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Здоровье «Я не остановлюсь»: тяжелобольная Селин Дион впервые за несколько лет выступила перед публикой

«Я не остановлюсь»: тяжелобольная Селин Дион впервые за несколько лет выступила перед публикой

Артистка несколько раз прерывала свою карьеру, но всегда с триумфом возвращалась

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1 комментарий

Селин Дион впервые за несколько лет выступила перед публикой, чем несказанно обрадовала своих поклонников. На завершении церемонии открытия Олимпийских игр в Париже певица исполнила композицию «Гимн любви» Эдит Пиаф прямо с Эйфелевой башни.

56-летняя исполнительница уже много лет борется с редким неврологическим заболеванием — синдромом мышечной скованности. Болезнь вызывает проблемы с подвижностью, неконтролируемые мышечные спазмы. Из-за этого Селин Дион не могла петь, и в конце 2022 года отменила все запланированные концерты.

— Музыка. Я очень по ней скучаю, — сказала певица в документальном фильме «I Am: Celine Dion». — Если я не смогу ехать — я пойду пешком, если я не смогу идти — я поползу, но я не остановлюсь.

Заболевание неизлечимое и прогрессирующее, но певица полна решимости вернуться на сцену. А ее выступление в Париже дало надежду и поклонникам.

Селин Дион не раз приходилось ставить свою карьеру на паузу и с триумфом возвращаться. Подробнее — смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
5 августа 2024, 23:43
думал, что ей под 80
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