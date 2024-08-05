«Я не остановлюсь»: тяжелобольная Селин Дион впервые за несколько лет выступила перед публикой

Источник: Городские порталы

Селин Дион впервые за несколько лет выступила перед публикой, чем несказанно обрадовала своих поклонников. На завершении церемонии открытия Олимпийских игр в Париже певица исполнила композицию «Гимн любви» Эдит Пиаф прямо с Эйфелевой башни.



56-летняя исполнительница уже много лет борется с редким неврологическим заболеванием — синдромом мышечной скованности. Болезнь вызывает проблемы с подвижностью, неконтролируемые мышечные спазмы. Из-за этого Селин Дион не могла петь, и в конце 2022 года отменила все запланированные концерты.



— Музыка. Я очень по ней скучаю, — сказала певица в документальном фильме «I Am: Celine Dion». — Если я не смогу ехать — я пойду пешком, если я не смогу идти — я поползу, но я не остановлюсь.



Заболевание неизлечимое и прогрессирующее, но певица полна решимости вернуться на сцену. А ее выступление в Париже дало надежду и поклонникам.

