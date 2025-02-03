Платформа «Поговорим.онлайн» вошла в топ-100 стартапов России

В России назвали топ-100 самых перспективных стартапов Источник: пресс-служба Шкулёв Холдинг











Платформа для онлайн-консультаций с квалифицированными психологами «Поговорим.онлайн» вошла в сотню наиболее перспективных стартапов России по версии независимого издания о технологиях и бизнесе RB.RU на ежегодной премии RB Choice.

Одно из преимуществ сервиса — тщательный отбор специалистов. Кандидаты проходят многоуровневую проверку: оценивается уровень профессиональных знаний, навыки работы с клиентами и соблюдение норм психологической этики. Команда проекта постоянно повышает квалификацию, чтобы оказывать психологическую помощь по международным стандартам.