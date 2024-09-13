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Здоровье проблема «Психика неустойчивая»: сколько детей в Ярославской области попытались совершить суицид за год

«Психика неустойчивая»: сколько детей в Ярославской области попытались совершить суицид за год

Раскрыты официальные данные

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Дарья Пона / 74.RU

Стало известно, сколько детей в Ярославской области попытались покончить с собой за 2023 год. Официальные данные озвучил региональный уполномоченный по правам детей Михаил Крупин во время обсуждения сохранения психического здоровья детского населения в правительстве Ленинградской области. Цифры обнародовали в аппарате омбудсмена 13 сентября.

— В Ярославской области в 2023 году 71 ребенок совершил попытку суицида, 2 из которых привели к гибели. Любите своих детей, — рассказал Михаил Крупин.

По его словам, дети очень ранимы, на их психику влияют многие вещи. В том числе отношения с друзьями, школа и социальные сети.

— На психическое здоровье детей влияет очень много факторов: семья, школа, тренировки, друзья, социальные сети и, в общем, Интернет-пространство. Детская психика неустойчива и быстро поддается влиянию, особенно, негативному, что может привести к плачевным последствиям, — добавил Михаил Крупин.

На совещании обсуждали сохранение и укрепление психического здоровья детей, и обсуждали профилактику суицидов среди несовершеннолетних ребят. В Петербурге статистика по детским самоубийствам более плачевная, чем в Ярославской области:

— По данным Следственного комитета по Петербургу в 2023 году 254 несовершеннолетних пытались покончить жизнь самоубийством и у 36 это получилось, — процитировали в ярославском аппарате слова уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
1
Гость
13 сентября 2024, 10:54
Что хоть толкового сделал детский Омбутсмен в Области, не считая борьбу с Борщевиком на ул.Максимова в Ярославле ?
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