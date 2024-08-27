«Меньше занимаются сексом с женой». Врач объяснил, почему мужчины страдают бесплодием и как их лечить

К сожалению, стать родителями могут не все желающие — и причин тому множество Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый шестой человек на планете страдает бесплодием — вне зависимости от национальности и уровня жизни. Распространено мнение, что, если беременность не наступает, виновата женщина, но это заблуждение. Эмбриолог екатеринбургского Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Сергей Балезин рассказал E1.RU, что во всём мире около 15% супружеских пар репродуктивного возраста бесплодны, причем у половины бездетных пар это связано с проблемами здоровья у мужчины. Поэтому по стандарту обследование бесплодных супругов всегда начинается с мужа. И это проще, чем обследовать женщину.



— Плодовитость, или фертильность, мужчин может снижаться при врожденных или приобретенных аномалиях мочеполовых органов (пениса, мошонки, почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы и т. д.), при инфекциях, эндокринных нарушениях, генетических или иммунологических отклонениях, — рассказал Сергей Балезин. — По меньшей мере в 30% случаев причины бесплодия не выявляются существующими методами диагностики — тогда ставим диагноз «необъяснимое (идиопатическое) мужское бесплодие».

Бесплодие — это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое как отсутствие беременности в течение года и более, несмотря на наличие регулярной половой жизни без предохранения от беременности.

Сергей Балезин рассказал, что около 15% супружеских пар репродуктивного возраста бесплодны Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











При мужском бесплодии врачи изучают сперматозоиды — мужчина сдает спермограмму, это помогает определить плодовитость спермы. Также назначают ряд дополнительных обследований в зависимости от ситуации.



— Мы анализируем не только количество и подвижность мужских половых клеток, но и повреждение ДНК в них. Далее проводится очистка спермы для программ ЭКО. В 1991 году был изобретен метод выделения активно-подвижной фракции, который позволяет выделить из спермы самые лучшие сперматозоиды.

При этом попутно удаляются все инфекционные агенты из семенной жидкости, вплоть до вирусов гепатитов и ВИЧ. Сергей Балезин, врач-эмбриолог

При необходимости выявляем сперматозоиды с патологическим набором хромосом, которые зачастую приводят к бесплодию или ранним выкидышам при беременности. Диагностика мужского фактора очень важна, — пояснил эксперт.



Сергей Балезин отметил, что врачи во всём мире воспринимают бесплодие как парную проблему и на приеме не разделяют бесплодие на мужское и женское, потому что проверяться в любом случае нужно и мужчине, и женщине — и количество причин делится пополам.

Ситуация с мужским бесплодием в Екатеринбурге

Гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «КИРМ» Елена Маясина поделилась данными за последние несколько лет.

— Доля мужского фактора не становится меньше. По статистике за 2021–2023 годы, по всем программам ЭКО, проведенным в клинике, доля мужского фактора у нас 37,8%, — рассказала она.

Главный врач клиники «Мать и дитя», акушер-гинеколог, репродуктолог Валентина Медведева отметила, что среди пар, которые обращаются к ним за программой ЭКО, у трети проблема в мужских заболеваниях. В последние несколько лет у них не меняются эти показатели.

По данным клиник «КИРМ» и «Мать и дитя», проблемами со здоровьем мужчины обусловлена треть случаев бесплодия у пар Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Что портит сперму?

Сергей Балезин рассказал, что на процесс созревания сперматозоидов (сперматогенез) влияют экология, производственные и бытовые неблагоприятные факторы, целый ряд лекарств и даже стресс. Изучением причин занимается отдельное направление медицины — репродуктивная токсикология.

Эмбриолог уточнил, что к бесплодию у мужчин может приводить длительная гипертермия (накопление избыточного тепла в организме, сопровождающееся повышением температуры тела), радиация, цитостатические препараты (при лечении онкологических заболеваний), препараты против ревматизма, некоторые токсины (тяжелые металлы, органические соединения), производственный фактор: нагревающий микроклимат, горячие цеха, где работают мужчины, значительный ряд химических веществ, как неорганических, так и органических.

— Известно, что на выработку сперматозоидов и мужское сексуальное здоровье влияют соединения бора, борная кислота, бораты, различные растворители из органических и неорганических соединений, а также кадмий, свинец и прочее, есть огромный перечень так называемых репродуктивных токсикантов, — рассказал врач. — В нашей клинике проводили исследование и выяснили, что выраженный психоэмоциональный стресс не только непосредственно влияет на сперматогенез, но и усиливает накопление токсинов в местах созревания мужских половых клеток.

На процесс созревания сперматозоидов влияют экология, производственные и бытовые факторы, лекарства, стресс Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Врач обратил внимание, что большая группа БАДов также подавляет выработку сперматозоидов. Это соединения, которые обладают эстрогеноподобным действием, побочный эффект — избыточное стимулирование женских гормонов. То же самое происходит у тех, кто страдает ожирением или пьет очень много пива.



— Еще один фактор снижения вероятности рождения ребенка — сексуальные дисфункции. Если объяснять по-простому, мужчины меньше занимаются сексом с женой, — добавил Сергей Балезин.

По его словам, если супруги, планирующие зачатие, занимаются сексом реже трех раз в неделю, они могут не попасть в овуляцию и женщина не забеременеет. Также качество спермы мужчины снижается, если семяизвержение происходит редко.

Овуляция — это ежемесячное созревание яйцеклетки и ее выход из яичника, когда она готова к оплодотворению.

Но есть хорошая новость: сперматозоиды обновляются каждые три месяца. Спермограмма непостоянна, ее показатели можно улучшить изменением образа жизни и лечением.

Иногда проблема мужского бесплодия решается несложно: сперматозоиды обновляются каждые три месяца Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Что проверить мужчине, если беременность в паре не наступает?

Первое, что проверяют у мужчины, — есть ли какие-то проблемы с созреванием и выработкой сперматозоидов. Спермограмма сдается два раза с интервалом не меньше месяца, и если результаты различаются, сдается третий раз. Качество и подвижность спермы, ее морфологические показатели могут меняться в течение квартала.

Проводили такой эксперимент: в английской тюрьме заключенный в течение года сдавал спермограмму дважды в неделю, это фиксировалось на видео. Сергей Балезин, врач-эмбриолог

Его показатели очень сильно менялись. Спермограмма — это нестабильная диагностическая функция, результаты могут меняться в зависимости от полового воздержания, условий сбора материала. Даже то, что мужчина сходил в баню накануне, может снизить подвижность сперматозоидов. Врачи практически никогда не ставят диагноз только по спермограмме, — отметил Сергей Балезин.



Эмбриолог пояснил, что кроме этого мужчина проходит осмотр у уролога, собирают его анамнез, измеряют объем яичек на УЗИ и проверяют другие показатели.

При жалобах на бесплодие каждый мужчина обязательно сдает спермограмму. Другие анализы назначает уролог на приеме Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как лечат мужчин при бесплодии?

Врач рассказал, что лечение мужского бесплодия в последние годы стало более эффективным. Это объясняется появлением новых данных о механизме зарождения и развития заболеваний, а также внедрением методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Но помочь мужчинам удается не всегда. Прогноз лечения определяется рядом факторов:

продолжительностью бесплодия;

причинами бесплодия (первичное оно или вторичное);



степенью нарушений качества спермы;

причинами таких нарушений;

возрастом партнеров.

Лечить пациента могут лекарствами, хирургическими методами и методами ВРТ. В каждом конкретном случае выбор метода определяет врач. Также мужчине советуют отказаться от курения и снизить вес.



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