Следы из Подмосковья: владельцем будущего торгового центра на Которосли оказалась фирма из Люберец

Мы решили поподробнее узнать о новом владельце торгового центра. По данным сервиса «Контур.Фокус», у ООО «МСИ» два учредителя — Майя Денисенко и Ольга Титова.



Последняя является генеральным директором нескольких фирм, находящихся в подмосковном городе Люберцы. С этим городом у Ярославля всё больше и больше связей.



В подмосковных Люберцах родился мэр Ярославля Владимир Волков. В 1997 открыл там собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского и затем перешёл на работу в мэрию Ярославля.

Весной этого года новым заместителем мэра стал 59-летний Виталий Леженко. Чиновник приехал к нам также из подмосковных Люберец, где около семи лет работал в местном самоуправлении. А затем вместе с Волковым поехал работать в Переславль-Залесский, где ему доверили вопросы ЖКХ.