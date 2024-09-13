«Психика неустойчивая»: сколько детей в Ярославской области попытались совершить суицид за год

Дарья Пона / 74.RU Источник: Данные привел детский омбудсмен











Стало известно, сколько детей в Ярославской области попытались покончить с собой за 2023 год. Официальные данные озвучил региональный уполномоченный по правам детей Михаил Крупин во время обсуждения сохранения психического здоровья детского населения в правительстве Ленинградской области. Цифры обнародовали в аппарате омбудсмена 13 сентября.

— В Ярославской области в 2023 году 71 ребенок совершил попытку суицида, 2 из которых привели к гибели. Любите своих детей, — рассказал Михаил Крупин.

По его словам, дети очень ранимы, на их психику влияют многие вещи. В том числе отношения с друзьями, школа и социальные сети.

— На психическое здоровье детей влияет очень много факторов: семья, школа, тренировки, друзья, социальные сети и, в общем, Интернет-пространство. Детская психика неустойчива и быстро поддается влиянию, особенно, негативному, что может привести к плачевным последствиям, — добавил Михаил Крупин.

На совещании обсуждали сохранение и укрепление психического здоровья детей, и обсуждали профилактику суицидов среди несовершеннолетних ребят. В Петербурге статистика по детским самоубийствам более плачевная, чем в Ярославской области: