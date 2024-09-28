Какой должна быть норма давления у мужчин: объясняют врачи

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Каждый из нас хоть раз в жизни мерил давление. Но не все знают, что именно обозначают цифры на тонометре.

— Верхнее, или первое число, — это систолическое давление. Оно отражает, с какой силой сердце сокращается и выталкивает кровь в артерии, — рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. — Нижнее, второе число, — диастолическое давление. По нему можно судить о тонусе сосудов.

Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».

По этим показателям можно оценить то, насколько хорошо работает вся сердечно-сосудистая система. Если тонометр показывает давление от 90/60 и до 129/79 — то с вами всё в порядке. Другие показания говорят о заболевании, даже если вы чувствуете себя хорошо.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы