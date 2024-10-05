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Здоровье Как понять, что у вас повышен сахар в крови: врачи назвали 10 главных симптомов диабета

Как понять, что у вас повышен сахар в крови: врачи назвали 10 главных симптомов диабета

Организм может годами намекать на серьезные проблемы

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Точный диагноз поставить смогут только специалисты

Обычно поход к врачу мы откладываем до последнего. А когда ничего не болит, и вовсе считаем себя здоровыми. Но проблема повышенного сахара в крови в том, что долгое время он может никак не проявлять себя, а его симптомы легко списать на обычную усталость.

  1. Откуда в крови берется сахар
  2. От чего зависит количество сахара в крови
  3. Норма сахара в крови
  4. Симптомы сахарного диабета первого типа
  5. Как распознать диабет второго типа
  6. Как поддерживать уровень сахара в крови в норме
1

Откуда в крови берется сахар

Для начала разберемся, откуда сахар вообще берется в теле человека. В организм он попадает вместе с едой, а затем в процессе пищеварения проникает в кровь. В это же время поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, который помогает глюкозе оказаться в клетках.

— Сразу после еды уровень глюкозы повышается, а потом постепенно падает, — объяснила врач-эндокринолог Ольга Махова. — Если человек съел шоколадку, пирожное, несколько ложек варенья или любую другую еду, богатую простыми углеводами, глюкоза повышается быстро. Макароны, каша или другие медленные углеводы дольше расщепляются в желудке и кишечнике, поэтому глюкоза поступает в кровоток медленно и постепенно, ее уровень повышается не так сильно.

Ольга Махрова — врач-эндокринолог, окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Эксперт лаборатории «Гемотест».

2

От чего зависит количество сахара в крови

Несмотря на то что сахар попадает в организм вместе с едой, на количество глюкозы в крови влияет множество других факторов: начиная от того, как много мы спим, и заканчивая гормональным балансом и стрессом, который человек испытывает в течение дня.

— Например, спорт помогает снизить уровень глюкозы в крови, отдавая ее мышцам для получения энергии, — подчеркнула врач-эндокринолог Анастасия Остапенко. — Однако в некоторых случаях, особенно при интенсивной физической нагрузке, уровень глюкозы может временно повыситься из-за выброса гормонов, таких как адреналин.

Анастасия Остапенко — врач-эндокринолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специализациям «лечебное дело» и «эндокринология», эксперт «ИНВИТРО-Приволжье».

Взглянув на результаты анализа сахара в крови, медики могут определить, насколько хорошо организм справляется с усвоением сахара.

— Если он слишком высокий, это значит, что в организме есть проблема с транспортировкой глюкозы в клетки, — подчеркнул врач Роман Иванов.

Роман Иванов — врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Научный сотрудник лаборатории патологии кожи у детей отдела научных исследований в педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. Эксперт лаборатории «Гемотест».

3

Норма сахара в крови

Свой уровень сахара можно узнать только в больнице — дома сдать анализ крови не получится. Из-за того, что пища напрямую влияет на уровень глюкозы, врачи просят ничего не есть перед тестом, иначе результаты окажутся неточными.

— Если анализ делают натощак по венозной крови, то референсные значения уровня сахара у взрослых составляют 4,11–6,1 ммоль/л, — рассказал Роман Иванов. — После 60 лет норма глюкозы незначительно увеличивается: 4,56–6,38 ммоль/л. У детей и подростков она, напротив, несколько ниже: 3,33–5,55 ммоль/л.

4

Симптомы сахарного диабета первого типа

В первую очередь сахарный диабет первого типа плохо влияет на иммунную систему: заболевание способствует развитию вирусных, бактериальных и грибковых инфекций. Если вы чаще стали заболевать, лучше сдать анализы крови.

Также на сахарный диабет указывает слабость, кожный зуд, сонливость, жажда, резкая потеря веса, частое мочеиспускание и постоянное чувство голода.

Кроме того, из-за заболевания у больных часто ухудшается зрение и появляется ощущение «песка в глазах». Еще один признак — незаживающие ранки на теле.

5

Как распознать диабет второго типа

Симптомы диабета второго типа такие же, как у первого, но это заболевание гораздо коварнее: оно может развиваться медленно и бессимптомно, так что первые десять лет пациенты зачастую даже не подозревают, что с ними что-то не так.

— Проявляется он уже тогда, когда начинаются осложнения: боли в ногах, ухудшение зрения, ишемическая болезнь. На ранних стадиях болезнь можно выявить только с помощью анализа крови, — рассказала врач Марина Кочергина. — В группе риска — люди с лишним весом, те, у кого близкие родственники болеют диабетом. А у женщин — если рождались крупные дети от четырех килограммов и более.

Марина Кочергина — заведующая отделением эндокринологии ГКБ № 40, кандидат медицинских наук.

6

Как поддерживать уровень сахара в крови в норме

Чтобы сахар в крови оставался в норме, для начала нужно убедиться, что у вас нет предрасположенности к диабету. Если окажется, что генетически вы находитесь в группе риска или уже получили это заболевание, то вам придется регулярно сдавать анализы на сахар, чтобы вовремя заметить изменения.

Но даже в случае, когда диабет вам не грозит, врачи рекомендуют заняться собой и начать вести здоровый образ жизни, чтобы уровень сахара оставался в норме.

—  Важно правильно питаться, контролировать вес, стараться не допускать систематических стрессовых ситуаций, — советует Надежда Подкорытова. —  Также важно обеспечить нормальную физическую активность.

Надежда Подкорытова, коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.

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