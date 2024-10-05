Как понять, что у вас повышен сахар в крови: врачи назвали 10 главных симптомов диабета

Обычно поход к врачу мы откладываем до последнего. А когда ничего не болит, и вовсе считаем себя здоровыми. Но проблема повышенного сахара в крови в том, что долгое время он может никак не проявлять себя, а его симптомы легко списать на обычную усталость.