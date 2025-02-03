Платформа «Поговорим.онлайн» вошла в топ-100 стартапов России

Платформа для онлайн-консультаций с квалифицированными психологами «Поговорим.онлайн» вошла в сотню наиболее перспективных стартапов России по версии независимого издания о технологиях и бизнесе RB.RU на ежегодной премии RB Choice.
Одно из преимуществ сервиса — тщательный отбор специалистов. Кандидаты проходят многоуровневую проверку: оценивается уровень профессиональных знаний, навыки работы с клиентами и соблюдение норм психологической этики. Команда проекта постоянно повышает квалификацию, чтобы оказывать психологическую помощь по международным стандартам.
«Поговорим.онлайн» входит в состав Шкулёв Холдинг. Стартап расширяет свой бизнес и предлагает корпоративным клиентам кросс-платформенный консалтинг по системной работе с выгоранием. Компания помогает собственникам, HR, топ-менеджерам и руководителям увеличить эффективность бизнеса за счет комплексной работы с персоналом.
Сервис использует индивидуальный подход и сопровождает клиентов до результатов: помогает снизить текучку, удержать сотрудников и повысить мотивацию. Среди востребованных услуг — диагностика индекса выгорания, индивидуальные консультации для бизнеса, тренинги, обучение, корпоративные игры, стратегические сессии и коучинг.