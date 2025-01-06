НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

4 м/c,

зап.

 752мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 6 января
Расписание богослужений на Рождество
Прекращены поиски мамы с сыном
Какую экзотику привозят в Ярославль
Куда сходить в Ярославле
Сгорел дом
Очереди на катки
Новый год в Испании
Сократят бюджетников
Каким был 2024 для бизнеса
Здоровье Может грозить инвалидность: хирург назвал неочевидные симптомы обморожения

Может грозить инвалидность: хирург назвал неочевидные симптомы обморожения

Ярославский врач рассказал, почему нельзя отогревать замершие руки под горячей водой

4 855
7 комментариев
Врач рассказал, чего нельзя делать при обморожении
Источник:

Ярославский хирург больницы № 9 Евгений Смирнов рассказал, как уберечься от обморожения. В Ярославской области, как и во всей Центральной России, в январе ударяют рождественские и крещенские морозы. Местами температура опускается ниже 30 градусов. По словам врача, за сезон к ним в больницу поступает до 30 человек с повреждениями разной степени тяжести.

Как обезопасить себя от обморожения — читайте в нашем материале.

Симптомы обморожения

Обморожение считается тяжелой патологией. Врачи выделяют четыре степени тяжести таких травм.

— Первая степень проходит практически бесследно, вторая степень, когда образуются эпидермальные пузыри, это уже две-три недели. Они требуют перевязок, антибактериальной и антикоагулянтной терапии. А отморожение третьей-четвертой степени — очень тяжелые. Чаще всего человек становится инвалидом, потому что нередко приходится ампутировать пальцы, стопы, конечности, — заявил Евгений Смирнов.

Если после длительного времени на улице человек понимает, что замерзает, надо сразу переместиться в отапливаемое помещение. Нужно выпить теплого чая, однако «экстремально» согреваться не следует.

— Очень важно не перегревать замерзшие руки и ноги. Их ни в коем случае нельзя опускать в горячую воду, класть на батарею. Их надо чем-то обернуть, — уточнил врач.

Это может быть изолирующая повязка из ваты и бинта. Такой вариант предохранит от преждевременного нагревания.

— При этом конечность, которая, как у нашего недавнего пациента, соответствовала замороженному мясу из холодильника, поэтапно нагревается под такой повязкой, и зона некроза минимизируется. В дальнейшем, я надеюсь, этот человек сможет и ходить, и обслуживать себя, — добавил врач.

Как правильно одеваться в морозы
Источник:

Кто в зоне риска

Зачастую в больницу с обморожениями поступают лица без определенного места жительства, которые ночуют в подъездах или неотапливаемых помещениях. К тому же, по словам врача, они нередко выпивают.

— Злоупотреблением спиртным на морозе — очень опасно. Организм быстро проходит грань, когда человек чувствует, что замерзает, и тогда он замерзает по-настоящему, — объяснил хирург.

Помимо асоциальных граждан, в зоне риска те, кто выбирает наряды не по погоде.

— Конечности отмораживают чаще всего еще и у тех, кто одевается неадекватно погоде. Это тесная обувь или обувь, которая намокает. Руки могут быть без перчаток или даже в перчатках. Однако в мороз перчатки не согревают руки, поэтому нужно пользоваться варежками, надевать свободную обувь с шерстяными носками и стараться меньше быть на холоде, — рассказал врач.

Знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы? Проверьте себя в нашем быстром тесте.

ПО ТЕМЕ
Обморожение Врач Симптомы Мороз Охлаждение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
9 января 2023, 22:06
Часто вижу молодёжь девчонки и парни , идут без шапки, на ногах красовочки тонюсенькие, и самое смешное что джинсы короткие и в обтяжечку , ноги внизу голые , многие даже без носков, и это в мороз ! Вот сегодня иду и на встречу такой стиляга , жесстьььь )) , идёт ёжитя как воробей , но блин , шапку не одевает , там же причёска, испортит ))) , а ноги в низу голые )) . Ребята , поверье , всем наплевать как вы выглядите , и если ты идешь на учёбу или просто гуляешь , одевайся теплей , пофиг на всё !! Поймите если голову простудите или ещё что , то точно никому не нужны будете никогда . Здоровье важнее чем ваши глупые понты
266068780
10 января 2023, 12:53
На иллюстрации к тексту не варежки, а именно перчатки, которые врач не рекомендует носить в мороз.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление