы и узнаете всю правду!

ТЕСТ Пройден 73 раза 1 / 1 Какой формы ваши ногти? 1

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О чем говорят пятна на ногтях

Ногти могут рассказать не только о вашем характере. Российский онколог Михаил Мяснякин рассказал нашим коллегам из Woman.ru, как проверить здоровье по состоянию ногтевой пластины и на что нужно обращать внимание во время маникюра.

По словам эксперта, основной признак онкологии, который можно заметить на ногтях, — появление полосок разных оттенков (от коричневой до чёрной) в области ногтевого ложа. Также стоит отметить внезапную ломкость ногтей и появление трещин. Если вы помните, что не травмировали ноготь, а на нём появилось пятно, лучше обратиться к специалисту. Но не стоит впадать в панику при виде любого пятнышка — Мяснянкин объясняет, что существует очень много и доброкачественных образований, которые имеют такой же симптом.