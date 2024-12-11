В Ярославле перенесли открытие новой взрослой поликлиники. Причина

В Ярославле перенесли сроки сдачи модульной поликлиники на улице Гоголя в районе дома № 2. Строительство здания начали осенью 2024 года, а сдать обещали за несколько месяцев — до декабря. Однако открытие задерживается.

— В настоящее время подрядная организация ООО «Алгоритм» выполнила на площадке подготовительные работы, установила ограждение, вывезла бетон и грунт, обустроила временные подъездные пути, — сообщили 76.RU в Министерстве строительства Ярославской области. — Изначально поставка модуля была запланирована на декабрь 2024 года. Однако производитель не обеспечил своевременное изготовление конструкции, и ее поставка будет перенесена на начало 2025 года.

После того как модуль изготовят, останется провести подключение коммунальных сетей и благоустройство территории поликлиники.

Подрядчиком выступает ярославское ООО «Алгоритм». Фирма была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. Также он является директором ярославской компании «Специализированный Застройщик „Новый Ярославль“», совладельцем костромской компании «Специализированный Застройщик „Гвардейский“», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, работающий в сфере недвижимости.

В прошлом году компания «Алгоритм» выиграла несколько аукционов на госзакупках на составление смет и строительство коммунальных сетей в разных районах Ярославской области. За 2023 год фирма заработала 630,7 миллиона рублей, выйдя в плюс на 5,4 миллиона.