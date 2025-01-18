«Господи, как хорошо, что это вообще такое?» — преподаватель йоги о том, что такое оргазмотерапия и зачем она нужна

Екатерина проводит оргазмотерапию Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Все больше людей интересуется эзотерикой и духовными практиками. В числе последних трендов — оргазмотерапия. На необычные сеансы уже не попасть: надо выискивать свободные даты. Да, и выльется поход туда в кругленькую сумму. 72.RU отыскал преподавательницу йоги, которая проводит такие сеансы. Она рассказала, что представляет собой практика, как ее выполнять и какой эффект ждать.

Екатерина Соломонова рассказывает о плюсах оргазмотерапии Источник: Семен Громов / 72.RU

Занялась йогой и выросла на 4 сантиметра

Екатерина всю сознательную жизнь изучает тело. На юрфаке нравился раздел криминалистики, где изучали анатомию. А в декрете выучилась на массажиста Источник: Екатерина Соломонова











Прежде всего мы расскажем о самой героине. Екатерина Соломонова — из Тюмени. Она — йог с 6-летним стажем. До того, как заняться практикой, работала юристом в обычном офисе. Каждый день составляла договоры и следила за тем, чтобы у компании не было противоречий с законом. И хотя со своими обязанностями Екатерина справлялась хорошо, она чувствовала, что занимается не тем делом. Последней каплей стали дни, когда она от усталости и боли в теле разрыдалась прямо за рабочим столом.

Потом Екатерина ушла в декрет. Тогда она уже подсознательно знала, что больше не вернется в офис. Так и вышло. А когда находилась в отпуске по уходу за ребенком, в жизни появилась йога.

Екатерина преподает йогу и учит людей познавать себя Источник: Екатерина Соломонова

— Впервые йога появилась в моей жизни в 19 лет. Но потом учеба, работа затянули, и я забыла про спорт. Потом случились декрет, развод. Мне было плохо и физически в том числе, я почувствовала, что хочу вернуться в йогу. А затем появилось желание развиваться дальше. Решила, что не буду покупать трехнедельные или месячные курсы. Хотела полноценного образования, поэтому пошла учиться. Мне было безумно все интересно, все очень нравилось. Постепенно я начала лучше себя чувствовать, начал исправляться позвоночник, я даже стала выше на четыре сантиметра. У меня появился мышечный корсет, — рассказывает Екатерина.

Что такое оргазмотерапия

С тех пор Екатерина изучала самые разные направления в йоге. Недавно узнала о том, что такое нашумевшая оргазмотерапия. Правда, среди йогов эту практику называют иначе — энерговолна. И она предназначена не для развлечения:

— Если считать, что йога — это эзотерика, то это достаточно популярная в этом круге практика. У обычных людей энерговолна только набирает популярность, а йоги знают про нее давно. Я тоже занимаюсь узкими практиками, тантрами и так далее. Но недавно решила попробовать и эту. Мы с моей знакомой поехали в Москву на дау-вечер. Туда приходят люди, разные пары… и выполняют упражнения на развитие чувствительности. Ничего такого. Почти как йога.

Екатерина считает, что с помощью йоги можно изменить жизнь Источник: Екатерина Соломонова











Считается, что энерговолна — практика не только приятная по ощущениям, но и довольно полезная. Никакого телесного контакта она не подразумевает. Человек, выполняя упражнения, медитируя вместе со своим проводником (йогом), доводит себя до энерговолны.

— Мы пришли на эту практику. И я не увидела ничего странного, скорее, наоборот, было интересно. Мы делали суставную гимнастику, подготовительные упражнения, они очень похожи на упражнения из цигун (традиционной китайской практики, которая соединяет движение с дыханием и медитацией. — Прим. ред.). Мы занимались с одиннадцати утра и до семи вечера. В связи с тем, что у меня есть опыт йоги, тело чувствительное, — я каждую свою мышцу чувствую, и, соответственно, произошел очень большой отклик. Ночью я приехала в отель и подумала: «Господи, как хорошо, что это вообще такое?» — рассказывает Екатерина.

Ощущения от практики «Энерговолна», по словам нашей героини, действительно похожи на те, что испытываешь во время оргазма. Но какой бы эффект ни обещали мастера, гарантировать его никто не может. Например, Екатерина научилась выполнять технику за 15 минут, но, по ее словам, новичкам бывает мало и двух часов.

— Бывало такое, что человек говорит: «Мне как бы хочется, но вот не могу себе позволить». В таких случаях я объясняю, что с этим чувством нужно немного пожить, не у всех с первого раза получается. Есть, допустим, человек, который ходит третий-четвертый раз. Первый раз ничего не поняла, а второй — уже лучше, — говорит Екатерина. — А буквально на прошлой неделе практику делала девушка, ей понравилось. Она потом мне написала: «У меня такая чистая голова, а это теперь так всегда будет?»

Есть ли польза от энерговолны?

Екатерина уже знает, что такое энерговолна Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Энерговолна, как заявляют йоги, имеет терапевтический эффект: помогает снять стресс, избавиться от зажимов в теле. Екатерина утверждает, что у нее с приходом практики изменилась вся жизнь.

— Когда делаешь эту практику, приходит чувствительность, становятся ярче краски. Тот же секс становится вообще другим, вкусы и запахи меняются. Это про качество жизни, про то, что можно, например, купить одежду из полиэстера, а можно из хлопка, — рассказывает наша героиня.

На сеансы по энерговолне к Екатерине ходят в основном женщины. Они не стесняются и говорят, что хотят попробовать практику из интереса. Мужчины же — редкие гости, но тоже идут за новыми ощущениями и состоянием.