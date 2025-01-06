Может грозить инвалидность: хирург назвал неочевидные симптомы обморожения

Врач рассказал, чего нельзя делать при обморожении Источник: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, Алена Косточкина / 76.RU











Ярославский хирург больницы № 9 Евгений Смирнов рассказал, как уберечься от обморожения. В Ярославской области, как и во всей Центральной России, в январе ударяют рождественские и крещенские морозы. Местами температура опускается ниже 30 градусов. По словам врача, за сезон к ним в больницу поступает до 30 человек с повреждениями разной степени тяжести.

Как обезопасить себя от обморожения — читайте в нашем материале.

Симптомы обморожения

Обморожение считается тяжелой патологией. Врачи выделяют четыре степени тяжести таких травм.

— Первая степень проходит практически бесследно, вторая степень, когда образуются эпидермальные пузыри, это уже две-три недели. Они требуют перевязок, антибактериальной и антикоагулянтной терапии. А отморожение третьей-четвертой степени — очень тяжелые. Чаще всего человек становится инвалидом, потому что нередко приходится ампутировать пальцы, стопы, конечности, — заявил Евгений Смирнов.

Если после длительного времени на улице человек понимает, что замерзает, надо сразу переместиться в отапливаемое помещение. Нужно выпить теплого чая, однако «экстремально» согреваться не следует.

— Очень важно не перегревать замерзшие руки и ноги. Их ни в коем случае нельзя опускать в горячую воду, класть на батарею. Их надо чем-то обернуть, — уточнил врач.

Это может быть изолирующая повязка из ваты и бинта. Такой вариант предохранит от преждевременного нагревания.

— При этом конечность, которая, как у нашего недавнего пациента, соответствовала замороженному мясу из холодильника, поэтапно нагревается под такой повязкой, и зона некроза минимизируется. В дальнейшем, я надеюсь, этот человек сможет и ходить, и обслуживать себя, — добавил врач.

Как правильно одеваться в морозы Источник: Городские порталы











Кто в зоне риска

Зачастую в больницу с обморожениями поступают лица без определенного места жительства, которые ночуют в подъездах или неотапливаемых помещениях. К тому же, по словам врача, они нередко выпивают.

— Злоупотреблением спиртным на морозе — очень опасно. Организм быстро проходит грань, когда человек чувствует, что замерзает, и тогда он замерзает по-настоящему, — объяснил хирург.

Помимо асоциальных граждан, в зоне риска те, кто выбирает наряды не по погоде.

— Конечности отмораживают чаще всего еще и у тех, кто одевается неадекватно погоде. Это тесная обувь или обувь, которая намокает. Руки могут быть без перчаток или даже в перчатках. Однако в мороз перчатки не согревают руки, поэтому нужно пользоваться варежками, надевать свободную обувь с шерстяными носками и стараться меньше быть на холоде, — рассказал врач.