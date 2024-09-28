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Здоровье обзор Какой должна быть норма давления у мужчин: объясняют врачи

Какой должна быть норма давления у мужчин: объясняют врачи

Кто рискует больше остальных и как не пропустить инфаркт

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Проблемы с давлением часто приводят к инфарктам и инсульту — так что их лучше не игнорировать

Для того чтобы следить за своим здоровьем, не обязательно каждый месяц ходить к врачу. Достаточно хотя бы иногда проверять свое давление — это уже поможет вовремя понять, что у вас проблемы с сердцем, и избавиться от целого ряда осложнений. Рассказываем, какое давление у мужчин считается нормой и как понять, что пора к врачу.

  1. Что показывает давление
  2. Что означает повышенное давление
  3. Что означает пониженное давление
  4. Как снизить риски осложнений
  5. Опрос
1

Что показывает давление

Каждый из нас хоть раз в жизни мерил давление. Но не все знают, что именно обозначают цифры на тонометре.

— Верхнее, или первое число, — это систолическое давление. Оно отражает, с какой силой сердце сокращается и выталкивает кровь в артерии, — рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. — Нижнее, второе число, — диастолическое давление. По нему можно судить о тонусе сосудов.

Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».

По этим показателям можно оценить то, насколько хорошо работает вся сердечно-сосудистая система. Если тонометр показывает давление от 90/60 и до 129/79 — то с вами всё в порядке. Другие показания говорят о заболевании, даже если вы чувствуете себя хорошо.

—  Многие ошибочно считают, что есть так называемое рабочее повышенное давление. То есть давление выше нормы, но при этом человек чувствует себя нормально, поэтому не видит повода обращаться к врачу. Это опасное заблуждение: отсутствие симптомов при гипертонии не значит, что опасности для здоровья нет, — подчеркнула Екатерина Демьяновская. — Если тонометр регулярно выдает высокие или низкие показатели артериального давления, стоит выяснить причину.

2

Что означает повышенное давление

Повышенное давление указывает на развитие гипертонической болезни. Врач подчеркнула, что мужчины в возрасте от 25 до 65 лет сталкиваются с заболеванием намного чаще, чем женщины того же возраста.

Чаще всего высокие показатели указывают на заболевания почек и сахарный диабет. Помимо этого, гипертоническая болезнь может говорить о гормональных нарушениях, связанных с работой надпочечников и щитовидной железы.

—  В зоне особого риска люди с избыточным весом, любители соленой еды, — подчеркнула Екатерина Демьяновская. — Кроме того, риск гипертонии увеличивают малоподвижный образ жизни и вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем.

3

Что означает пониженное давление

Пониженное давление говорит о том, что кровоснабжение тканей и органов замедлилось, из-за чего они плохо насыщаются кислородом и питательными веществами.

— Гипотензия может появиться в результате обезвоживания, заболеваний сердца и крови, — подчеркнула Екатерина Демьяновская. — Например, постоянная слабость и низкое артериальное давление — характерные признаки анемии. Это заболевание, при котором снижается уровень гемоглобина и содержание красных клеток крови — эритроцитов.

Врач добавила, что проблемы с давлением часто приводят к инфаркту и инсульту.

4

Как снизить риски осложнений

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний врачи советуют в первую очередь не игнорировать известные всем правила: следить за весом, соблюдать режим сна и спать не меньше 8 часов по ночам, днем почаще двигаться, стараться есть поменьше жареного, жирного и соленого.

Но проблемы с давлением могут начаться у любого человека, даже самого здорового. И чтобы вовремя их заметить — необходимо периодически проверять свое здоровье. Если же вы уже замечали, что показатели ниже или выше нормы, то начните регулярно пользоваться тонометром.

— Измерять давление важно регулярно — утром и вечером, примерно в одно время, — отметила Екатерина Демьяновская. — Делать это нужно сидя: ноги поставить ровно на пол, спиной опереться на спинку стула или дивана, голову держать прямо, а руку с манжетой тонометра положить на стол или подлокотник — так, чтобы она оказалась примерно на одном уровне с сердцем. Рекомендуется провести два измерения с интервалом 1–3 минуты и зафиксировать средние показатели.

Такой дневник давления поможет врачу понять, как именно менялись показатели, и подобрать вам необходимое лечение.

5

Опрос

А вы давно измеряли свое давление?

Регулярно проверяю давление
Достаю тонометр, только если чувствую себя не очень хорошо
А у меня дома даже тонометра нет

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