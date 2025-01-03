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Жутко все болит, а доктора ничего не находят: врач — о том, что это за недуг и как лечится. Им страдает Леди Гага

Возможно, у вас фибромиалгия. Что это за расстройство

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1 комментарий

Ломота в теле напоминает простуду и заставляет мучиться от болей

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Фибромиалгия — это хронический болевой синдром в костно-мышечных тканях. Кажется, что болит все и везде, беспокоит дискомфорт в мышцах и суставах, который возникает без видимых причин или при нажатии на определенные точки на теле, к тому же добавляются состояние «нет сил», быстрая утомляемость и проблемы со сном. К слову, именно эту болезнь диагностировали у Леди Гаги. Певица говорила, что невыносимую боль унять невозможно — приходится отменять концерты.

— Помимо боли, симптомы фибромиалгии — это онемение и покалывание в стопах и кистях, синдром беспокойных ног. Это становится причиной бессонницы и отсутствия полноценного отдыха. Нередко возникают головные боли, развивается депрессивное состояние. Ломота во всём теле напоминает признаки начинающейся простуды. Хронический характер такого состояния значительно снижает работоспособность, ухудшает настроение и качество жизни, — объясняет «Доктору Питеру» врач Татьяна Гавва.

Татьяна Гавва, ревматолог ФНКЦ ФМБА, кандидат медицинских наук, член Ассоциации ревматологов России.

Почему болит везде

— Точная причина фибромиалгии не установлена, — продолжает специалист. — Ученые предполагают, что она является аномальной реакцией центральной нервной системы на болевые сигналы. Спровоцировать патологию могут перенесенные инфекции, гормональные нарушения, физические и психологические травмы. В группе риска люди, близкие родственники которых имеют подобное состояние».

Конкретных методов диагностики фибромиалгии не существует.

— Чтобы поставить диагноз, следует исключить другие болезни со схожими симптомами, — объясняет врач. — Фибромиалгия часто развивается на фоне ревматологических заболеваний. Состояние диагностируется при наличии трех главных признаков.

Три основных симптома фибромиалгии

  1. Интенсивные боли во всем теле.

  2. Сохранение дискомфорта на протяжении трех месяцев и более.

  3. Отсутствие сопутствующих заболеваний с данными признаками.

— Комплексное лечение включает медикаментозные средства, ЛФК, физиотерапию и психотерапевтические методики. Полезны занятия на свежем воздухе, массаж, миорелаксация, иглорефлексотерапия. Для облегчения симптомов врач может назначить обезболивающие препараты, противоэпилептические средства и антидепрессанты, — продолжает Татьяна Гавва.

Как не допустить

Для профилактики фибромиалгии рекомендуется наладить режим труда и отдыха. Важен полноценный сон.

— Для нормализации сна следует отказаться от кофе и гаджетов в вечернее время, избегать стрессов. Полезны регулярные физические нагрузки и дыхательная гимнастика, — рекомендует врач.

При этом медики напоминают, что мышцы могут болеть и по другим причинам.

Семь основных причин почему болят мышцы

При жалобах на боль в мышцах буквально по всему телу врачи будут подозревать семь основных патологий. К ним можно отнести:

  • инфекционные заболевания (как острые, так и хронические);

  • фибрмиалгию;

  • травмы мышц;

  • миозиты;

  • дерматомиозит;

  • лактат-ацидоз;

  • состояние нервно-психического истощения.

При простуде и гриппе и не только

Инфекционные болезни сопровождаются синдромом интоксикации, что отражается на общем самочувствии. Возникает ломота в мышцах по всему телу, которую сопровождает озноб, лихорадка, слабость со сонливостью, головная боль, сниженный аппетит. Помимо этого будет и типичные для инфекции признаки — кашель, заложенный нос, сопли и т. д.

Миозит: когда просто продуло

Дословно это состояние переводится как воспаление мышц. Чаще всего оно возникает при сильном переохлаждении, нахождении на сквозняке, резкой смене температуры. Чаще всего миозит имеет локальный характер, но у некоторых людей боль возникает по всему телу без четкой локализации. Она становится сильнее при движении, уменьшается при полном покое.

Дерматомиозит: восстание иммунной системы

Эта патология возникает медленно, постепенно, по мере того, как воспалительный процесс медленно, но верно повреждает мышечные волокна по телу. Причиной становится собственная иммунная система — она воспринимает мышцы как чужеродные телу, атакует их и повреждает. Дополнительно возникает слабость шеи, снижение силы в плечах и бедрах, расстройства речевых функций, а потом и глотания, проблемы с дыханием, воспаление на слизистых. В итоге болезнь приводит к полной беспомощности.

Обширные травмы: понятная боль

Если человек попал в аварию или подвергся насилию, возможна обширная боль в мышцах буквально по всему телу из-за повреждения волокон. Аналогично мышцы страдают от запредельных нагрузок, они также повреждаются, воспаляются и сильно болят.

Накопление молочной кислоты с развитием лактат-ацидоза

Нарушение обменных процессов в организме, в том числе на фоне сахарного диабета, может привести к накоплению в крови и тканях молочной кислоты (лактата). Раздражение нервных окончаний кислотными молекулами в области мышечных волокон провоцирует ощущение боли. Избыток лактата в мышцах может образоваться после тренировок и имеет временный характер, но на фоне патологий лактата много практически всегда, он постоянно раздражает мышцы и дает ощущение боли. Кроме нее возможны:

  • мышечные спазмы;

  • боль внутри груди и в животе;

  • приступы тошноты с рвотой;

  • учащение дыхания;

  • провалы в памяти;

  • проблемы с работой сердца.

Если лактата слишком много, он не выводится из организма, возникает сильная спутанность сознания, может развиваться кома.

Нервно-психическое истощение: всё в голове

Иногда мышцы болят из-за нервного истощения. Никаких проблем со здоровьем нет, но наш мозг упорно воспринимает состояние как болезненное. Обычно это люди мнительные, холерического темперамента, резко и эмоционально воспринимающие обстановку.

Помимо боли во всём теле, они плохо спят, тяжело и часто дышат, отмечают аритмию, повышенную тревожность.

Они ворчливы и постоянно раздражены. Помочь могут только психотерапия и постоянное общение со специалистом.

Чем помочь

Мышечные боли хорошо устраняют привычные анальгетики в форме таблеток или противовоспалительные средства нестероидной группы. Дополнить терапию может покой и отдых, теплые ванны. При травмах полезными будут массаж и гимнастика. Но если речь идет о фибромиалгии или дерматомиозите, тут помочь могу только неврологи и специалисты по лечению боли.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Всё болит, а доктора ничего не находят-золотой стандарт поликлинической диагностики.
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