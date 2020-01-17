«Жизнь сбивает с ног». По подозрению во взятке задержали заммэра Ярославля: кто он

В мэрии Ярославля Ринат Бадаев проработал не так долго Фото: администрация Переславля-Залесского

В Ярославле по подозрению в получении в взятки задержали заместителя мэра по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Мы посмотрели, что о нём известно на данный момент.

Ринату Бадаеву 39 лет. На данный момент он значится заместителем мэра Ярославля Владимира Волкова. Он заместитель по вопросам градостроительства. На данный момент на официальном сайте мэрии он значится как действующий сотрудник.

По данным сервиса rusprofile.ru, Ринат Искандерович Бадаев является учредителем двух действующих ООО с уставным капиталом по 10 тысяч рублей - «Эльбрус» и «Эльбрус строй». Это фирмы, занимающиеся строительством и зарегистрированные в подмосковных Люберцах (а ранее, в 2013 году - в Красково). Гендиректором в обеих значится Искандер Бадаев. Как сообщало издание kommersant.ru, в 2001 году сотрудники подмосковного РУБОПа уличили в получении взятки главу администрации поселка Красково Искандера Бадаева и его заместителя Наума Векслера. По словам Бадаева, 250 тысяч рублей, переданные ему нефтеторговцем, должны были укрепить финансовое положение поселка.



В Ярославль Ринат Бадаев приехал из Переславля-Залесского, где работал вместе с Владимиром Волковым и отвечал за управление архитектуры и градостроительства. Бадаев родом из Пензенской области, учился на строителя в Московском гуманитарном университете имени Шолохова, затем в гуманитарно-социальном институте на экономиста. До Переславля жил и работал в Московской области.

- Всю свою сознательную жизнь прожил в Люберецком районе: сначала в Томилине, потом в Краскове, - говорил Бадаев в интервью изданию inlubertsy.ru. В том же интервью заявлял: - К моменту моего избрания в Красковский Совет депутатов я уже неплохо разбирался в закупках на ремонтно-строительные работы, оптимизации сметных расчетов, мог судить об экономии бюджетных средств, проверке качества ремонтных работ.

С именем Рината Бадаева в соцсетях есть несколько аккаунтов. В Инстаграме рабочие фото перемежаются с личными, где мужчина пишет о своих детях и рассуждает о жизни. - Когда жизнь сбивает тебя с ног, перекатись на спину и посмотри на звезды, - подписан один из снимков.