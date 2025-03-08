«Головную боль нельзя терпеть»: когда лучше не откладывать визит к врачу — рекомендации

Метеозависимость всё-таки существует Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Чем ближе весна, тем чаще болит голова. И боль может быть настолько невыносимой, что хочется не просто лежать пластом, без движения, но и кричать. Обезболивающие, к несчастью, не всегда помогают. Невролог Евгений Ермилов рассказал NGS24.RU, почему нельзя терпеть головную боль и когда надо срочно к врачу.

Почему ближе к весне болит голова

Многие люди метеозависимы, однако врачи никогда не напишут об этом в медицинской карточке.

— Такого диагноза, как «метеозависимость», не существует, однако врачи будут учитывать этот фактор при обследовании и проверят обострившиеся болезни, — пояснили нам в Минздраве.

Но из числа триггеров головной боли Евгений Ермилов метеозависимость не исключает. Чем ближе весна, тем больше тех, кто жалуется на плохое самочувствие из-за переменчивой погоды.

— Зима была не очень холодной, так что переход к весне не особенно заметен. Метеозависимость характерна и для первичной, и для вторичной головной боли. Первичная головная боль — самостоятельное заболевание, например, мигрень, головная боль напряжения. Вторичная головная боль — симптом других нарушений: травм, инфекций, хронической ишемии мозга. У людей с гипертонической болезнью — в основном это представители старших поколений — при смене погоды может подниматься давление, что также вызывает головную боль, — объясняет врач. — Метеозависимость вообще больше свойственна старшему поколению, потому что в молодом возрасте еще работают компенсаторные механизмы, лучше регулируются давление, водно-электролитный баланс, работа внутренних органов. Чем старше человек, тем хуже срабатывают компенсаторные механизмы.

Однако есть несколько ситуаций, когда головная боль должна заставить задуматься: а всё ли у меня в порядке?

Чем ближе весна, тем чаще и сильнее болит голова Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Какая головная боль должна насторожить

Евгений Ермилов выделил восемь «красных флагов» головной боли, которые должны насторожить:

Если никакие препараты не помогают, те же обезболивающие таблетки; Если головная боль усиливается и становится настолько сильной, что ее невозможно терпеть; Если головная боль сопровождается температурой, что может сигнализировать об инфекции. Например, о менингите или отите; Если головная боль впервые появилась у беременной; Если головная боль впервые появилась у пожилого человека; Если головная боль появилась у человека с иммунодефицитом, с проблемами со свертываемостью крови, со склонностью к тромбозам; Если головная боль сопровождается нарушением зрения или онемением на одной стороне; Если головная боль возникает сразу после пробуждения.

Если таблетки не помогают, это повод обратиться к врачу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Если одни, в случае головной боли, обратятся к врачу, то другие постараются ее перетерпеть, какой бы сильной она не была. Однако делать так не стоит.

— Боль в голове нельзя терпеть, потому что там вырабатывается большое количество гормонов, которые потом истощаются, и голова начинает болеть еще интенсивнее и чаще. Если есть возможность обезболить, то лучше обезболить медикаментозно, — объясняет Евгений Ермилов. — Нужно лечить и профилактировать боль, которая мешает качеству жизни. Прием обезболивающих больше, чем два раза в неделю — это риск хронизации болевого синдрома. Хронизация болевого синдрома — это когда головная боль появляется больше 15 дней в месяц. И есть большой риск таких состояний, как лекарственный абузус, или лекарственно индуцированная головная боль. Это то состояние, когда приемы обезболивающих вместо того чтобы облегчить боль, наоборот, еще больше вызывают ее. Это развитие толерантности к препаратам — такое привыкание.

При этом важно проанализировать рекомендации врача. Не все они будут полезны.

Какие врачи должны насторожить

Нередко бывает так: врач, на первый взгляд, собрал весь анамнез и составил настолько большой список обследований, что пациент еще в самом начале потерял счет их стоимости. Тут Евгений Ермилов советует внимательно слушать врача, анализировать всё сказанное и принимать взвешенное решение. Одинаково нехорошо, и если врач собрал не весь анамнез, и если назначил большое количество обследований.

— Если, например, он не расспросил вас про характер головной боли, ее триггеры, частоту, не уточнил, страдает ли кто-то в семье от головных болей, то есть не собрал полноценный анамнез, а просто сразу направил на обследование, скорее всего, врач имеет мало опыта работы с головной болью. Есть большой риск, что пациент сходит на ненужное ему обследование. Например, надо было сделать МРТ, а сделали КТ. Первое, на что надо обращать внимание, — собрал ли ваш доктор анамнез. Если почувствовали, что не получилось полноценного диалога, это знак, что нужно сходить к другому доктору.

Если врач назначил РЭК, она же реоэнцефалография, это повод сменить специалиста.

— Она ничего не показывает. У нее крайне низкая чувствительность и специфичность. До 2000 года она активно применялась и якобы показывала тонус сосудов. А сейчас у пациентов, которым 20–30 лет назад сказали, что у них плохие сосуды, до сих пор болит голова, так как они продолжают лечить сосуды. Это не помогает совсем либо есть эффект на короткое время. В лечении мигрени не применяются «сосудистые» препараты, — объясняет Евгений Ермилов.

Реоэнцефалография (РЭГ) — это неинвазивный метод исследования сосудистой системы головного мозга, основанный на записи изменяющейся величины электрического сопротивления тканей при пропускании через них слабого электрического тока высокой частоты.

Не все назначаемые обследования могут быть полезны Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Почему болит голова после ОРВИ

Головная боль может быть осложнением после ОРВИ. И тут дела обстоят не совсем просто, потому что человек не сразу может связать ее с перенесенной болезнью.

— Если головная боль сильная, жгучая, пульсирующая, она отвлекает от привычного образа жизни и не дает полноценно работать. Если с ней столкнется, например, пожилой человек, он может подумать, что у него случился инсульт, — объясняет невролог Марина Джевагина. — Примечательно, что в таких случаях головная боль не сопровождается температурой.

В практике Марины Джевагиной были пациенты, которые терпели невыносимую боль неделю, а то и две, сидя на одних обезболивающих. Последние, кстати, даже временно могут помочь далеко не всем. Однако был случай, когда человек терпел месяц и только потом обратился за помощью. Такое безответственное отношение к здоровью без следа не проходит.