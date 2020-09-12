Следы из Подмосковья: владельцем будущего торгового центра на Которосли оказалась фирма из Люберец

Владельцем торгового центра на Которосли оказалась фирма из Люберец
В правительстве Ярославской области прокомментировали ремонт в здании бывшего торгового центра «Карусель». Неожиданно выяснилось, что после того, как в 2019 году был утвержден проект ремонта, у здания сменился собственник.
Сейчас зданием в пойме реки Которосль владеет московская фирма ООО «МСИ».
— В настоящее время застройщиком ООО «МСИ» осуществляется капитальный ремонт объекта. Здание торгового центра располагается на значимой для жителей города и области территории, в связи с чем к нему приковано повышенное внимание общественности. Застройщику рекомендовано направить в Департамент строительства Ярославской области материалы архитектурно-градостроительного облика объекта для рассмотрения на заседании рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительства, — сказали 76.RU в правительстве Ярославской области.
Мы решили поподробнее узнать о новом владельце торгового центра. По данным сервиса «Контур.Фокус», у ООО «МСИ» два учредителя — Майя Денисенко и Ольга Титова.
Последняя является генеральным директором нескольких фирм, находящихся в подмосковном городе Люберцы. С этим городом у Ярославля всё больше и больше связей.
В подмосковных Люберцах родился мэр Ярославля Владимир Волков. В 1997 открыл там собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского и затем перешёл на работу в мэрию Ярославля.
Весной этого года новым заместителем мэра стал 59-летний Виталий Леженко. Чиновник приехал к нам также из подмосковных Люберец, где около семи лет работал в местном самоуправлении. А затем вместе с Волковым поехал работать в Переславль-Залесский, где ему доверили вопросы ЖКХ.
Зимой этого года в Ярославле по подозрению в получении в взятки задержали заместителя мэра по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Бадаев является учредителем двух действующих ООО с уставным капиталом по 10 тысяч рублей — «Эльбрус» и «Эльбрус строй». Это фирмы занимаются строительством и зарегистрированы в подмосковных Люберцах.
Фирма «Тройка РЭД», которая занимается застройкой территории бывшего троллейбусного депо на Горвалу, была основана в 2012 году. Офис фирмы располагается также в подмосковном городе Люберцы. Компания строит жилые комплексы в Москве и Подмосковье, в том числе в самих Люберцах, в Красково, в городе Видное — всего 10 объектов (при строительстве жилого квартала в Люберцах компания возводила поликлинику).