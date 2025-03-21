В Ярославской области планируют ввести новый способ записи к врачам в поликлиниках

Как записаться к врачу в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области хотят ввести новый способ записи к врачам в поликлиниках — через мобильное приложение. Этот вопрос обсуждался на заседании координационного совета главных внештатных специалистов регионального Министерства здравоохранения 20 марта.

«Прорабатывается возможность создания мобильного приложения для пациентов, где можно будет, например, записаться к врачу, посмотреть анализы и многое другое», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Помимо этого, как отметил губернатор Михаил Евраев, в регионе будет создана служба для оценки качества предоставляемых услуг в различных сферах, в том числе в здравоохранении.

«В дальнейшем эти показатели будут учитывать, например, при начислении заработной платы», — уточнили областные власти.

Напомним, что с февраля 2025 года медучреждения Ярославской области перешли на единую информационную систему. Из-за этого какое-то время были сбои в системе записи к врачам. Ярославцы не только не могли попасть к медикам, но и не имели возможности вызвать специалистов на дом. После проблема была решена.

Губернатор Михаил Евраев отмечает, что единая информационная система поможет лучше анализировать качество предоставляемой медпомощи в регионе, соответственно, и улучшать ее качество.

«Использование больших данных поможет видеть ситуацию в реальном времени, оперативно принимать управленческие и кадровые решения, контролировать ключевые показатели. Всё это объективная необходимость, которая позволит оказывать медицинскую помощь людям на принципиально ином качественном уровне», — сообщил глава региона.