Жутко все болит, а доктора ничего не находят: врач — о том, что это за недуг и как лечится. Им страдает Леди Гага

Ломота в теле напоминает простуду и заставляет мучиться от болей Источник: iStockphto











Фибромиалгия — это хронический болевой синдром в костно-мышечных тканях. Кажется, что болит все и везде, беспокоит дискомфорт в мышцах и суставах, который возникает без видимых причин или при нажатии на определенные точки на теле, к тому же добавляются состояние «нет сил», быстрая утомляемость и проблемы со сном. К слову, именно эту болезнь диагностировали у Леди Гаги. Певица говорила, что невыносимую боль унять невозможно — приходится отменять концерты.

— Помимо боли, симптомы фибромиалгии — это онемение и покалывание в стопах и кистях, синдром беспокойных ног. Это становится причиной бессонницы и отсутствия полноценного отдыха. Нередко возникают головные боли, развивается депрессивное состояние. Ломота во всём теле напоминает признаки начинающейся простуды. Хронический характер такого состояния значительно снижает работоспособность, ухудшает настроение и качество жизни, — объясняет «Доктору Питеру» врач Татьяна Гавва.

Татьяна Гавва, ревматолог ФНКЦ ФМБА, кандидат медицинских наук, член Ассоциации ревматологов России.

Почему болит везде

— Точная причина фибромиалгии не установлена, — продолжает специалист. — Ученые предполагают, что она является аномальной реакцией центральной нервной системы на болевые сигналы. Спровоцировать патологию могут перенесенные инфекции, гормональные нарушения, физические и психологические травмы. В группе риска люди, близкие родственники которых имеют подобное состояние».

Конкретных методов диагностики фибромиалгии не существует.

— Чтобы поставить диагноз, следует исключить другие болезни со схожими симптомами, — объясняет врач. — Фибромиалгия часто развивается на фоне ревматологических заболеваний. Состояние диагностируется при наличии трех главных признаков.

Три основных симптома фибромиалгии

Интенсивные боли во всем теле. Сохранение дискомфорта на протяжении трех месяцев и более. Отсутствие сопутствующих заболеваний с данными признаками.

— Комплексное лечение включает медикаментозные средства, ЛФК, физиотерапию и психотерапевтические методики. Полезны занятия на свежем воздухе, массаж, миорелаксация, иглорефлексотерапия. Для облегчения симптомов врач может назначить обезболивающие препараты, противоэпилептические средства и антидепрессанты, — продолжает Татьяна Гавва.

Как не допустить

Для профилактики фибромиалгии рекомендуется наладить режим труда и отдыха. Важен полноценный сон.

— Для нормализации сна следует отказаться от кофе и гаджетов в вечернее время, избегать стрессов. Полезны регулярные физические нагрузки и дыхательная гимнастика, — рекомендует врач.

При этом медики напоминают, что мышцы могут болеть и по другим причинам.

Семь основных причин почему болят мышцы

При жалобах на боль в мышцах буквально по всему телу врачи будут подозревать семь основных патологий. К ним можно отнести:

инфекционные заболевания (как острые, так и хронические);

фибрмиалгию;

травмы мышц;

миозиты;

дерматомиозит;

лактат-ацидоз;

состояние нервно-психического истощения.

При простуде и гриппе и не только

Инфекционные болезни сопровождаются синдромом интоксикации, что отражается на общем самочувствии. Возникает ломота в мышцах по всему телу, которую сопровождает озноб, лихорадка, слабость со сонливостью, головная боль, сниженный аппетит. Помимо этого будет и типичные для инфекции признаки — кашель, заложенный нос, сопли и т. д.

Миозит: когда просто продуло

Дословно это состояние переводится как воспаление мышц. Чаще всего оно возникает при сильном переохлаждении, нахождении на сквозняке, резкой смене температуры. Чаще всего миозит имеет локальный характер, но у некоторых людей боль возникает по всему телу без четкой локализации. Она становится сильнее при движении, уменьшается при полном покое.

Дерматомиозит: восстание иммунной системы

Эта патология возникает медленно, постепенно, по мере того, как воспалительный процесс медленно, но верно повреждает мышечные волокна по телу. Причиной становится собственная иммунная система — она воспринимает мышцы как чужеродные телу, атакует их и повреждает. Дополнительно возникает слабость шеи, снижение силы в плечах и бедрах, расстройства речевых функций, а потом и глотания, проблемы с дыханием, воспаление на слизистых. В итоге болезнь приводит к полной беспомощности.

Обширные травмы: понятная боль

Если человек попал в аварию или подвергся насилию, возможна обширная боль в мышцах буквально по всему телу из-за повреждения волокон. Аналогично мышцы страдают от запредельных нагрузок, они также повреждаются, воспаляются и сильно болят.

Накопление молочной кислоты с развитием лактат-ацидоза

Нарушение обменных процессов в организме, в том числе на фоне сахарного диабета, может привести к накоплению в крови и тканях молочной кислоты (лактата). Раздражение нервных окончаний кислотными молекулами в области мышечных волокон провоцирует ощущение боли. Избыток лактата в мышцах может образоваться после тренировок и имеет временный характер, но на фоне патологий лактата много практически всегда, он постоянно раздражает мышцы и дает ощущение боли. Кроме нее возможны:

мышечные спазмы;

боль внутри груди и в животе;

приступы тошноты с рвотой;

учащение дыхания;

провалы в памяти;

проблемы с работой сердца.

Если лактата слишком много, он не выводится из организма, возникает сильная спутанность сознания, может развиваться кома.

Нервно-психическое истощение: всё в голове

Иногда мышцы болят из-за нервного истощения. Никаких проблем со здоровьем нет, но наш мозг упорно воспринимает состояние как болезненное. Обычно это люди мнительные, холерического темперамента, резко и эмоционально воспринимающие обстановку.

Помимо боли во всём теле, они плохо спят, тяжело и часто дышат, отмечают аритмию, повышенную тревожность.

Они ворчливы и постоянно раздражены. Помочь могут только психотерапия и постоянное общение со специалистом.

Чем помочь