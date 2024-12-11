В Ярославле перенесли открытие новой взрослой поликлиники. Причина

В Ярославле перенесли сроки сдачи модульной поликлиники на улице Гоголя в районе дома № 2. Строительство здания начали осенью 2024 года, а сдать обещали за несколько месяцев — до декабря. Однако открытие задерживается.
— В настоящее время подрядная организация ООО «Алгоритм» выполнила на площадке подготовительные работы, установила ограждение, вывезла бетон и грунт, обустроила временные подъездные пути, — сообщили 76.RU в Министерстве строительства Ярославской области. — Изначально поставка модуля была запланирована на декабрь 2024 года. Однако производитель не обеспечил своевременное изготовление конструкции, и ее поставка будет перенесена на начало 2025 года.
После того как модуль изготовят, останется провести подключение коммунальных сетей и благоустройство территории поликлиники.
— Закончить строительство поликлиники планируется в первой половине 2025 года, — сообщили 76.RU в Министерстве строительства Ярославской области.
На реализацию проекта из регионального бюджета было выделено 444 миллиона рублей.
Подрядчиком выступает ярославское ООО «Алгоритм». Фирма была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. Также он является директором ярославской компании «Специализированный Застройщик „Новый Ярославль“», совладельцем костромской компании «Специализированный Застройщик „Гвардейский“», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, работающий в сфере недвижимости.
В прошлом году компания «Алгоритм» выиграла несколько аукционов на госзакупках на составление смет и строительство коммунальных сетей в разных районах Ярославской области. За 2023 год фирма заработала 630,7 миллиона рублей, выйдя в плюс на 5,4 миллиона.
По планам новая поликлиника будет двухэтажной. Общая площадь здания — более 2500 квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты рентгенографии, флюорографии, маммографии, УЗИ, эхокардиоскопии, электрокардиографии, забора анализов, процедурные, регистратуру. Также здесь собираются вести прием инфекционист, гериатр, врач неотложной помощи. На втором этаже оборудуют семь кабинетов врачей — участковых терапевтов, оториноларинголога, травматолога, хирурга, онколога, уролога, дерматолога-ревматолога, офтальмолога, кардиолога, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога. Кроме того, обустроят процедурные, перевязочные.
Напомним, о намерении построить две новые взрослые модульные поликлиники в Ярославле взамен закрытой на Московском проспекте власти заявили в ноябре 2023 года. Кроме улицы Гоголя, новая амбулатория должна появиться на улице Мельничной.